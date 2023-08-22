Импортные вина и шампанское подорожают к Новому году

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К Новому году, вероятно, стремительно подорожают импортные игристые и тихие вина.
О повышении цен на алкоголь из Европы рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, пишет NEWS.ru.
Из-за повышения импортных пошлин алкоголь из Франции, Италии, Испании и Португалии стоимостью 400-600 рублей подорожает на 42-50% (200-250 рублей). Рост цен ожидается в октябре-ноябре.
Станут дороже не только импортные вина, но и дешёвый алкоголь — причиной этому явится рост ставок акцизов и минимальных розничных цен. Повышение цен на спиртные напитки ожидается в феврале 2024 года. Этот процесс будет полностью зависеть от импортеров и розницы, так как у продавцов имеются запасы алкоголя, закупленного по старым ценам.
Ранее сообщалось, что розничные продажи коньяка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.
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Из-за повышения импортных пошлин алкоголь из Франции, Италии, Испании и Португалии стоимостью 400-600 рублей подорожает на 42-50% (200-250 рублей). Рост цен ожидается в октябре-ноябре.
Ранее сообщалось, что розничные продажи коньяка выросли на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев было реализовано 7,491 млн декалитров конька. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (не учитывая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос всего на 4%, до 126,856 млн декалитров.
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Мария Фирсова