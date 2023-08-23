Индия планирует запретить экспорт сахара

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Правительство Индии задумалось о запрете на экспорт сахара в предстоящем сезоне, который начнётся в октябре.
Reuters пишет, что информацию подтвердили три источника в ведомствах. Индия хочет пойти на такой шаг впервые с 2016 года.
Причиной запрета станет сильная засуха в штатах-производителях сахарного тростника Махараштра и Карнатака. Урожайность упала на 50%.
По прогнозам экспертов, из-за неблагоприятных погодных условий производство сахара в стране в сезоне 2023/24 сократится на 3,3%, достигнув 31,7 млн тонн.
Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн. Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.
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«Наш приоритет — обеспечить внутренние потребности в сахаре и производство этанола. В следующем сезоне у нас не будет излишков сахара для экспортных поставок», —сообщил источник в правительстве.Ранее сообщалось, что в России почти в два раза увеличили производство сахара. К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн. Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.
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Мария Фирсова