IPhones.Ru: Apple разрешила использовать в России сторонние платёжные системы

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Компания Apple объявила, что российские разработчики теперь могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы. Для этого необходимо интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в свои приложения для iOS и iPadOS. Информацию об этом сообщает портал сайт iPhones.Ru.
Предположительно, что Apple решилась совершить данный шаг, так как в январе 2023 года компания получила штраф от ФАС за навязывание пользователям именно платежную систему App Store как способ совершения покупок.
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