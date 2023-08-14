«Известия»: Минпромторг выступил против закона о «честных» ценах за килограмм и литр

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Министерство промышленности и торговли РФ раскритиковало предложение обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры (килограмм или литр), так же известное, как «закон о честной цене». Ведомство готово заблокировать этот проект до доработки, сообщают 14 августа «Известия».
В письме, которое ведомство отправило в Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента России, отмечается, что принятие «закона о честной цене» с последующим обязательным перерасчётом веса и объёма продуктов отразится на итоговом ценнике.
Для таких же продуктов, как, например, чай или жевательная резинка, указание цены за килограмм или литр и вовсе лишено смысла. Поэтому поддержать данный законопроект Минпромторг РФ не может.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что законопроект об указании цены за литр и килограмм товара производителями необходим для того, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.
«Сегодня привычные цены, объёмы, количество начинают менять. Причём продавцы имеют право это делать. Поэтому авторы и предложили данную инициативу, чтобы покупатель был проинформирован об этих маркетинговых шагах», — заявил парламентарий.
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Для таких же продуктов, как, например, чай или жевательная резинка, указание цены за килограмм или литр и вовсе лишено смысла. Поэтому поддержать данный законопроект Минпромторг РФ не может.
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«Сегодня привычные цены, объёмы, количество начинают менять. Причём продавцы имеют право это делать. Поэтому авторы и предложили данную инициативу, чтобы покупатель был проинформирован об этих маркетинговых шагах», — заявил парламентарий.
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Артем Путинцев