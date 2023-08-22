«Известия»: Продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года

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Продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года. Минздрав уже подготовил список запрещенных добавок, узнали «Известия».
Крупнейшие торговые сети России выступили против списка в редакции министерства: практически все такие устройства содержат эти ароматизаторы. Но эксперты напомнили о том, что уже многие страны мира запрещают такие добавки, поскольку именно они и привлекают молодежь.
Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, которые продают вейпы.
Напомним, что с 1 июня вступил в силу закон об ограничении продажи вейпов и любых никотинсодержащих устройств, в том числе кальянов. Их, как и табачную продукцию, теперь запрещено не только продавать несовершеннолетним, но и открыто выкладывать и рекламировать. За нарушение этих правил можно получить штрафы до до 600 тыс рублей.
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Артем Путинцев