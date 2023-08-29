«Известия»: Цены на шаурму в сентябре увеличатся на 10-15%

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Производители шаурмы проинформировали, что в сентябре 2023 года цены на конечный продукт увеличатся на 10-15%. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что причиной стало подорожание курицы более чем на сто рублей с марта текущего года. По словам представителей бизнеса, еще весной можно было приобрести мясо по цене 220 руб. за кг, однако в настоящее время за аналогичный вес приходится платить 330 руб.
«В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — цитирует издание слова основательницы сети Шоу’рма Анастасии Филипповой.
Отмечается, что в «Мосшаурме» приняли аналогичное решение. После получения новых поставок мяса цены на шаурму будут увеличены.
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«В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — цитирует издание слова основательницы сети Шоу’рма Анастасии Филипповой.
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Диана Аванесян