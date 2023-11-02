«Известия»: В России могут ограничить продажу алкогольного мороженого

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Ограничения на продажу спиртных напитков должны распространяться также и на алкогольное мороженое, крепость которого варьируется от 1,5 до 6%. С таким предложением, как пишут «Известия», еще несколько месяцев назад обратилось в Минфин РФ министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.
«Известия» отмечают, что инициативу Амурской области уже поддержали на федеральном уровне чиновники из Росалкогольтабакконтроля.
Читайте также:
Ученые рассказали, почему вредно пить безалкогольное пиво
Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя
Артем Путинцев