«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику

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Стоимость бытовой техники и электроники за последние два месяца (с начала июня до начала августа) выросла в России среднем на 10 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Эксперты связывают это с ростом курса доллара и евро.
Например, средняя стоимость принтера марки HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 стал дороже сразу на 47 процентов, достигнув отметки в 89,8 тысячи рублей.
Один из источников «Известий», работающий в маркетплейсе, отмечает, что на цены влияют прежде всего рост валютных курсов, а также увеличение стоимости логистики. Собеседник издания также спрогнозировал дальнейшее повышение цен, особенно на смартфоны и планшеты, которые импортируются в Россию из-за границы.
Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.
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Один из источников «Известий», работающий в маркетплейсе, отмечает, что на цены влияют прежде всего рост валютных курсов, а также увеличение стоимости логистики. Собеседник издания также спрогнозировал дальнейшее повышение цен, особенно на смартфоны и планшеты, которые импортируются в Россию из-за границы.
«Техника будет и дальше дорожать пропорционально росту курсов основных валют: доллара США, евро и юаня», — подчеркнул источник.Поддерживает коллегу и Алексей Мазев, ведущий продакт-менеджер компании-дистрибутора diHouse. По его словам, поставки электроники и бытовой техники на российский рынок идут в основном по схеме параллельного импорта. А это означает их прямую зависимость от роста курса валют.
Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.
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Несколько стран начали блокировать оплату за поставки электроники в Россию
Артем Путинцев