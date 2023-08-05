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«Известия»: В России на 10 процентов выросли цены на бытовую технику и электронику

05 августа 2023, 01:56

Фото: iStock/starush

Стоимость бытовой техники и электроники за последние два месяца (с начала июня до начала августа) выросла в России среднем на 10 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе». Эксперты связывают это с ростом курса доллара и евро.
Например, средняя стоимость принтера марки HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10 процентов — до 23,5 тысяч рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 стал дороже сразу на 47 процентов, достигнув отметки в 89,8 тысячи рублей.

Один из источников «Известий», работающий в маркетплейсе, отмечает, что на цены влияют прежде всего рост валютных курсов, а также увеличение стоимости логистики. Собеседник издания также спрогнозировал дальнейшее повышение цен, особенно на смартфоны и планшеты, которые импортируются в Россию из-за границы.


«Техника будет и дальше дорожать пропорционально росту курсов основных валют: доллара США, евро и юаня», — подчеркнул источник.

Поддерживает коллегу и Алексей Мазев, ведущий продакт-менеджер компании-дистрибутора diHouse. По его словам, поставки электроники и бытовой техники на российский рынок идут в основном по схеме параллельного импорта. А это означает их прямую зависимость от роста курса валют.

Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.


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#электроника
#цены
#техника
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Россиянам объяснили цель законопроекта об указании цены за л и кг товара в магазине
Депутат Нилов прокомментировал законопроект
04 августа 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что законопроект об указании цены за л и кг товара производителями необходим для того, чтобы люди были более осведомлёнными о продукции в условиях активного изменения стоимостей одних и тех же товаров.
«Сегодня привычные цены, объёмы, количество начинают менять. Причём продавцы имеют право это делать. Поэтому авторы и предложили данную инициативу, чтобы покупатель был проинформирован об этих маркетинговых шагах», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он добавил, что подобные инициативы много лет назад уже вносились парламентариями.

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#цены
#законопроект
#товары
#магазины
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В магазинах появятся цены за килограмм и литр
«Известия»: Торговые сети в РФ могут обязать указывать цены за килограмм либо литр продаваемого товара
04 августа 2023, 03:02

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

У российских магазинов и торговых сетей может в будущем появиться обязательство указывать цену за килограмм или литр продаваемого товара. Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв правового управления Госдумы.
Как отметил в беседе с газетой автор документа, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, принятие изменений в статью 10 Закона «О защите прав потребителей», позволит искоренить ситуации, когда продавцы, например, продают девять яиц в упаковке вместо десяти, или иным образом уменьшают вес или объем товара, сохраняя при этом прежнюю отпускную цену (так называемая шринкфляция)

По поручению Чернышова, с 1 по 18 июля в популярных сетевых магазинах Москвы провели массовые анонимные рейды. Всего проверили 122 универсама во всех районах столицы. В результате было установлено, что  87% ассортимента молочной продукции в магазинах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, но данная тара визуально неотличима от литра молока или кефира других производителей. А, например, крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг в 97% случаев — однако вес и объём товара при этом указаны мелким шрифтом по сравнению с ценой.

Депутат Чернышов сообщил о шринкфляции в магазинах
Потребитель будет четко понимать, сколько стоит конкретный товар за килограмм или литр, и ему будет проще сравнивать с аналогичными продуктами на полке, заявил поддержавший эту инициативу председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже», — объясняет зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, подчеркивая, что законодательные нововведения в этой сфере повысят информированность покупателей.

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#продукты
#госдума
#законопроект
#цены
#торговля
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Глава «Росчайкофе» Чантурия оценил влияние ухода брендов JDE Peet’s на российский рынок
Глава «Росчайкофе» Чантурия: Уход брендов JDE Peet’s не повлияет на рынок
03 августа 2023, 19:44

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что вывод брендов компании JDE Peet’s из России никак не скажется на российском рынке кофе.
«Они выводят с российского рынка узнаваемые названия. Всем известный кофе Jacobs Monarch имел двойное название. Я видел новую продукцию, в России останется кофе Monarch, визуально напоминающий кофе Jacobs Monarch», —прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Чантурия.

Он также отметил, что изменения коснуться визуального дизайна продукции, сама же продукция останется поскольку она производилась на территории России. Что означает, что уход того или иного бренда не может сказаться на потребителе.

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#кофе
#продукция
#уход
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Автоэксперт Рогов: чаще всего россияне заказывают из-за границы купе немецких моделей
03 августа 2023, 18:38

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Автоэксперт Дмитрий Рогов заявил, что россияне, выбирая автомобиль купе из-за границы, чаще наиболее часто заказывают немецкие премиальные модели купе, такие, как, например, Audi и BMW.
«Купе автомобили непрактичные и нишевые, поэтому их покупают в качестве второй или даже третьей машины. В основном клиенты выбирают трёхлетние авто стоимостью от 3 млн руб. до 5 млн руб. Среди популярных можно выделить Audi A5, BMW 4-Series, а также более спортивные модели BMW Z и Porsche Cayman», — пояснил в беседе с Газета.ру Рогов.

По его словам, в комплектацию подобных машин обычно включены панорамная крыша, кожаные сиденья, электрорегулировка и вентиляция кресел, многозонный климат-контроль и многое другое.

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#автомобили
#клиенты
#машины
#крыша
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Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов
Диетолог Соломатина посоветовала покупать арбузы только в санкционированных местах
03 августа 2023, 15:11

Фото: istockphoto.com/Nadya So

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что арбузы следует покупать только в проверенных, санкционированных местах, а также обращать внимание на целостность продукта.
«Даже если мы смотрим на арбузы, которые прошли определённый контроль, всё равно нужно обратить внимание, чтобы арбуз не был повреждён. Если есть места открытые, даже совсем микроскопические, то это ворота для инфекции. От покупки такого арбуза лучше отказаться», — добавила в беседе с RT Соломатина.

Она отметила, что по внешнему виду у арбуза должен быть сухой хвостик, светлое пятно на боку, его мякоть должна быть красной, а косточки – чёрные.

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#арбуз
#рекомендации
#врач
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Депутат Лисовский предупредил о подорожании свинины
03 августа 2023, 12:22

Фото: iStock/Nadezhda_Nesterova

В ближайшее время в России подорожает свинина.
Об этом рассказал член комитета Госудумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
 
По словам Лисовского, в данный момент на территории России зафиксированы низкие цены на свинину и повышенные — на птицу. Из-за этого переработчики начнут «уходить в свинину», а цена птицы, наоборот, начнёт падать, предполагает Лисовский.
 
Внезапный рост цены на мясо птицы объясняется стремлением сельхозпроизводителей возместить убытки, которые накопились ранее. С середины апреля рост цен произошёл из-за ослабления валюты, тарифов монополистов, также сказался сезонный спрос потребителей.
 
О том, что падение курса рубля повлияет на стоимость отдельных продуктов,  сообщала экономист Галина Сорокина. По её словам, пока ценники в массовом порядке не переписывают, но экспортируемые товары неминуемо подорожают.

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#цены
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В России прогнозируют подорожание жизненно важных лекарств
03 августа 2023, 10:05

Фото: istock/MJ_Prototype

Фармацевтические ассоциации заявляют, что введение акциза на этанол неминуемо приведёт к росту цен в аптеках.
Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину. Введение акциза на этанол спровоцирует рост цен на спиртосодержащие препараты, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших.
 
В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Министерство финансов РФ.
 
Также ассоциации предупреждают, что из-за введение акциза может остановиться выпуск некоторых лекарственных препаратов из-за нерентабельного производства. Рост цен на лекарства может составить 70%.

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#лекарства
#здоровье
#аптека
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Цены на оливковое масло вырастут на 50%
03 августа 2023, 09:12

Фото: iStock/dulezidar

Представителей торговли поставщики оливкового масла уведомили о резком повышении цен на продукцию — на 40–50% к ценам, установленном во втором полугодии 2022 года.
«Известия» сообщают, что речь идёт об испанских, итальянских, греческих, турецких и тунисских производителях и поставщиках оливкового масла. Об этом рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
 
Рост цен партнеры связывают с конъюнктурой рынка: низкой урожайностью оливок, сдержанными прогнозами по урожаю нынешнего года. Для российских компаний также важную роль играет снижение курса рубля к евро.
 
«Оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на него практически не отразится на кошельке массового покупателя», —отметили в ассоциации.
Значительная часть ассортимента российских торговых сетей сегодня представлена запасами, которые сформировали до корректировки оптовых цен. Увеличение закупочных цен отразится на ценах на полке, но данный процесс будет постепенным.

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#еда
#масло
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Россияне будут постепенно отказываться от мяса
03 августа 2023, 08:23

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

По итогам 2023 года спрос на мясо на растительной основе вырастет на 15%.
Такие прогнозы делают аналитики компании INFOLine, пишет «Лента.ру».
 
Пик продаж растительного мяса (продукт, который состоит из растительного белка и по свойствам напоминает натуральное мясо), ожидают в мае-августе и конце декабря. В эти периоды спрос фиксируется на котлеты (+17%) и наггетсы (+6%), а интерес к растительным колбасам ждёт падение на 8%.
 
Тенденция отказа от натурального мяса и рыбы появилась ещё в канун Нового 2023 года. В декабре аналитики отметили значительный рост спроса на товары со вкусом рыбы (+10%) и котлеты (+5%).
 
Постепенный отказ жителей России от натурального мяса прогнозировал эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. Он считает, что переход на растительные продукты случится в ближайшие десятилетия.  По его мнению, через 10 лет клеточное мясо, которое вырастили из животных клеток в лабораторных условиях, начнут производить в больших масштабах. Это отразится на смене вкусовых предпочтений россиян.

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