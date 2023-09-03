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«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

03 сентября 2023, 03:58
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бытовая техника из Китая и Турции успешно заменяет на отечественном рынке электроприборы ушедших европейских брендов. Как пишут «Известия», за минувший год продажи самых ходовых товаров в этих категориях выросли в среднем на 20 процентов.
Как отмечают эксперты и участники рынка, росту внимания к китайской и турецкой бытовой технике способствуют её большой ассортимент, стабильность с наличием товара (в том числе — и за счет производства в России), а также хорошо выстроенные логистические процессы.

В январе-июле 2023 года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21 процент, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100 процентов, турецкой Beko — на 17 процентов.


На первом месте по реализации стиральных машин в РФ находится компания Haier совместно со своим суббрендом Candy (вместе занимают 22 процента рынка, на втором — Gorenje (14 процентов), на третьем — Beko (12 процентов).

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#цены
#турция
#техника
#китай
#бренд
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В России может возникнуть дефицит апельсинового сока
31 августа 2023, 17:38

Фото: istockphoto/Viktoria Korobova

В России могут столкнуться с острой проблемой нехватки сырья для апельсинового сока.
Властям необходимо рассмотреть меры государственной поддержки для производителей, сказал глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Бразилия, которая является крупнейшим экспортером апельсинового сока, столкнулась с тем, что запасы достигли самого низкого уровня за последние 12 лет. Это произошло на фоне сокращения производства во Флориде. Ситуация может стать ещё хуже из-за атлантических ураганов.
 
«Текущая ситуация многофакторна и продолжается. Необходимо заранее рассмотреть возможные меры поддержки для отечественных производителей апельсинового сока», - комментирует ситуацию Новиков.
По его словам, проблемы существовали все последние годы, а сейчас ещё и обострились. Сырьё может подорожать, возможны перебои с поставками в Россию.
 
Отечественная индустрия считает, что нужно сохранить нулевую ставку пошлины на концентрированный апельсиновый сок и снизить до нуля пошлины на апельсиновую клетку, которую используют при производстве апельсиновых напитков. Такие меры позволят снизить риски, сбалансировать торговую политику и обеспечить покупателей продукцией.

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#сок
#торговля
#продукты
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Экспорт из Подмосковья в Китай сыров и творога увеличился на 157%
31 августа 2023, 17:07

Фото: istockphoto / Sergei Fyss

Московская область занимает первое место во всей России по объёмам экспортных поставок творога и сыра в этом году.

«Наибольший объем поставок сыров и творога из Подмосковья осуществляют в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. При этом в 2023 году увеличился экспорт в Китай на 157%, в Таджикистан на 66%, в Абхазию на 54%. За 7 месяцев 2023 года экспортировано более 8 тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США», — сообщил курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства региона Георгий Филимонов.

По данным за 2022 год производство кисломолочных продуктов в Подмосковье составило 380 тысяч тонн, из которых производство сыра составляет 120 тысяч тонн, а на творог пришлось 75 тысяч тонн.

Подмосковный регион является лидером страны по производству сыра.  

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#подмосковье
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#россия
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#страны
#регион
#узбекистан
#георгий филимонов
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Москвичи стали чаще есть икру
31 августа 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

В первом полугодии нынешнего года спрос на чёрную икру в Москве и Подмосковье вырос на 11% в сравнении с аналогичном периодом 2022 года.
Такие данные приводит РБК, ссылаясь на данные «Чек Индекс». В денежном эквиваленте продажи увеличились на 19%. В среднем чек на продукцию в столице вырос на 8%, достигнув 8,2 тысячи рублей.
 
Обратная тенденция зафиксирована в российских регионах. Количество покупок черной икры в России впервые за 6 месяцев 2023 года упало на 5%. А затраты потребителей выросли— в денежном выражении продажи прибавили 2%. Средний чек за одну покупку вырос на 7%, достигнув 2,4 тысяч рублей.
 
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснил снижение спроса в регионах отсутствием реальных располагаемых доходов россиян.
 
Группа населения, на которую рассчитано производство деликатеса, продолжает закупать икру в большом объеме. Средний класс, для которого покупка икры всё-таки редкость, сократил спрос из-за нестабильной экономической ситуации.

Но интерес к продукту сохранился. Об этом говорят высокие продажи заменителей икры, которые сделаны из желатина, водорослей и рыбьего жира.

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#продукты
#москва
#икра
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В России производители подгузников и прокладок столкнулись с неожиданной проблемой
30 августа 2023, 15:27

Фото: istockphoto/Elena Perova

Один из компонентов для производства подгузников и прокладок признали объектом военного назначения и внесли под санкции.
Baza пишет, что под санкции попала необходимая для производства подгузников и прокладок полимерная плёнка. Один из её компонентов используется для изготовления полупроводников. Санкции наложили на присвоенный ему товарный код. Это автоматически сделало европейскую плёнку недоступной для отечественных заводов.
 
В России данный материал не производится. Его приходится закупать в Саудовской Аравии и Китае, а на таможнях других стран данный товар не хотят пропускать как санкционный. Российские производители вынуждены продумывать логистику через «дружественные» государства.
 
Производители средств гигиены столкнулись с ещё одной проблемой: в конце 2023 года заканчивается льгота на суперабсорбент и целлюлозу, которая попала под санкции.
 
Целлюлозу производят и в России, но головная компания Huggies не даёт разрешения использовать отечественную целлюлозу из-за несоответствия мировым стандартам.
 
Но цены на прокладки и подгузники в этом году производители повышать пока не планируют: они сильно сократят промоакции и периоды скидок. Цены на предметы гигиены, возможно, вырастут в начале 2024 года на 7–10%.

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#гигиена
#товары
#производство
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В России прогнозируется дефицит «Доширака»
30 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/Chinnachart Martmoh

К дефициту лапши быстрого приготовления приведут курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.
Mash пишет, что о нехватке рабочих на производстве сообщил информированный собеседник. По его словам, большинство сотрудников  — мигранты из Средней Азии начали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею. После падения курса рубля зарабатывать там стало выгоднее.
 
Информацию подтвердил и сотрудник завода в Саратовской области, где производится лапша. Работников не хватает, а отгрузки осуществляются только крупным торговым сетям. Но руководство дало обещание не допустить роста цен. Сейчас «Доширак» можно купить за 62–69 рублей. По данным производителя, к октябрю проблема решится.

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#продукты
#цены
#дефицит
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Экономисты «Авито Недвижимость» посчитали, сколько зарплат требуется для покупки квартиры
30 августа 2023, 09:16

Фото: istockphoto.com/Auris

Для покупки квартиры россиянам нужно 37 зарплат.
Чтобы купить квартиру, жителям России придётся потратить почти 40 средних месячных зарплат, подсчитали эксперты «Авито Недвижимости».
 
«Лента. Ру» пишет, что в исследовании рассматривалась вторичная квартира площадью до 20 кв.м. Средняя по стране стоимость такого жилья составляет 2,7 млн рублей, а средняя зарплата граждан — 72,8 тысячи рублей. Чтобы купить квартиру без кредитов и ипотек, россиянину нужно в среднем 37 зарплат. Но показатель зависит от города.
 
В Москве маленькая квартира стоит 4,05 млн рублей. Москвичам нужно 32 зарплаты (127,3 тыс. рублей), чтобы купить её. В Санкт-Петербурге компактная квартира обойдётся в 3,9 млн (42 средние зарплаты).  Меньше всего зарплат на покупку объекта понадобится жителям Красноярска (17 зарплат), Тюмени (18) и Ульяновска (20).
 
Дольше всех копить будут вынуждены покупатели из Сочи (86 зарплат), Севастополя (61) и Нижнего Новгорода (50).

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#квартира
#жильё
#ипотека
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В России автомобилисты отдали предпочтение арендным автомобилям
30 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/ElcovaLana

42% россиян, которые приняли участие в опросе, стали предпочитать брать машину в аренду.
«Известия», ссылаясь на экспертов автомобильного маркетплейса FRESH, пишут, что автомобилисты стали отказываться от использования личной машины в городе, отдавая предпочтения ей только на время загородных и длительных поездок. В городе выбор автомобилистов падает на каршеринг.

В 2022 году пользователь данных сервисов совершал в среднем 6,9 поездки ежемесячно, а в 2023 — уже 7,5.
 
Эксперты предполагают, что россияне стали чаще пользоваться каршерингом из-за отсутствия парковочных мест в мегаполисах и роста цен на топливо. Поездка на арендованной машине часто обходится дешевле, чем на личном автомобиле.

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#машины
#автомобили
#автомобилисты
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ФАС: Сеть магазинов «DNS» до конца октября зафиксировала цены на электронику
29 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/starush

Сеть магазинов электроники DNS зафиксировала цены на 100 позиций до конца октября с возможность продления. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
В ведомстве добавили, что такая мера будет действовать в 1177 населённых пунктах, в которых есть магазины сети.

Уточняется, что цены зафиксированы на наиболее актуальные приборы, такие как телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи, ноутбуки, смартфоны и другие.

Под эти условия попала техника, в основном российского производства. При этом, в ФАС отметили, что дефицита не наблюдается, поставки совершаются теми же объёмами.

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#магазин
#электроника
#цена
#фас
#россия
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Руководитель Национальной мясной ассоциации Юшин опроверг информацию о подорожании шаурмы
29 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/BokehRD

В сентябре ожидается повышение цен на шаурму в среднем на 10-15% из-за подорожания курицы. Об этом «Известиям» сообщили в торговых сетях, занимающихся продажей фастфуда.
При этом, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, сообщив о снижении цен на мясо птицы.

Он уточнил, что в период с начала 2022 по апрель 2023 года наблюдалось снижение цен на курицу. Затем начался летний сезон отпусков, в связи с чем цены стремительно поползли вверх. Это традиционная динамика.

«Я не знаю, зачем поднимать этот шум. Тем более, что ещё на прошлой неделе цены на мясо курицы пошли вниз, потому что сезонный спрос к сентябрю, как правило, спадает», – заявил Юшин.

Он отметил, что, по сравнению с мировыми показателями, цены на мясо в России гораздо ниже. Это подтверждает высокий процент экспорта на фоне минимального импорта, поскольку иностранные компании не способны конкурировать с российскими низкими ценами.

Также эксперт рассказал, что наблюдается рост расходов на производство. В первую очередь это касается больших затрат на биологическую безопасность, в частности на избежание попадания на птицефермы птичьего гриппа. На это ежегодно компаниями-производителями тратятся миллиарды рублей.

Однако, несмотря на сообщения о стремительном росте цен на мясо, Юшков успокоил потребителей, приведя статистику Росстата.

«Свинина за 8 лет подорожала на 15% при продовольственной инфляции в 60%. Какой ещё товар подорожал у нас всего на 15%? Курица тоже у нас стоит относительно недорого, дешевле, чем в опте. Да, цены действительно росли, но зачем сравнивать с самыми низкими ценами? Возьмите среднегодовые и увидите, что динамика не такая и страшная», – рассказал Юшин.

В заключение беседы с «Радио 1» эксперт заявил, что спрос на курицу по-прежнему остаётся высоким. В России наблюдается рекордное потребление этого мяса – более 80 кг на человека в год.

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#мясо
#цена
#россия
#статистика
#радио 1
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