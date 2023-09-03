«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

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В январе-июле 2023 года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21 процент, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100 процентов, турецкой Beko — на 17 процентов.
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