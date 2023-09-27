«Известия»: В России в ближайшее время резко подорожают суши и роллы

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Российские рестораторы анонсировали рост цен на суши и роллы до 14% уже в самые ближайшие дни. Об этом рассказали газете Известия» рассказали в компании «Dostaевский», где подобное решение приняли в связи с подорожанием сырья.
«Лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, которую мы также используем для приготовления роллов. Очень большой улов горбуши, который, по идее, должен был снизить стоимость, по факту на ней не сильно отразился», — сообщили изданию в пресс-службе компании.Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в сетях «Суши Экспресс» и «Сушишоп». Удорожание продукции предприниматели объясняют в том числе и нехваткой дикой красной рыбы, основная часть которой уходит из России на экспорт.
Сообщается, что ранее их закупали в странах Северной Африки и ввозили через Европу. Сейчас же необходимо искать новые пути закупки специй для лапши быстрого приготовления. По информации Mash, в качестве альтернативы рассматривается Китай.
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