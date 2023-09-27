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«Известия»: В России в ближайшее время резко подорожают суши и роллы

27 сентября 2023, 02:12
Фото: iStock/ArtFood

Фото: iStock/ArtFood

Российские рестораторы анонсировали рост цен на суши и роллы до 14% уже в самые ближайшие дни. Об этом рассказали газете Известия» рассказали в компании «Dostaевский», где подобное решение приняли в связи с подорожанием сырья.
«Лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, которую мы также используем для приготовления роллов. Очень большой улов горбуши, который, по идее, должен был снизить стоимость, по факту на ней не сильно отразился», — сообщили изданию в пресс-службе компании.

Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в сетях «Суши Экспресс» и «Сушишоп». Удорожание продукции предприниматели объясняют в том числе и нехваткой дикой красной рыбы, основная часть которой уходит из России на экспорт.


Ранее стало известно, что в России возник дефицит «Роллтона» в коробках из-за нехватки иностранных специй.
Сообщается, что ранее их закупали в странах Северной Африки и ввозили через Европу. Сейчас же необходимо искать новые пути закупки специй для лапши быстрого приготовления. По информации Mash, в качестве альтернативы рассматривается Китай.

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#рестораны
#рыба
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Mash: в России не хватает «Роллтона» в коробках из-за дефицита специй
26 сентября 2023, 18:14

Фото: istock / Chinnachart Martmoh

В России возник дефицит «Роллтона» в коробках из-за нехватки иностранных специй. Об этом сообщил телеграм-канал Mahs.

Сообщается, что ранее специи закупали в странах Северной Африки и ввозили через Европу. Сейчас же необходимо искать новые пути закупки специй для лапши быстрого приготовления. По информации Mash, в качестве альтернативы рассматривается Китай. 

Ранее также сообщалось о похожих трудностях у конкурентной компании «Доширака». Отмечается, что проблемы могли также возникнуть из-за ослабления рубля и потери сотрудников на производстве. Из-за изменений российской валюты многие работники уволились и отправились на подработки в Казахстан и Южную Корею. 

Ранее в компании «Роллтона» выразили надежду, что несмотря на сложности, проблем с продажами не возникнет.

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#казахстан
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#компании
#дефицит
#работники
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В России вырастут цены на бананы
23 сентября 2023, 14:48

Фото: iStock/kuppa_rock

Цены на бананы в ближайшие 2 недели вырастут примерно на 20%.
По данным Mash, сейчас килограмм бананов можно купить за 120–130 рублей, в зависимости от магазина, а в ближайшее время цена фрукта достигнет минимум 150 рублей.
 
Проблема заключается в логистике и курсе доллара. Если в прошлую поставку коробка 19,4 кг обходилась оптовикам в 16 долларов, то за новую партию придётся выложить почти 19 долларов.
 
При этом, по данным одного из крупнейших поставщиков бананов в Россию и СНГ, уже со следующей поставки (примерно через 3–4 недели) цена начнёт падать.

Экономист Денис Ракша рассказал «Радио 1», что рост цен россияне могли заметить перед 1 сентября, когда начали закупаться к новому учебному году. В реальности же цены на продукты могут вырасти через несколько месяцев из-за низкого курса рубля.

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#цены
#продукты
#фрукты
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Развожаев: гражданская инфраструктура не пострадала при ударе по Севастополю
22 сентября 2023, 14:53

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при ракетной атаке по штабу ЧФ в Севастополе гражданская инфраструктура не пострадала, также нет пострадавших среди людей, которые находились рядом в момент удара.
«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что не зафиксировано даже выбитых стекол в близлежащих дома.

По его словам, в настоящее время пожарные продолжают тушить огонь в здании штаба флота. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие. Ситуация контролируется.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек, один военный погиб.

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#земля
#пожарные
#инфраструктура
#воздух
#всу
#удар
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Экономист Селянин назвал последствия административных методов контроля цен
Экономист Селянин: невозможно избежать увеличения цен на продукты питания
21 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/monticelllo

Власти в скором времени начнут регулировать рост цен административными методами, однако это повлечёт за собой ряд негативных последствий. Об этом «Аргументам недели» заявил экономист-аналитик Константин Селянин.
Он напомнил, что два года назад Россия находилась в аналогичной ситуации. Поднявшиеся цены на базовые продукты питания не смогли урегулироваться рыночными способами. Тогда было принято решение перейти к административным методам.

Однако, по словам собеседника «Аргументов недели», давление на розничные цены хоть и приведёт к снижению цен на ряд продуктов, но всё-таки поспособствует увеличению стоимости других. Так, сетевые магазины могут удешевить хлеб, крупы, молочные продукты, но увеличить стоимость на мясо, сыр, колбасные изделия.

В заключение Селянин отметил, что ситуация на рынке в любом случае ударит по кошельку потребителя.

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«Ведомости»: Картофель нового урожая упал в цене почти на 30% за месяц
21 сентября 2023, 15:41

Фото: istock / Roxiller

В России резко обвалились цены на картофель нового урожая. В конце августа картофель стоил 19 рублей за килограмм, что составило 27% снижения от цены на конец июля.
Информацию сообщает газета «Ведомости» ссылаясь на данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября.

Годом ранее стоимость картофеля составляла 36 рублей за килограмм. Статистика отображает стоимость немытой картошки, которую производители предлагают торговым сетям в мешках по 25 кг.

Причиной падения стоимости корнеплодов стал высокий урожай, который спровоцировал переизбыток картофеля на рынке. Об этом рассказала Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза.

По данным Росстата, к 1 сентября в России собрали 5,5 миллиона тонн картофеля — на 4,5 % больше, чем в прошлом году.

Ранее АККОР сообщал о росте цены на свинину на 10-20%. Также генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщал о возможном росте цент на яйца на 15%.

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#картофель
#урожай
#цены
#статистика
#производители
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Минздрав заметил снижение интереса россиян к суррогатному алкоголю
НИИ Минздрава: доля потребления нелегального алкоголя упала на 25%
16 сентября 2023, 13:55

Фото: IStock/Igor Dudchak

Россияне стали реже пить нелегальный алкоголь. Об этом РИА Новости заявили в Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава.
Отмечается, что с 2019 по 2022 год процент потребления суррогатного алкоголя среди россиян снизился с 33 до 25,3. Также снижается расчётное потребление крепких алкогольных напитков — с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литов в 2021 году и 4,9 литров в 2022 году. 

При этом, отмечают специалисты, розничные продажи крепких напитков наоборот выросли. Так, в 2021 году было продано 2,91 литра такой продукции, а в 2022 — 3,08 литра. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в России удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Так, потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом.

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Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20%
ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20% с 1 октября
16 сентября 2023, 12:47

Фото: IStpock/Kesu01

В октябре ставка НДС на бургеры в России вырастет на 20%. Специальный налоговый код ввела Федеральная налоговая служба.
Сообщатся, что нововведение вступит в силу с 1 октября. В ведомстве уточнили, что налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%. До этого к этим товарам применялась ставка 10%, так как их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

Теперь специальный код будет действовать для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

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Профессор Чеглов: Гречка может подешеветь до 70 рублей из-за рекордного урожая
15 сентября 2023, 01:28

Фото: iStock/nataliaspb

В 2023 году гречка на фоне ожиданий рекордного сбора гречихи начала дешеветь. По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслава Чеглова, если прогноз по урожаю окажется верным, цены снизятся еще больше.
Минсельхоз ранее прогнозировал валовый сбор гречихи в этом году выше уровня 2022 года. Такая оценка еще не получила окончательного подтверждения, однако с начала 2023 года отпускные цены на гречку снизились на 12,3%.

«Оптовики делают это по итогам хорошего прошлогоднего урожая, теперь очередь за розницей. Относительно максимумов розничные цены опустились весьма заметно, хотя их разброс впечатляет. На полках есть продукт и по 200, и по 100 рублей за пачку», — цитирует агентство «Прайм» слова собеседника.

Чеглов добавил, что при подтверждении прогноза можно ожидать розничные цены на уровне 70-90 рублей.

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#минсельхоз
#гречка
#россия
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Россиянам раскрыли, как сделать спальню комфортной и уютной для отдыха
Дизайнер Русяева рекомендовала обустроить спальню в мягких тонах
13 сентября 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/Victoriia Kovalchuk

Дизайнер интерьера Ольга Русяева заявила, что дом должен обустраиваться по вкусу хозяев для того, чтобы им было там по-домашнему тепло.
При этом спальню лучше сделать в нейтральных и мягких тонах, располагающих к отдыху и релаксу. По её словам, здесь могут подойти бежевый, светло-зеленый, голубой, сиреневый цвета.

«Они визуально расширяют пространство, создают ощущение свежести и легкости. Темные насыщенные цвета для спальни лучше не использовать, так как они могут давить и вызывать дискомфорт», — пояснила в беседе с NEWS.ru Русяева.

Она отметила, что при выборе рисунков или узоров для интерьера спальни лучше отдать предпочтение цветочным принтам, тонким полоскам или абстрактным узорам.

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