«Известия»: В российском квасе обнаружили тройное превышение дозы алкоголя

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Генеральный директор производителя «Фонтан», выпускающей квас «Царские припасы», Александр Швидко выразил сомнения в корректности методики исследования. Он указал, что условия выбора образцов неизвестны, соблюдался ли температурный режим при доставке экземпляров в лабораторию.
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