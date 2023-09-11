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«Известия»: В российском квасе обнаружили тройное превышение дозы алкоголя

11 сентября 2023, 16:40
Фото: istock / Maksim Tikhonov

Фото: istock / Maksim Tikhonov

Национальный союз защиты прав потребителей обнаружили в квасах алкоголь, превышающий норму в три раза. Общественники с помощью лабораторных исследований обнаружили превышение в 30% проверенных напитков.
Представители организации настаивают на изъятии напитков с повышенным содержанием спита из оборота, сообщение уже направлено в кабинет министров. Также представители заявили о необходимости выработки механизма, контролирующего напитки на предмет содержания алкоголя, сообщают «Известия».

Генеральный директор производителя «Фонтан», выпускающей квас «Царские припасы», Александр Швидко выразил сомнения в корректности методики исследования. Он указал, что условия выбора образцов неизвестны, соблюдался ли температурный режим при доставке экземпляров в лабораторию.


Живой квас может бродить на полке в магазине, из-за чего и растет доля спита, которая может нанести вред детям или водителям автомобилей. В правительстве ответили, что письмо общественников направили в Роспотребнадзор.

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#роспотребнадзор
#алкоголь
#напитки
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Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по объёмам продаж алкоголя в России
11 сентября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/OlgaKorica

В Росалкогольрегулировании сообщили, что наиболее крупные объёмы продаж алкоголя были зафиксированы в Москве, Московской областью и Санкт-Петербурге.
Специалисты отметили, что это связано, в том числе, и с наибольшим количеством людей в регионе.

«В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%. Эти цифры иллюстрируют устойчивый тренд последних лет по «обелению» рынка», — приводит RT сообщение экспертов.

А министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в РФ удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Так, потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом.

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#рф
#алкоголь
#продажа
#статистика
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Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре
08 сентября 2023, 14:30

Фото: IStock/sergeyryzhov

Более быстрый, чем ранее, рост цен на основные продукты, товары и услуги за последние четыре недели ощутили 56% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша рассказал «Радио 1», что рост цен россияне могли заметить перед 1 сентября, когда начали закупаться к новому учебному году. В реальности же цены на продукты могут вырасти через несколько месяцев из-за низкого курса рубля.
«Глобального роста цен ждать не нужно, потому что для этого нет причин. Продукты могут подорожать в будущем, но не слишком сильно. Напомню, что на протяжении двух месяцев падал курс рубля, и это должно рано или поздно отразиться на ценах как импортных, так и отечественных товаров. Цикл между закупкой импортных товаров и попаданием их на прилавок может составлять несколько месяцев, поэтому если их закупили в августе по низкому курсу рубля, то они на прилавок по повышенным ценам могут попасть в ноябре», — сказал Денис Ракша.
Экономист призвал не паниковать и не закупаться продуктами перед возможным ростом цен.

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#продукты
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#курс
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#рост
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#курс рубля
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Россиянам рассказали, что необходимо знать при оформлении турстраховки
Сенатор Круглый рекомендовал внимательно читать договор
07 сентября 2023, 18:43

Фото: istockphoto.com/FTiare

Член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый заявил, что при оформлении медицинской страховки туристу необходимо внимательно читать договор с туроператором.
«Надо очень внимательно читать договор, входит ли туда обострение хронических заболеваний, травмы при занятии спортом. Так, в Минздраве РФ существует спецотдел, который занимается транспортировкой наших граждан из-за границы, если они попали там в госпиталь и находятся в тяжёлом состоянии. Есть специальная служба сопровождения врачей, она практически бесплатная», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Круглый.

Он уточнил, что в страхование жизни туриста входит страховка выезда за рубеж. Также Круглый рекомендовал не отказываться от медицинской страховки.

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#страхование
#туризм
#медицина
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Подмосковье экспортировало около 19 тысяч тонн переработанных овощей, фруктов и орехов
07 сентября 2023, 18:31

Фото: istockphoto / AlexRaths

В текущем году Московская область занимает 1 место в России по объёмам поставок за рубеж переработанных овощей, фруктов и орехов (готовые продукты, консервы, пасты, консервация и т.д.).
Подмосковье увеличило экспорт продуктов переработки на 112,9 % в Туркмению, а также во Францию на 69 % и в Белоруссию на 35 %, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

«Подмосковье за семь месяцев поставило на экспорт около 19 тысяч тонн продуктов переработки овощей, фруктов и орехов на сумму более 66 миллионов долларов США», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.  

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#минсельхоз
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Создатель «Теремка» Гончаров заявил об удорожании фастфуда
07 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/Pattadis Walarput

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров заявил, что цены в ресторанах быстрого питания растут и будут продолжать это делать и далее.
Причинами такой ситуации Гончаров назвал роста расходов на продукты и зарплат сотрудникам.

«Весной 2022 года цены на рынке быстрого питания выросли на 12-18%. Потом до января их никто не трогал, а с весны 2023 года цены растут на 1-2% в месяц. Компании выбрали тактику регулярного, но плавного повышения цен пропорционально росту своих расходов. И до конца года я не ожидаю здесь резких скачков», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гончаров.

До этого руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что осенью-замой цены на топливо либо никак не изменятся, либо вырастут.

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В Союзе потребителей раскритиковали идею маркировать вредную еду

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#продукты
#цены
#рост
#рестораны
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В Союзе потребителей раскритиковали идею маркировать вредную еду
07 сентября 2023, 15:13

Фото: IStock/monticelllo

Правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает установленную законодательством норму.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что в таком случае придётся маркировать большую часть продуктов. К тому же это может вызвать негативный эффект в обществе, начиная с психоэмоционального состояния, заканчивая снижением продаж ряда продуктов, заявил он в эфире «Радио 1».
«Я боюсь, что большую часть прилавков придется промаркировать, начиная с фастфуда и заканчивая различными солёностями, жирностями и так далее. Это сложный вопрос, на который в профессиональной среде нет научного мнения <…> К тому же, это может негативно сказаться на психоэмоциональном настроении граждан», — сказал Койтов.
Эксперт напомнил, что ранее в России уже предлагали ввести маркировку, но только на полезные продукты. По его мнению, эта инициатива была бы полезной или интересной.  
«Была инициатива: давайте промаркируем полезные продукты, те, которые не содержат ГМО, каких-то химических добавок. Их было не так много, но какие-то позиции предлагались. и вот тут я очень даже здраво воспринял и поддержал», — добавил специалист.
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#продукты
#маркировка
#магазин
#потребитель
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Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС
Птицеводы из Франции пожаловались на конкуренцию с украинскими поставщиками
07 сентября 2023, 12:38

Фото: istock / Ksenia Shestakova

Птицеводы Франции пожаловались, что украинские производители ведут нездоровую конкуренцию в области поставки курятины.
Причиной является беспошлинный ввоз куриного мяса с Украины, который наносит урон французским птицеводам. Об этом заявил президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

После освобождения Еврокомиссией Украины от таможенных пошлин и снятия ограничения объемов ввоза птицы и яиц, произошел рост предложения продукции с Украины на французском рынке в двукратном объеме. До конфликта на Украине французские птицеводы ввозили примерно 10 тыс. тонн курятины каждый месяц, тогда как на сегодняшний день ввозится больше 20 тыс. тонн. Килограмм куриного мяса от французских поставщиков обходится €4,80, а украинских — €2,40.
По словам Шеффера, данная ситуация резко дестабилизировала рынок. Эксперт предложил руководителям ЕС сделать акцент на сложившейся ситуации в области производства курятины. 

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#производители
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#поставки
#ес
#птица
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«Мираторг» готов выпускать до 200 тонн лазаньи в месяц
07 сентября 2023, 12:30

Фото: istockphoto / Minerva Studio

Агропромышленный холдинг «Мираторг» увеличил мощность линии по производству лазаньи на своём предприятии в Подмосковье.

Компания «Мираторг» готова выпускать порядка 200 тонн лазаньи за месяц, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За час автоматизированная линия производит до 5 тыс. порций лазаньи. На подмосковном заводе  оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией. Технологи обновили классический рецепт, а при приготовлении используют мясо  собственного производства, которое поступает с ферм агрохолдинга не замороженным, а охлажденным», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредседателя Правительства региона Георгий Филимонов.

Для приготовления продукции все процессы выполняет техника: всё происходит в автоматическом режиме.

Сотрудники предприятия не касаются даже упаковки готовой продукции, они получают уже готовую упаковку.

Продукт доступен для покупки на прилавках магазинов. 

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Посылки с наложенным платежом теперь можно проверить перед оплатой
06 сентября 2023, 17:43

Фото: Мингосуправления МО

Клиенты Почты России теперь могут проверить посылки с наложенным платежом перед тем, как оплатить их. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённого Минцифры России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
Раньше посмотреть содержимое можно было только при наличии у посылки описи вложения, а также если вес отправления отличался от заявленного или на упаковке были видны дефекты. 
«Согласно новым правилам, клиент может попросить оператора проверить посылку и убедившись, что содержимое соответствует ожиданиям, оплатить заказ. Если получатель по тем или иным причинам откажется от товара, сотрудник отделения оформит возврат», – говорится в сообщении министерства. 
Наложенный платёж – это сумма, которую покупатель должен оплатить при получении посылки. После оплаты деньги поступают на расчетный счёт продавца или он может получить их в почтовом отделении.

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