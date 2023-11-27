Известный производитель техники выпустил «умную» кровать с режимом «Антихрап»

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Известный производитель Xiaomi выпустил электронную кровать Xiaomi 8H Find Smart с набором полезных функций для комфорта пользователей. Она обеспечивает, например, защиту от храпа.
Также кровать снабжена множеством других полезных, с точки зрения разработчиков, опций, сообщает портал Gizmochina. Например, предмет мебели оборудован встроенным светильником. Освещает он пол вокруг кровати, создавая мягкую интимную обстановку. Электрический привод внутри регулирует восемь различных режимов комфорта: «Просмотр ТВ», «Невесомость», «Уход за больным», «Чтение», «Игры», «Йога», «Стандартное положение», «Защита от храпа».
В режиме «Антихрап» кровать приподнимает спинку под углом, необходимым для того, чтобы человек перестал храпеть. Когда это происходит, она возвращается в исходное положение. Управлять кроватью можно как пультом, так и голосом.
Когда новая кровать появится в России, пока неизвестно.
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В режиме «Антихрап» кровать приподнимает спинку под углом, необходимым для того, чтобы человек перестал храпеть. Когда это происходит, она возвращается в исходное положение. Управлять кроватью можно как пультом, так и голосом.
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Александр Бойцов