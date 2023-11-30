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Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб

30 ноября 2023, 19:01
Фото: iStock/Olga Oginskaya

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб начнется с 1 апреля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сообщается, что на первой стадии, который будет введен с 1 апреля, производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Согласно второму этапу, который начнется с 1 мая, производители должны поставлять продукт с уже нанесенным специальным кодом и отправлять данные в систему мониторинга.

Икра будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Напомним, данный эксперимент продлится до 31 марта следующего года.


Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года.

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#эксперимент
#минпромторг
#данные
#икра
#человек
#производители
#рф
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Аналитик Муртазин: Можно заряжать телефон по 5 минут
30 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/VASYL MYKHAILENKO

Аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин заявил, что для сохранения аккумулятора смартфона в хорошем состоянии теперь не обязательно разряжать его до конца и заряжать на 100%.
По его словам, сейчас вполне допускается зарядка телефона по 5 минут.

«Теперь не обязательно разряжать и заряжать до конца. При этом можно подключать к блоку питания ночью и заряжать телефон по пять минут», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Муртазин.

При этом, он предостерёг пользователей от того, чтобы заряжать телефон сразу после улицы, а также пытаться его включить с истощённой батареей на морозе. Специалист рекомендовал по приходе домой дать телефону отогреться 30-40 минут при комнатной температуре.

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#телефон
#техника
#технологии
#смартфон
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На Wildberries рекордно подняли цены за возврат товаров
30 ноября 2023, 18:12

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара.
Telegram-канал Shot сообщает, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили. 

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.

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#товары
#магазин
#новости
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Испытатель Растегаев раскрыл секрет сохранения прочности зимних шин
Испытатель Растегаев рекомендовал избегать резких ускорений
30 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/djedzura

Шинный эксперт, испытатель Олег Растегаев посоветовал для продления срока службы зимних шин избегать резких маневров и ускорений.
«На долговечность шипованной шины влияет прежде всего не скорость, а наличие или отсутствие продольных и поперечных ускорений. При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Растегаев.

Он отметил, что при аккуратной езде зимние шины в хорошем состоянии можно сохранять на протяжении 5-7 лет.

Специалист напомнил, что износ шин возрастает при езде на высокой скорости.

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Минсельхоз: Цены на продукцию птицеводства выросли из-за высокого спроса
29 ноября 2023, 23:34

Фото: iStock/simpson33

Причиной роста цен на курицу, яйца и прочую птицеводческую продукцию явился высокий спрос, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей российского Министерства сельского хозяйства. В ведомстве также отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле.
«По ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, таких как картофель, лук, свекла. Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса отмечается повышение цен на продукцию птицеводства», — ​отметили в министерстве.

Кроме того, представители Минсельхоза заявили, что в ​этой связи уже выработан комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.

Российское правительство называло в числе причин роста цен на птицеводческую продукцию удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.

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#птица
#цены
#минсельхоз
#яйца
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Доцент Лебединская заявила о росте цен на шампанское за год на 5%
29 ноября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что шампанское в Москве за год подорожало на 5%.
Цена за год в столице повысилась также и на красную икру.

«Рост цен на алкогольную продукцию составил 5-7%. Шампанское и отечественные игристые вина подорожали на 5,58%. Бутылка отечественного игристого вина обойдётся уже в 465 руб., недорогое виноградное вино – в 460 руб. Самое дорогое отечественное игристое – на Чукотке, в Крыму и на Сахалине, самое дешёвое – в Дагестане, Калмыкии и Татарстане. Средняя цена бутылки игристого в Москве – 541 руб.» – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.

По её словам, также в Москве подорожали соленые и копченые деликатесы из рыбы и креветки.

Ранее россиянам раскрыли простой и в то же время оригинальный новогодний салат. Как пишет utro.ru, основными составляющими блюда «Глаз дракона» являются копчёная курица, картофель, яйца и лук.

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#москва
#продукты
#цена
#шампанское
#рост
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Россиян призвали срочно продавать некоторые квартиры
Риэлтор Небогатикова: квартиры в советских домах нужно срочно продавать
29 ноября 2023, 10:15

Фото: МинЖКХ МО

Владельцам квартир в советских домах необходимо срочно продать жильё.
Избавляться от такой недвижимости призывает ведущая специалист по работе с новостройками агентства «Этажи» Наталья Небогатикова, пишет Newia.ru. По информации специалиста, на данный момент продажа жилья на вторичном рынке более выгодна, чем на первичном. 

«Хрущевки и сталинки старше, коммунальные сети в них чаще требуют ремонта, коммунальные платежи дороже, плата за капитальный ремонт выше, поэтому лучше продавать квартиры сейчас, пока жильё не стало нерентабельным, а цены на вторичку не упали», —объяснила Наталья Небогатикова.
А приобретать квартиры лучше на первичном рынке, несмотря на рост цен. Гендиректор по продаже недвижимости агентства «Этажи» Михаил Павлючков считает, что рост цен связан с более низкой процентной ставкой. Именно она и делает покупку таких квартир выгоднее.

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#квартиры
#жильё
#покупка
#продажа
#общество
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Стало известно, какие продукты вырастут в цене и подешевеют в декабре
Известия: значительного повышения цен на продукты в декабре не будет
29 ноября 2023, 09:43

Фото: istockphoto/cyano66

В Минсельхозе сообщили, что значительного повышения цен в декабре-январе не ожидается.
Это связано с тем, что торговые сети пытаются сдерживать цены на социально-значимые продукты, пишут «Известия». 

При этом на фоне грядущих праздников по традиции ожидается рост цен на овощи. Огурцы подорожают в среднем на 6–7%, помидоры на 3–4%, яйца вырастут в цене на 4–5%.

Подорожает говядина на 10–12%, сосиски и сардельки станут дороже на 0,5%, а рыба и икра подорожают на 10–13%. 

Рост цен обещают на молочную продукцию и бакалею: молоко пастеризованное, макароны, рис станут дороже на 0,3%, сыры – на 2–3%.

Есть продукты, на которые цены снизятся: сахар (- 2-3%), вермишель (-1%), также в списке есть консервы (-0,4%). 

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#продукты
#цены
#новый год
#праздники
#еда
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Россиян предупредили о скором подорожании главного новогоднего продукта
В Союзе потребителей ожидают роста цен на мандарины перед Новым годом
28 ноября 2023, 13:41

Фото: IStock/Dav-782

В преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что стоимость мандаринов зависит также и от курса доллара. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что в прошлом году цитрусовые можно было купить по 70 рублей за килограмм, что соответствовало курсу валюты.
«Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году, когда доллар был на уровне 90-100, то мандарины стоили также. Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса, причём не только на мандарины», — заметил Койтов. 
Отметим, что на 28 ноября Центральный Банк России установил официальный курс доллара. Он находится на уровне 88,7 рубля. 

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#доллар
#мандарины
#цены
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Известный производитель техники выпустил «умную» кровать с режимом «Антихрап»
27 ноября 2023, 19:34

Фото: istockphoto/Boris Jovanovic

Известный производитель Xiaomi выпустил электронную кровать Xiaomi 8H Find Smart с набором полезных функций для комфорта пользователей. Она обеспечивает, например, защиту от храпа.
Также кровать снабжена множеством других полезных, с точки зрения разработчиков, опций, сообщает портал Gizmochina. Например, предмет мебели оборудован встроенным светильником. Освещает он пол вокруг кровати, создавая мягкую интимную обстановку. Электрический привод внутри регулирует восемь различных режимов комфорта: «Просмотр ТВ», «Невесомость», «Уход за больным», «Чтение», «Игры», «Йога», «Стандартное положение», «Защита от храпа».

В режиме «Антихрап» кровать приподнимает спинку под углом, необходимым для того, чтобы человек перестал храпеть. Когда это происходит, она возвращается в исходное положение. Управлять кроватью можно как пультом, так и голосом.

Когда новая кровать появится в России, пока неизвестно.

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