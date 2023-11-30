Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб

Фото: iStock/Olga Oginskaya
Поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб начнется с 1 апреля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сообщается, что на первой стадии, который будет введен с 1 апреля, производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Согласно второму этапу, который начнется с 1 мая, производители должны поставлять продукт с уже нанесенным специальным кодом и отправлять данные в систему мониторинга.
Икра будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Напомним, данный эксперимент продлится до 31 марта следующего года.
Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года.
Читайте также:
Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей
В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества
Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ
Икра будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Напомним, данный эксперимент продлится до 31 марта следующего года.
Читайте также:
Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей
В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества
Захарова: в ОБСЕ поняли бессмысленность обсуждения безопасности в Европе без РФ
Екатерина Коршунова