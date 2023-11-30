Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб

В преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.