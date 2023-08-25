«Как есть чипсы и не поправляться?» – раскрыла диетолог Разаренова

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Каждого человека время от времени тянет закупиться парочкой пачек хрустящих, душистых чипсов. Однако, по ряду важных причин, злоупотреблять этим продуктом буквально опасно для жизни.
Как есть чипсы и не опасаться за фигуру и здоровье? Рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.
Не стоит забывать, что в чипсах содержатся окисленные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.
К тому же, чрезмерное употребление чипсов может привести к ряду серьезных заболеваний. Помимо РПП (расстройство пищевого поведения), переедание вредной едой вызывает повышение холестерина в крови, повышение веса, повышение риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета II типа.
К тому же, классические картофельные чипсы не так сложно приготовить дома.
Употреблять примерно по 30-40 грамм чипсов и не переживать о своем здоровье действительно можно, однако, злоупотреблять таким продуктом все же не стоит, подытожила Разаренова.
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«В чипсах, действительно, мало пользы, потому что обычно это то, что приготовлено с использованием большого количества жиров и высокой термической обработки», - отметила Разаренова.
«И все это, в конечном итоге, делает чипсы высококалорийным, пустым, абсолютно не насыщающим нас ни с точки зрения витаминов и минералов, ни с точки зрения других полезных веществ компонентом питания, которому совершенно нет места в рационе», - подчеркнула диетолог.
К тому же, чрезмерное употребление чипсов может привести к ряду серьезных заболеваний. Помимо РПП (расстройство пищевого поведения), переедание вредной едой вызывает повышение холестерина в крови, повышение веса, повышение риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета II типа.
«Все эти «прекрасные» прекраски в виде усилителей вкуса и ароматизаторов вызывают зависимость, и у человека возникает повышенная потребность к использованию таких высоко насыщенных по вкусу продуктов», - напомнила терапевт.Однако, несмотря на все это, есть чипсы и не переживать за свое здоровье вполне себе возможно.
«Если человеку захотелось полакомиться, то в составе должен быть картофель, соль, натуральные приправы и растительные масла. Такие чипсы есть на прилавках, но стоимость их значительно выше, чем тех, в которые добавлены усилители вкуса и ароматизаторы», - рассказала Разаренова.
К тому же, классические картофельные чипсы не так сложно приготовить дома.
«Есть, конечно, вариации ПП-чипсов, когда делают сначала картофельное пюре, потом его раскладывают между пергаментными листьями, скалкой прокатывают, получают тонкую чипсинку и ее запекают в духовке, тогда такая ситуация допустима в рационе, но, все таки не на регулярной основе», - отметила диетолог.
Употреблять примерно по 30-40 грамм чипсов и не переживать о своем здоровье действительно можно, однако, злоупотреблять таким продуктом все же не стоит, подытожила Разаренова.
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Евгения Парфентьева