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«Как есть чипсы и не поправляться?» – раскрыла диетолог Разаренова

Диетолог Разаренова раскрыла правила осознанного употребления чипсов
25 августа 2023, 14:31

Фото: iStock/LumenSt

Каждого человека время от времени тянет закупиться парочкой пачек хрустящих, душистых чипсов. Однако, по ряду важных причин, злоупотреблять этим продуктом буквально опасно для жизни.
Как есть чипсы и не опасаться за фигуру и здоровье? Рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.

«В чипсах, действительно, мало пользы, потому что обычно это то, что приготовлено с использованием большого количества жиров и высокой термической обработки», - отметила Разаренова.


Не стоит забывать, что в чипсах содержатся окисленные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

«И все это, в конечном итоге, делает чипсы высококалорийным, пустым, абсолютно не насыщающим нас ни с точки зрения витаминов и минералов, ни с точки зрения других полезных веществ компонентом питания, которому совершенно нет места в рационе», - подчеркнула диетолог.


К тому же, чрезмерное употребление чипсов может привести к ряду серьезных заболеваний. Помимо РПП (расстройство пищевого поведения), переедание вредной едой вызывает повышение холестерина в крови, повышение веса, повышение риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета II типа.

«Все эти «прекрасные» прекраски в виде усилителей вкуса и ароматизаторов вызывают зависимость, и у человека возникает повышенная потребность к использованию таких высоко насыщенных по вкусу продуктов», - напомнила терапевт.

Однако, несмотря на все это, есть чипсы и не переживать за свое здоровье вполне себе возможно.

«Если человеку захотелось полакомиться, то в составе должен быть картофель, соль, натуральные приправы и растительные масла. Такие чипсы есть на прилавках, но стоимость их значительно выше, чем тех, в которые добавлены усилители вкуса и ароматизаторы», - рассказала Разаренова.


К тому же, классические картофельные чипсы не так сложно приготовить дома.

«Есть, конечно, вариации ПП-чипсов, когда делают сначала картофельное пюре, потом его раскладывают между пергаментными листьями, скалкой прокатывают, получают тонкую чипсинку и ее запекают в духовке, тогда такая ситуация допустима в рационе, но, все таки не на регулярной основе», - отметила диетолог.

Употреблять примерно по 30-40 грамм чипсов и не переживать о своем здоровье действительно можно, однако, злоупотреблять таким продуктом все же не стоит, подытожила Разаренова.

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#диетолог
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#питание
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В России растёт средняя стоимость вторичного жилья
27 августа 2023, 12:13

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Средняя стоимость вторичного жилья в России продолжает расти из-за сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения.
«Коммерсантъ», ссылаясь на статистику «ЦИАН. Аналитики», пишет, что средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны в августе равнялась 130,4 тыс. руб. за квадратный метр.
 
В сравнении с июлем данный показатель вырос на 1,9%, что считается максимальным месячным приростом с марта прошлого года. До этого динамика не превышала 0,7–0,9% в месяц.
 
Агентство недвижимости «Этажи» подсчитало, что в стране в целом средняя стоимость вторичной недвижимости за последний месяц выросла на 0,33%, достигнув 114,3 тыс. руб. за квадратный метр.
 
В «Авито Недвижимости» отмечают, что средний бюджет предложения в России составляет 4,4 млн руб.: это на 1,9% больше, чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на аренду квартир осенью. На рынке аренды имеет место сезонность. Приближается сентябрь, который всегда ведёт к увеличению стоимости аренды на 5-7%. Приезжают студенты и те, кто на период летнего отдыха уезжали и не снимали жильё. 

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#россия
#жильё
#квартиры
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Россия подвинула США в поставках сырья для крабовых палочек в Азию
26 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto/derketta

Россия заметно нарастила поставки в Китай и Южную Корею сурими (сырьё для крабовых палочек из минтая).
РБК пишет, что лидирующие позиции по поставкам сурими в Азию занимали США, но более низкие цены дали возможность России потеснить конкурента.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) пишет, что в 2022 году спрос на сурими и цены были высокими. Но в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими оказались «вялыми». Продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале нынешнего года снизились на 10%. Это произошло из-за того, что потребители начали сокращать расходы на продукты. Часть покупателей стала ориентироваться на более дешевую российскую продукцию.
 
«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», —сказано в отчёте ФАО. 
Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%.

«Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.

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#продукты
#сша
#россия
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Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал рост цен на автомобили этой осенью
25 августа 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/pakorn sungkapukdee

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобили в России могут подорожать на 5-10% грядущей осенью.
Причиной тому, по его мнению, служат такие факторы, как утилизационный сбор, усложнение ввоза машин в Россию для последующей перепродажи, ослабевши рубль.

«Это может привести к росту цен на автомобили этой осенью в среднем на 5-10%. Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что в их производстве велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин», — пояснил в беседе с NEWS.ru Моржаретто.

При этом, он отметил, что цена на автомобили уже растут.

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#автомобили
#цена
#рубль
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«Счастье не хранится в холодильнике» - диетолог Разаренова раскрыла, как избавиться от зависимости к фастфуду
Диетолог Разаренова рассказала, как раз и навсегда избавиться от зависимости к вредной еде
25 августа 2023, 15:02

Фото: iStock/Panupong Piewkleng

Пицца на пышном тесте? Горячий хот-дог? А может быть сладкая газировка? Все это, безусловно, очень вкусно, но, при этом, крайне вредно для здоровья.
Как раз и навсегда избавиться от пристрастия к вредной еде? Рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаринова.

«Обычно порывистые желания (съесть что-то вредно) возникают на фоне сформированной психоэмоциональной зависимости на искусственных добавках», - прокомментировала ситуацию Разаренова.

По словам диетолога, у человека, который привык употреблять вредную еду в больших количествах, разражаются вкусовые рецепторы и нейрорегуляторные механизмы. Они попросту привыкают к высоким тонам, которые, в свою очередь, возрастают за счет красителей, ароматизаторов и иных добавок, из которых и состоит фастфуд. 


«Такого человека очень сложно удовлетворить простой едой. Ему нужна «глутоматнонетритнонатриевая» композиция, тогда он будет получать взрыв рецепторов», - отметила специалист. 

Вспомним известную поговорку – «Мы то, что мы едим». Именно об этом советует задуматься диетолог. Необходимо пересмотреть свой рацион, и если в нем преобладает употребление продуктов, относящихся к категории «фастфуд», то можно сделать вывод, что у человека существует психоэмоциональная привязка к искусственным компонентам. 

Здорового человека просто не будет тянуть к полуфабрикатам, уверяет Разаренова.

https://radio1.news/news/potrebitelskaya-korzina/leto-konchilos-teper-hudeem-k-novomu-godu-prostimi-sekretami-podelilas-nutritsiolog-korobeinikova/

«Когда у нас есть зависимость от чего-то – надо искать другие источники удовольствия. Надо не только сказать, почему тебе это делать нельзя, но и сказать, чем ты можешь это заменить», - советует диетолог. 

По словам специалиста, вредной едой люди часто подавляют повышенную тревожность, стресс иди депрессию. Однако, вместо того, чтобы «заедать» свои проблемы, их можно спроецировать на увлекательное и полезное хобби. Выбор огромный - спорт, танцы, рисование, вышивание. Готовка полезной еды, которая тоже занимает много времени, также может послужить отличным маневром и отвлекающим от желанного фастфуда фактором. Стоит попробовать все и понять, к чему именно у вас лежит душа и на что можно переключиться с булочек и пироженок. 

«Радость и счастье не хранятся в холодильнике. Ищите хобби, увлечение и досуг, и это будет вам большим подспорьем», -  в завершении сказала Разаренова. 

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#диета
#диетолог
#здоровье
#питание
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Россиянам рассказали, что делать при затоплении квартиры соседями
Роскачество: «В первую очередь необходимо обесточить квартиру»
25 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

В пресс-службе Роскачества заявили, что в случае, если затапливают соседи, в первую очередь, необходимо обесточить помещение.
«В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды мало, и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Также рекомендуется убедиться, что люди и животные находятся в безопасном от затопления месте, а все ценные вещи и документы из пострадавшей убрать.

Далее надо сообщить соседям, а в случае их отсутствия — аварийной диспетчерской о протечке.

По словам специалистов, если после высыхания квартире нанесён существенный ущерб, надо его зафиксировать, а также сделать фотографии и видео.

Отмечается, что в случае, если квартира застрахована, то оплатить ремонт может страховая компания. Также возместить ущерб может либо собственник жилья, где произошла утечка, либо управляющая компания, если происшествие случилось из-за их действий или, наоборот, бездействия.

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#роскачество
#ремонт
#квартира
#ущерб
#рекомендации
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Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
23 августа 2023, 18:24

Фото:istockphoto/Kondor83

30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров.
ФАС сообщает, что торговые сети добровольно обязались ограничить наценки на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров.
 
В сообщении ФАС указано, что в перечень вошли: «хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, мыло жидкое, порошок чистящий, гигиенические средства, батарейки».
Данная мера повысит доступность продуктов для населения. ФАС проконтролирует, как ретейлеры будут соблюдать взятые обязательства.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожает детское питание от Nestle. «Коммерсантъ» пишет, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании.

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#продукты
#цены
#товары
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Индия планирует запретить экспорт сахара
23 августа 2023, 17:15

Фото: istockphoto/Fevziie Ryman

Правительство Индии задумалось о запрете на экспорт сахара в предстоящем сезоне, который начнётся в октябре.
Reuters пишет, что информацию подтвердили три источника в ведомствах. Индия хочет пойти на такой шаг впервые с 2016 года.
Причиной запрета станет сильная засуха в штатах-производителях сахарного тростника Махараштра и Карнатака. Урожайность упала на 50%.

По прогнозам экспертов, из-за неблагоприятных погодных условий производство сахара в стране в сезоне 2023/24 сократится на 3,3%, достигнув 31,7 млн тонн.
«Наш приоритет — обеспечить внутренние потребности в сахаре и производство этанола. В следующем сезоне у нас не будет излишков сахара для экспортных поставок», —сообщил источник в правительстве.
Ранее сообщалось, что в России почти в два раза увеличили производство сахара. К 15 августа нынешнего года сахарные заводы России произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Союзроссахар связывает рост производства с увеличением переработки сахарной свеклы. В 2022 году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, в 2023 году —1,4 млн тонн. Переработкой сахарной свеклы занимаются 14 заводов в Краснодарском крае, в Ставрополье (1) и Тамбовской области (1). К концу недели будет запущено ещё 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.

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#сахар
#экспорт
#индия
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Эксперт по консалтингу Тищенко: Электронные сигареты подорожали на 15-20% через полгода
23 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/inside-studio

Исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко спрогнозировал рост цен на электронные сигареты на 15-20% в перспективе полугода.
«Цены могут подняться более чем на 30% от нынешних значений, но это будет временно. Сейчас рубль слишком ослаблен. Я думаю, что к концу года курс доллара стабилизируется на уровне 85-90 рублей. И потом мы увидим некоторое снижение и стабилизацию цен. В перспективе полугода или немногим больше рост цен составит не более 15-20%», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Тищенко.

Он добавил, что факторами роста цены на продукцию станут рост курсов валют, государственные ограничения на продажу вейпов несовершеннолетним, борьба с контрафактом.

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#сигареты
#цены
#продажа
#экономика
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Минсельхоз прокомментировал новость о повышении цен на детское питание
23 августа 2023, 10:31

Фото: istockphoto/PIKSEL

Минсельхоз, комментируя возможный рост цен на детское питание Nestle, заявил, что допускает недружественные шаги.
Производственные объёмы детского питания в стране растут. Об этом заявляет пресс-служба Минсельхоза РФ. По данным ведомства, цены на отечественное сырьё для производства детского питания остаются стабильными.
 
«За первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн», —сказано в сообщении пресс-службы Минсельхоза.
При этом в министерстве не исключают риска недружественных шагов со стороны акционеров швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.

На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.

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#дети
#питание
#продукты
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