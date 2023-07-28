Как накопить крупную сумму при зарплате 30 тысяч рублей?

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В интернете можно найти рассказы экспертов, бизнес-коучей и простых людей о том, что накопить деньги можно даже при небольшой зарплате. Но на практике это получается не у всех. Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц рассказал «Радио 1» о самом рабочем методе накопления и объяснил, почему люди не умеют откладывать деньги.
Зачем нужно копить деньгиЧеловек не защищён от угрозы потери работы, от травм, от тяжёлой болезни. И мы говорим о том, что каждый человек должен иметь некий страховой запас денег, который равен его шестимесячному заработку.
Кто может копить деньгиПо словам специалиста, не каждый человек может скопить даже небольшую сумму денег. Накопления требуют и силы воли и систематизированного взгляда управления деньгами, и не все люди обладают такими качествами и способностями. При этом, уровень зарплаты неважен.
Как копить деньги правильно при маленькой зарплатеЧтобы понять, способен ли человек откладывать деньги, Игорь Липсиц предложил лёгкий и рабочий метод:
1. Нужно сесть и на бумаге составить бюджет на месяц. Нужно указать, на что тебе нужно потратить, сколько и на какую цель уйдёт денег: сколько на коммунальные расходы, сколько на оплату аренды, сколько на дорогу до работы и обратно, на питание. Если ты не можешь этого сделать, то забудь о сбережениях, это не для тебя.
2. Если после подсчёта хоть какие-то деньги остаются, то можно их копить. Но если эти текущие расходы съели весь заработок, то о сбережении говорить бессмысленно.
3. Если остаётся сумма, нужно предположить, сколько ты можешь каждый месяц откладывать. Допустим, человек зарабатывает 30 тысяч в месяц. Он посчитал, что все расходы укладываются в 27 тысяч, и ещё 3 тысячи – это где-то 10% от месячного заработка — он может отложить. Вот тогда можно пытаться какую-то программу сбережений реализовывать.
4. Если человек зарабатывает 30 тысяч в месяц чистыми, то у него должен быть прикопан запас 180 тысяч рублей, чтобы он мог шесть месяцев продержаться пока выздоровеет, встанет на ноги, найдёт работу и сможет снова зарабатывать. Если человек будет каждый месяц откладывать 3 тысячи рублей, то за год соберёт 36 тысяч, и за пять лет сможет собрать 180 тысяч рублей. Это минимальная программа. И если вы не способны её реализовать и за 5 лет собрать сбережения, равные 6-месячным доходам, то можете не пытаться накопить деньги.
5. Когда вы накопите 180 тысяч рублей, то остальные деньги можно пытаться куда-то вкладывать, покупать ценные бумаги, помещать деньги на депозиты в банке, покупать валюту. Но это только после того, как ты накопил минимальный запас.
Куда можно откладывать деньгиЭкономист рекомендует отказаться от банковской карты, снять деньги на следующий день после получения зарплаты, отложить три тысячи в конверт и забыть про них. Таким образом можно будет жить, исходя из заработка 27 тысяч рублей.
Также деньги можно класть в банк на депозит. Можно сделать счёт пополняемый, но без возможности снятия денег. Это поможет избежать искушения забрать сбережения, а небольшим бонусом станут проценты.
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