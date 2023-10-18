Как не заболеть: народные рецепты для иммунитета

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Иммунитет – это особая система, которая защищает организм от вирусов, патогенов и бактерий. При его ослаблении, человек начинает чаще болеть, а процесс выздоровления затягивается. Редакция «Радио 1» расскажет, какие народные способы укрепления иммунитета существуют и как обезопасить организм от бактерий в осенне-зимний период.
Витаминные напитки для иммунитета
В холодное время года организм особенно нуждается в заботе. Человек не получает достаточного количества витаминов, что приводит к стрессам, болезням, депрессии. Чтобы насытить организм полезными веществами, нужно употреблять витаминные напитки для укрепления иммунитета.
Витаминный компот
Чтобы приготовить самый насыщенный витаминами напиток, нужно смешать в равных частях мелиссу, мяту, иван-чай и цветки каштана. 5 столовых ложек полученной смеси нужно залить 1 литром кипятка. Полученный раствор следует подержать на огне несколько минут. Когда отвар остынет, в него добавляют любой ягодный компот без сахара. Такой компот употребляют по 0,5 литра ежедневно.
Чай из шиповника
Для изготовления напитка понадобится 100 грамм ягод шиповника, 1 литр воды и листовой чай. Ягоды нужно залить кипятком и дать настояться 1,5-2 часа. В настой полезно добавлять черный или зеленый чай. Употреблять отвар нужно по 1 столовой ложке каждый раз после приема пищи.
Клюквенный морс
Для приготовления витаминного морса понадобится 500 грамм клюквы. Ее следует размять и отжать сок. Отжатые ягоды перекладываются в кастрюлю, заливаются водой и варятся в течение пяти минут. После того, как отвар остынет, в него добавляют клюквенный сок и две столовые ложки меда. Пить морс нужно 2-3 раза в день.
Целебные варенья для поднятия иммунитета
Победить болезнь всегда помогает малиновое варенье, а вот чтобы заболевание предотвратить, следует иметь под рукой несколько простых ингредиентов и пять минут свободного времени.
Варенье из тыквы
Чтобы приготовить целебное варенье без варки, нужно взять небольшую тыкву, 50-100 грамм имбиря, два лимона. Тыкву и имбирь следует очистить от кожуры, а из лимона вынуть косточки. Все ингредиенты измельчаются с помощью блендера, после чего в смесь добавляется 100-200 грамм жидкого меда. Варенье можно хранить в стеклянной посуде и употреблять с чаем.
Варенье из клюквы и медаФото: iStock/Alena Bogdanova
Один лимон и 0,5 кг клюквы измельчаются, после этого к смеси добавляется 30 мл. меда. Если варенье получится очень кислым, в него можно добавить немного сахара или увеличить количество меда.
Имбирное варенье
Для приготовления варенья понадобится средний корень имбиря и лимон. Ингредиенты измельчаются, перемешиваются, после чего к ним добавляется 50-100 грамм меда или сахар.
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Настойки для иммунитета
Укрепить иммунитет помогут настойки. На вкус они менее приятные, чем витаминное варенье или компот, но равных им по эффективности нет.
Луковая настойка
Для приготовления настойки нужно 250 грамм лука, столько же сахара и 500 мл воды. Измельченный лук нужно смешать с сахаром и 1,5 часа варить на слабом огне. В остуженную настойку добавляется несколько ложек меда.
Настойка из чеснока
Две головки чеснока измельчаются и заливаются небольшим количеством красного полусладкого вина. Полученная смесь должна 14 дней простоять в темном и прохладном месте. Затем настойку нужно процедить. Употреблять витаминный раствор можно несколько раз в день по одной столовой ложке.
Чеснок с лаймом
Для приготовления настойки потребуется один свежий лайм, 4-5 зубчиков чеснока и 100 грамм меда. Чеснок следует измельчить и заправить медом. Полученная смесь выкладывается на ровную стеклянную поверхность и поливается соком одной половинки лайма. Далее ингредиенты заливаются 300 мл кипятка. В течение суток отвар настаивается, затем процеживается. Принимать настойку нужно по 10 мл перед сном.
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