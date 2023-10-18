Как не заболеть: народные рецепты для иммунитета

Пледы





Ковры





Постельное белье

Шторы

Свечи, гирлянды

Фото: Istock/Anastasiia Stiahailo

Мебель

Декоративные подушки

Аромадиффузор

Посуда





Обязательным атрибутом осени стали теплые пледы. Их можно подобрать в различных цветах, однако предпочтение стоит отдать теплым тонам: желтым, оранжевым, кофейным, коричневым, бордовым. Для уюта и тепла подойдут шерстяные и вязаные изделия. Пледы можно разложить на кровати, кресле, диване.Квартиру украсит даже небольшой пушистый коврик. Если осенние краски не подходят к интерьеру, то можно заменить их нейтральными цветами, которые также ассоциируются с осенью, но подойдут к мебели или ремонту. В таком случае предпочтение можно отдать коричневому, бежевому или молочному цветам.На осень следует приобретать постельное белье из мягких и теплых материалов. Комплекты из микрофибры или фланели сохранят тепло и создадут дополнительный уют. Белье можно выбрать с осенними принтами или соответствующих цветов.Шторы в осеннее время подходят плотные и длинные. Самыми удачными цветами станут желтые, оранжевые или коричневые.Дополнительный уют в доме помогут создать свечи, гирлянды или светильники. Выбирать световые приборы лучше с теплым освещением. Свечи станут не просто уютным, но и романтическим атрибутом. Их также можно подобрать к интерьеру или приобрести в «осенних» цветах.В осеннее время года можно приобрести небольшие пуфы. Они создадут особенную осеннюю атмосферу. Бюджетным вариантом станет покупка чехлов на стулья или кресла с осенним принтом или выполненных в теплых тонах.Подушки можно выбрать разных размеров и разложить их на кровати или диване. Они помогут преобразить интерьер и создать осеннее настроение. Выбирать подушки стоит с однотонными принтами или рисунками с кленовыми листьями, тыквами и другими символами осени.Лучше всего приобретать аромадиффузоры, в которых могут использоваться натуральные эфирные масла. Это позволит насладиться любимыми ароматами и окунуться в атмосферу осени. Самыми подходящими ароматами будут: мята, корица, цитрус, хвойный лес.Абсолютным лидером для создания осеннего уюта становится посуда. Это могут быть чашки необычной формы, менажницы или фруктовницы. Самым незаменимым предметом станет заварочный чайник на подставке со свечами. Это позволит сохранить напиток не только горячим, но и создаст осеннее настроение.





Читайте также: