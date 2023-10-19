Как подготовить многолетние цветы к зиме?

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Перед наступлением холодов дачникам следует позаботиться о растениях, чтобы они отправились «зимовать» здоровыми, и с наступлением сезона вновь порадовали владельцев участков своим цветением. Редакция «Радио 1» расскажет, как подготовить к зиме самые популярные многолетние растения и когда это лучше всего сделать.
Пионы
Пионы нужно обрезать в самом конце осени. Перед наступлением морозов листья начинают краснеть, а кусты разваливаться — это первые признаки, которые означают, что пора начать работы по подрезке надземной части растения. Если цветок болеет и начал загнивать, то срезать стебли нужно до срока. Центральную часть куста припудривают золой. Это позволит сохранить растению жизнь.
Розы
Подготавливать розы к зиме следует еще в сентябре, они не любят морозы и тяжело переносят излишнюю влагу. Торопиться капитально утеплять растение не стоит, это нужно делать постепенно. Розы пригибают и связывают в пучки, так они пережидают зиму.
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Гортензия
Наравне с розой этот цветок считают королевой сада. Чтобы сохранить гортензию и на будущий год она снова расцвела, к процедуре подготовки растения к зиме следует подойти особенно тщательно. Обрезать эти растения нет необходимости. Достаточно удалить соцветия и хорошо пролить при длительной сухой погоде.
Ирисы
Современные сорта ирисов более капризные. У растения обязательно нужно удалить все листья перед зимой. Пеньки оставляют не более 10 см. Самым надежным укрытием для ирисов станет лапник и сухие листья. Особенно привередливых ирисов стоит утеплить нетканкой.
Лаванда
В открытом грунте лаванда прекрасно зимует, однако речь идет только об узколистном виде растения. Стебли обрезаются на 3 см выше одревесневшей части. Почву вокруг куста нужно удобрить перегноем или торфом. Перед самым наступлением холодов, растение нужно укрыть толстым слоем лапника. Остальные виды лаванды смогут пережить зиму только при комнатной температуре.
Гладиолусы и георгины
Чтобы подготовить эти растения к зиме, нужно дождаться сухой погоды. Из просохшей почвы луковицы гладиолусов и клубни георгинов выкапывают и оставляют в хорошо проветриваемом помещении. Корешки срезать нельзя, но промыть луковицы и убрать прогнившие частицы нужно обязательно.
Очищенные клубни и подсушенные луковицы хранят в коробках с опилками. Помещение, где гладиолусы и георгины будут зимовать, должно хорошо проветриваться. У луковиц гладиолусов аккуратно отделяют «деток», хранить которые следует отдельно от «взрослых особей». Важно наблюдать за растениями, чтобы в месте их хранения не появились бактерии и не поразили новые ростки.
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Анастасия Крестьянова