Как правильно ухаживать за кожей осенью

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Осенью воздух становится сухим, эпидермис теряет влагу, защитный барьер разрушается. Редакция «Радио 1» расскажет, как сохранить здоровое и молодое лицо, независимо от погоды за окном, и какой уход за кожей стоит выбирать с наступлением первых холодов.
Очищающие средства
Увлажняющие крема
Летом предпочтение отдается кремам, которые освежают кожу. В осеннее время важно использовать средства, которые помогут удерживать в эпидермисе влагу и питать его. Если после умывания тоником чувствуется сухость или стянутость, средство срочно нужно сменить. Не рекомендуется использовать крема с легкими текстурами. В осенний период лучше перейти на более плотные крема, которые помогут восполнить дефицит питательных элементов в коже. Обратить внимание нужно на питательные, увлажняющие средства.
Уход за губами
Витамин С
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В повседневный уход за кожей важно добавить витамин С. В осеннее время года – это самый необходимый компонент. Уходовые средства на его основе сохранят здоровый цвет кожи, увлажнят ее, предотвратят разрушение клеток, замедляет процессы старения. В осенний период важно включать витамин С не только в средства ухода за кожей, но и в рацион питания в виде добавок или натуральных продуктов.
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Увлажненный воздух
Дерматологи рекомендуют в осеннее время создавать комфортную для кожи среду с помощью увлажнителя воздуха, который можно установить в спальне или на рабочем месте. Подобные устройства помогут поддерживать в эпидермисе оптимальный водный баланс. Важно помнить, что переходить на «осенний» уход за кожей нужно постепенно. Организм сталкивается со стрессом из-за изменений климата, окружающей температуры, поэтому не стоит создавать коже дополнительный дискомфорт.
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Анастасия Крестьянова