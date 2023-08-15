Как сэкономить на продуктах? – советы эксперта по финансам

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk
В условиях, когда всё вокруг дорожает, приходится экономить буквально на всём, в том числе и на покупке продуктов питания. Как тратить на еду меньше денег, но чтобы качество продуктов не падало? Об этом «Радио 1» рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман.
Один из способов меньше тратить денег на покупку продуктов питания — холистический подход. Это одновременное использование скидок, предложений от магазина, сервиса доставки и применение банковской программы лояльности по карте. Так получается покупать все те же самые любимые товары, но по меньшей стоимости.
Также еще есть вариант аренды виртуального номера. Это специальные ресурсы, которые предоставляют номера как раз для регистрации на различных сайтах-магазинов, доставок. Этот способ уберегает от мошенников и рекламы.
Но важно помнить, что при покупке товаров через сервис-доставки нужно прописать в комментариях для доставщика какой срок годности должен быть у продуктов, какой свежести или цвета фрукты, сколько одноразовых пакетов вам положить. Вроде бы мелочь, но если не прописывать такие вещи, то можете получить продукты, у которых срок годности закончится на следующий день.
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ДоставкаЗаказывайте товары онлайн через сервисы доставок. Помимо экономии времени, вы можете выбрать продукты из нескольких магазинов и сравнить цены. А расходы на доставку отобьются. Если в вашем городе нет сервисов-доставки, покупайте продукты в сетевых супермаркетах.
АкцииВыбирайте товары по акции. Скидку на товар делает сам производитель или торговая сеть, чтобы стимулировать покупательскую способность и лояльность к бренду. Товары по акции по качеству ничем не отличаются от других аналогичных товаров другого бренда. Если можно взять дешевле, зачем переплачивать?
ПромокодыПрименяйте промокод на первый заказ. Его можно найти в самом приложении по доставке или на специальных агрегаторах-скидок и купонов. Если нужно несколько раз заказать продукты, регистрируйте аккаунт на родных.
Также еще есть вариант аренды виртуального номера. Это специальные ресурсы, которые предоставляют номера как раз для регистрации на различных сайтах-магазинов, доставок. Этот способ уберегает от мошенников и рекламы.
Предложения от банковМногие банки расширяют свои программы лояльности по картам и предоставляют дополнительные скидки от партнёров. Чаще всего такие предложения можно увидеть в мобильном приложении или на сайте банка в специальном разделе акций. За покупку от партнёра банк может начислить кешбэк (иногда он достигает и 100%, то есть полная сумма покупки возвращается) или сделать скидку на покупку. Механика простая: переходите в магазин по ссылке из приложения, приобретаете товары и оплачиваете картой (иногда разрешается оплачивать покупки картой любого банка).
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КупоныПроверьте скидочные купоны на покупку от определённой суммы. Это не скидка на первый заказ. Это именно дополнительная скидка на покупку от определённой суммы. Такие купоны ищите на специальных сайтах-агрегаторах, например, «промокоды.нет» или в телеграмм-каналах.
КешбэкОплачиваете товар дебетовой или кредитной картой с кешбэком. Заранее посмотрите, по какому мсс-колу пройдёт покупка и сравните с мсс-кодами по программе лояльности вашей карты. Проверить мсс-код можно в своём мобильном банке после покупки или позвонить на горячую линию банка.
Баллы от маркетплейсовЗа покупки товаров на некоторых маркетплейсах вам могут начислить баллы, которые можно будет применить при следующей покупке.
Но важно помнить, что при покупке товаров через сервис-доставки нужно прописать в комментариях для доставщика какой срок годности должен быть у продуктов, какой свежести или цвета фрукты, сколько одноразовых пакетов вам положить. Вроде бы мелочь, но если не прописывать такие вещи, то можете получить продукты, у которых срок годности закончится на следующий день.
Сравнивайте ценыЕсть специализированные приложения, которые помогают сравнивать цены в магазинах. Можно посмотреть, какие есть скидки и акции в магазинах шаговой доступности от вашего дома. В некоторых случаях можно сканировать чек после покупки и получать кешбэк. Он начисляется в приложении и его можно вывести на банковскую карту или на телефон.
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Екатерина Шмакова