Как вернуть деньги, если перевел мошенникам на карту

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Несмотря на постоянное информирование населения о действиях мошенников, граждане регулярно попадаются на их уловки и переводят им деньги. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать, если денежные средства отправлены на счет злоумышленников и можно ли их вернуть.
Как мошенники снимают деньги с карты
Способов хищения денежных средств с банковских карт несколько. Самыми распространенными из них стали «ошибочные» переводы и оплата услуг через интернет.
Во втором случае, мошенники создают фейковые страницы интернет-магазинов, осуществляют взломы страниц друзей и близких в социальных сетях, после чего просят занять определенную сумму или вовсе сообщают о крупном выигрыше, получить который можно, оплатив «страховочный взнос».
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Как вернуть деньги, переведенные мошенникам
Процесс возврата денежных средств непрост. В первую очередь необходимо заблокировать карту, после чего обратиться в банк
и сообщить о переводе средств мошенникам. Отменить перевод и вернуть средства финансовая организация не сможет, но временно заблокировать карту злоумышленника и граничить операции по ней банк вправе. Единственная ситуация, при которой средства смогут вернуться обратно на счет в кратчайшие сроки – это их заморозка в банке, что случается крайне редко.
Следующим шагом должно стать обращение в полицию и предоставление детальной информации о переводе денежных средств. Номер карты или мобильного телефона, по которому был произведен перевод, обстоятельства, при которых это произошло, любые сведения о получателе и электронный чек - станут доказательствами и помогут вычислить мошенников в кратчайшие сроки.
Как не стать жертвой мошенника
Важно помнить, что передавать сведения о своей банковской карте третьим лицам, называть личные данные и осуществлять переводы нужно только убедившись в добросовестности получателя платежа. Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов или работником банка и сообщает, что с карты пытаются снять денежные средства, а чтобы это предотвратить нужно назвать код, который придет в СМС, обязательно нужно сбросить входящий вызов, а затем самостоятельно позвонить в отделение банка или полицию и проверить информацию. Приобретая товар через интернет, лучше пользоваться наложенным платежом или оплачивать его частично, убедившись, что магазин действительно существует.
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