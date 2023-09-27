Как вернуть деньги, если перевел мошенникам на карту

Как мошенники снимают деньги с карты





Способов хищения денежных средств с банковских карт несколько. Самыми распространенными из них стали «ошибочные» переводы и оплата услуг через интернет.В первом случае, злоумышленники переводят по номеру мобильного телефона или карты денежную сумму, затем просят вернуть ее. Как правило, возврат денежных средств просят осуществить на иную карту, а не с которой пришел перевод. Это основное, что должно насторожить. Кроме того, ошибочные переводы, если они действительно осуществлены по невнимательности, должны отменять через банк держатели карт, с которой они были осуществлены. Если отправитель настаивает на возврате денежных средств и заверяет, что сумма была переведена ошибочно, следует обратиться в отделение банка, где помогут осуществить процедуру безопасно.Во втором случае, мошенники создают фейковые страницы интернет-магазинов, осуществляют взломы страниц друзей и близких в социальных сетях, после чего просят занять определенную сумму или вовсе сообщают о крупном выигрыше, получить который можно, оплатив «страховочный взнос».





Юрист Соловьев: Телефонные мошенники начали составлять «профиль жертвы»

Как вернуть деньги, переведенные мошенникам

Как не стать жертвой мошенника