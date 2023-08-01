Как выбрать арбуз: форма, вес, пятно

Фото: IStock/coffeekai
Август – сезон арбузов. Магазины заполонили крупные зелёные ягоды. Но при покупке арбуза важно уделить внимание нескольким важным аспектам, чтобы выбрать свежий, сочный и сладкий экземпляр. Редакция «Радио 1» собрала полезные советы, которые помогут вам правильно выбрать арбуз.
Какой формы должен быть спелый арбузХороший арбуз должен быть крупным, равномерной формы и без видимых дефектов. Избегайте арбузов с явными неровностями, вмятинами или трещинами на кожуре.
Можно ли по весу определить спелость арбузаДа. Чтобы понять, что арбуз спелый, его нужно поднять и оценить его вес. Спелые арбузы обычно тяжелее, так как содержат больше воды.
Как выбрать арбуз по звукуПостучите по поверхности арбуза. Звук должен быть глухим, что указывает на спелость. Если арбуз издаёт звук, похожий на пустоту, это может указывать на несозревший или перезревший фрукт.
Какие пятна должны быть на арбузеПосмотрите на дно арбуза, там должно быть большое жёлто-кремовое пятно. Это свидетельствует о том, что арбуз полностью созрел на солнце. Будьте уверены, — выбранный арбуз будет сладким.
Фото: IStock/Nadya So
Как по кожуре выбрать спелый арбузХороший арбуз должен иметь гладкую и блестящую кожуру. Избегайте покупки арбузов с мягкой, морщинистой или матовой кожурой.
Каким должен быть хвостик у арбузаСамый известный способ определить спелость арбуза – посмотреть на его хвостик. Он не должен быть свежим или пересохшим. Если он полностью засохший, это может свидетельствовать о том, что арбуз перезрел.
Где купить арбузПриобретайте арбузы на надёжных рынках или у проверенных продавцов. Рынки пользуются большущим преимуществом ввиду богатства выбора, а также возможности поторговаться с продавцом. Помните, что сезон спелости арбузов ограничен, и они лучше всего вкусны и сочны летом.
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