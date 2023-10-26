Как выявить фальшивое автомобильное масло, и куда жаловаться на подделку? — советы юриста

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Доля контрафактного автомобильного масла на российском рынке может достигать 30-50%, рассказали в Союзе автосервисов. Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил «Радио 1», как определить подделку и куда обращаться при поломке машины.
Как определить качество масла?К сожалению, ни глаз, ни нос не являются сертифицированным прибором, и не могут определить качество масла, и что именно налито в канистру. Поэтому нужно обращать внимание на несколько вещей:
1. Поставщик. Вы должны покупать масло у проверенных крупных поставщиков, в проверенных крупных магазинах. Здесь меньше вероятность попасть на подделку.
3. Сертификат. Если сосед говорит, что нашёл хорошее дешёвое масло из бочки, но на него нет никаких сертификатов, то всегда помните, что вы покупаете кота в мешке. Всегда просите сертификат и берите чек, чтобы была возможность доказать в будущем, что поломка произошла из-за масла.
Что делать, если залил некачественное масло в машину?Если после того, как вы залили масло, в машине заклинило двигатель, то нужно сделать независимую экспертизу. Помните, что двигатель могло заклинить из-за чего угодно. Если экспертиза подтвердила, что масло было некачественное, то смело с результатами этой экспертизы при наличии чека можно через суд взыскать деньги за ремонт машины с продавца.
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