KFC и «Ростикс» повысили цены на всё меню

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Стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино, пива, комбо-обедов вырастет на 10-12,5%.
По данным Mash, новое меню выглядит так: боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья - 159, 239 и 324 рубля. Цены вырастут на стрипсы, байтсы, соусы, кофе.
Со слов сотрудников, после взлёта цен на курицу, мясо чаще стало бывать в дефиците. Периодически возникают проблемы с поставками. Поэтому сеть закупает мясо птицы с запасом и хранит в морозилке. Но при этом увеличивается риск испортить продукт — как минимум, мясо может высохнуть и лишиться питательных свойств.
ФАС уже направил производителям мяса птицы запросы, чтобы провести анализ обоснованности установленных цен.
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Со слов сотрудников, после взлёта цен на курицу, мясо чаще стало бывать в дефиците. Периодически возникают проблемы с поставками. Поэтому сеть закупает мясо птицы с запасом и хранит в морозилке. Но при этом увеличивается риск испортить продукт — как минимум, мясо может высохнуть и лишиться питательных свойств.
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Мария Фирсова