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KFC и «Ростикс» повысили цены на всё меню

05 октября 2023, 09:57
istockphoto/Robert vt Hoenderdaal

istockphoto/Robert vt Hoenderdaal

Стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино, пива, комбо-обедов вырастет на 10-12,5%.
По данным Mash, новое меню выглядит так: боксмастер с сыром — 359 рублей, большой набор наггетсов — 229, баскет дуэт — 494, а крылья - 159, 239 и 324 рубля. Цены вырастут на стрипсы, байтсы, соусы, кофе.

Со слов сотрудников, после взлёта цен на курицу, мясо чаще стало бывать в дефиците. Периодически возникают проблемы с поставками. Поэтому сеть закупает мясо птицы с запасом и хранит в морозилке. Но при этом увеличивается риск испортить продукт — как минимум, мясо может высохнуть и лишиться питательных свойств.


ФАС уже направил производителям мяса птицы запросы, чтобы провести анализ обоснованности установленных цен.

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#цены
#продукты
#мясо
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С начала 2023 года в России появилось рекордное число иностранных брендов
05 октября 2023, 08:55

Фото: istock / Natee Meepian

На сегодняшний день с начала 2023 года в Россию пришло 16 иностранных компаний. Этот показатель является рекордным за последние 4 года. Информацию сообщает РБК, ссылаясь на исследование экспертов NF Group.

«С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Это стало рекордным показателем по числу вышедших в страну за последние четыре года марок», — сообщает издание. 
Отмечается, что в 2019 году в РФ пришло 26 зарубежных компаний, но каждый год это значение уменьшалось. Так, в 2020 году пришло 13 брендов, а в 2022 году 11 брендов.

По информации издания, большинство пришедших компания являются брендами из Турции. Также в РФ появились компании из Белоруссии, Киргизии, Южной Кореи Австралии и Эстонии.

Кроме того, владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман прогнозирует появление в России большего числа брендов второго и третьего эшелонов. По его мнению, таким компаниям сложнее конкурировать с мировыми лидерами за границей.

Иностранные бренды начали покидать Россия из-за санкций после начала проведения спецоперации на Украине. 


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#исследование
#компании
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#рф
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Что делать, если случайно испортили товар в магазине
03 октября 2023, 18:28

Фото: iStock/monticelllo

Каждый покупатель может столкнуться с такой неприятностью в магазине, как случайно испорченный им товар. Для этого достаточно нечаянно задеть стоящую на краю стеклянную емкость или потянуться за товаром на верхнюю полку. Редакция «Радио 1» расскажет, в каких случаях магазин имеет право потребовать компенсацию ущерба и как себя правильно вести в подобной ситуации.

Если разбил товар в магазине 


В вопросе о том, обязан ли покупатель возмещать стоимость испорченного товара, важно установить обстоятельства, при которых порча продукта произошла. Если в действиях клиента нет вины, то ответственность за товар лежит на магазине.
Если в магазине скользкий пол, узкие стеллажи, препятствия в виде тележек, коробок, товар расставлен на полках неустойчиво, что послужило причиной его порчи, то в этом виноват магазин. Например, если клиент поскользнулся на скользком или грязном полу, задел какой-либо продукт, в результате чего он упал и разбился, вины покупателя в этом нет. До момента оплаты товара ответственность за риск порчи лежит на собственнике магазина. Об это гласит ст. 211 Гражданского кодекса РФ.
 
В таком случае, нужно попросить администрацию магазина просмотреть видеозапись с камер видеонаблюдения, которая станет подтверждением правоты. Если уладить конфликт не удается и магазин настаивает на немедленном возмещении ущерба, то нужно попросить составить акт о порче товара. На основании такого документа, магазин может обратиться в суд. Пытаться взыскать с клиента сумму ущерба на месте, магазин не имеет права.  

                                                                                                                 Фото:РИА Новости/Александр Сухов

Если разбил товар в магазине случайно


В том случае, если в помещении магазина или торгового центра выполнены все правила расстановки товара, пространство не заставлено посторонними предметами, то ответственность за порчу товара  лежит на покупателе. Например, если клиент взял в руки бутылку, нечаянно ее выронил и она разбилась, то возмещать ее стоимость придется посетителю магазина. Неестественное поведение, размахивание руками, состояние алкогольного опьянения и прочие условия, при которых может быть случайно испорчен товар, означают вину покупателя.

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Ребенок разбил товар в магазине


Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители. Если ребенок испортил товар в магазине специально, то возмещать ущерб будут его законные представители. Если ребенок до 14 лет разбил товар в магазине не намеренно, то в этот момент администрация магазина оценивает действия родителей. Если ребенок остался без должного контроля и испортил товар, то возмещать его стоимость будут взрослые. Если родители не успели предотвратить действия ребенка, но наблюдали за ним, возмещать ущерб родители не должны. В случае спорной ситуации клиент вправе потребовать разрешения ситуации в судебном порядке. 

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#рф
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Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива
Экономист Черниговский рассказал о нюансах маркировки пива «Честным знаком»
02 октября 2023, 15:15

Фото: iStock/Grotmarsel

Правительство Российской Федерации приняло приняло решение, в соответствии с которым с октября 2023 года слабоалкогольные и пивные напитки, упакованные в стеклянную и ПЭТ-тару, должны быть маркированы «Честным знаком».
Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код DataMatrix гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

Как новые правила маркировки повлияют на цену пива и объёмы его продаж рассказал «Радио 1» кандидат экономических наук, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский

«Маркировка «Честным знаком» позволит снизить объем нелегальной продукции в сегменте алкогольной продукции натурально брожения, куда относится не только пивные напитки, но также сидр, пуаре и другие слабоалкогольные напитки», - отметил эксперт.

При этом, по мнению Черниговского, абсолютно вся алкогольная продукция должна быть промаркирована именно акцизными марками. Экономист напомнил, что на алкогольном рынке, как и на любом другом, существует процент нелегального рынка, и хоть в пивном сегменте он сравнительно мал, но, все же, существует, и новые правила маркировки помогут защитить потребителя от некачественных товаров.

По словам Черниговского, цены на пиво вырастут. Почему – эксперт также объяснил. 

«Дело в том, что маркировка – это 50 копеек, плюс НДС, если говорить об одной единице продукции», - в завершении сказал экономист.

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#качество
#цены
#напитки
#правила
#пиво
#продукция
#маркировка
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В России подержанные автомобили подорожали на 39%
02 октября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

Лидерами продаж стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
Такие данные приводит «Авито авто». По итогам исследования выяснилось, что средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале нынешнего года выросла на 39% в годовом выражении, достигнув 640 тысяч рублей, пишет ТАСС. Продажи машин с пробегом в июле - сентябре выросли на 14,2% по сравнению с прошлым годом.
 
Рейтинг самых продаваемых машин на рынке авто с пробегом дороже 3 млн рублей возглавляет Toyota Camry (3,5 млн рублей). За ней следуют Toyota Land Cruiser (5,5 млн) и BMW X5 (6,8 млн).
 
В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей также лидер Toyota Camry (средняя цена 2,2 млн рублей). Второе место заняла Kia Sportage (2,1 млн рублей), на третьей строчке- Hyundai Creta (1,85 млн рублей).
 
Среди бюджетных автомобилей до 1,5 млн рублей на первом месте модель Lada Priora (430 тыс. рублей). На второй и третьей строчке разместились  Lada Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей).

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В России подорожали готовые квартиры
01 октября 2023, 09:00

Фото: iStock/Diy1

За сентябрь в части крупных российских городов средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%.
Об этом сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи». Сообщается, что высокий спрос на вторичное жилье был заметен с начала года, а на фоне снижения доступности ипотеки из-за роста ключевой ставки с июля 2023 года он оказался рекордным.
 
С начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир взлетела почти на 8%. Такие данные приводит директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
 
По максимальному месячному росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников лидирует Красноярск ( 3,4%), Омск и Челябинск ( 3,3%).
 
Причина заключается в высоком уровне спроса, а также изменилась структура предложения —покупали прежде всего наиболее доступные варианты квартир.

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#россия
#жильё
#квартира
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Россиянам рассказали, почему не стоит покупать iPhone 15 в интернете
Глава отдела МТС Голицына: у iPhone 15 с маркетплейсов может не работать связь
30 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/PhillDanze

iPhone 15 и другие новые модели смартфонов, которые продаются в интернете, в том числе и через «серый» импорт, могут не поддерживать российский диапазон связи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
По её словам, смартфоны, продающиеся в интернете, не дают никаких гарантий качества покупателям, в отличие от ритейлеров, которые продают устройства официально.

Голицына отметила, что каждая модель смартфона предназначается для использования в разных странах, поэтому они заранее запрограммированы под определённого оператора. Таким образом, если приобрести iPhone из США, он может просто не подключиться к российской сети, и пользователь останется без мобильной связи. То же касается и частотного диапазона, отличающегося в разных странах. 

Кроме того, эксперт отметила, что крупные российские сети самостоятельно сертифицируют товары и предоставляют покупателю гарантию, чего не делают продавцы в интернете.

Напомним, что презентация нового iPhone 15 прошла 12 сентября. Смартфоны представлены в пяти цветах – чёрном, голубом, салатовом, жёлтом и розовом. А корпуса версий Pro и Pro Max впервые были изготовлены из титана. 

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#смартфон
#интернет-магазины
#покупка
#россия
#сотовая связь
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ТАСС: В Минсельхозе анонсировали снижение цен на мясо птицы
30 сентября 2023, 07:43

Фото: iStock/Kondor83

Снижение стоимости мяса птицы ожидается в ближайшее время в России в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ.
Как сообщили в Минсельхозе, первый замминистра Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. 

Кроме того, ведомство констатировало, что производители яиц «подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию».

Представитель Федеральной антимонопольной службы на заседании обратил внимание, что рост цен на мясо птицы наблюдается с мая этого года. В результате ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.

Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.

Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.

Ранее стало известно, что 30 региональных торговых сетей из 25 российских регионов добровольно сократят наценки на некоторые категории социально значимых товаров, среди которых, в частности, хлеб, молоко, овощи, фрукты, сахар, птица, яйца куриные, замороженная рыба, сыр, крупа гречневая, масло подсолнечное, детское питание и т.д.

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#мясо
#птица
#цены
#снижение
#минсельхоз
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Россиян предупредили о дефиците ржаного хлеба
Союз мукомолов: Ржаной хлеб из-за некачественного урожая может стать редкостью
29 сентября 2023, 17:31

Фото: istock /Magone

Ржаной хлеб может стать дорогой редкостью из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна. Об этом заявил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в беседе с изданием «Интерфакс».
В 2024 году урожай ржи прогнозируется в размере 1,8 миллиона тонн, но качественной будет меньше 40%, рассказали в Союзе мукомольных и крупяных предприятий. По информации союза, это может привести к дефициту ржаного хлеба в России.

«В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1–3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3-го класса», — заявил на брифинге президент союза.
По мнению Свириденко, такие низкие показатели качества возникли из-за того, что «рожь выпала из поля зрения государственных органов» и на сегодняшний день сейчас производство ржаной муки составляет только 10% от объема производства пшеничной.
 
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#урожай
#президент
#производство
#хлеб
#продукты
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В компании «Платформа ОФД» рассказали о важной цели цифровой маркировки продуктов
«Платформа ОФД»: цифровая маркировка нужна для борьбы с нелегальными продуктами
29 сентября 2023, 13:21

Фото: iStock/monticelllo

Цифровая маркировка продуктов позволит снизить объём нелегальной продукции. Об этом «Газете.ru» сообщил директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.
Напомним, что с 1 октября будет введена маркировка пива и слабоалкогольных напитков.

По словам собеседника «Газеты.ru», цифровая маркировка уже содержится на четверти кассовых чеков розничных торговых сетей. В дальнейшем она будет печататься на каждом чеке.

Маркировка позволит сократить объём нелегальной продукции. Уже сейчас он снизился в 2-3 раза в отдельных категориях. Также наблюдается и большее снижение в ряде других товарных групп.

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#маркировка
#продукты
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#россия
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