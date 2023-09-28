Китай дал разрешение ввозить свинину из России в страну спустя 15 лет

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Главное таможенное управление Китая разрешило поставлять свинину из России.
Об сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Решение приняли, оценив риски и проанализировав систему госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Китайские власти отдельно пропишут инспекционные и карантинные требования к продукции из России.
По данным Россельхознадзора, с 2013 года велась работа по возвращению допуска свиноводческой продукции в Китай.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт. Об этом сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В некоторых регионах страны цены уже начали расти. Например, в Краснодарском крае свинина в последние дни подорожала на 30-60 рублей за килограмм.
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«Ограничения на ввоз свинины из России, установленные ранее действующим главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также министерством сельского хозяйства КНР объявлением от 2008 года больше не применяются», — сказано в сообщении ведомства.
По данным Россельхознадзора, с 2013 года велась работа по возвращению допуска свиноводческой продукции в Китай.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт. Об этом сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В некоторых регионах страны цены уже начали расти. Например, в Краснодарском крае свинина в последние дни подорожала на 30-60 рублей за килограмм.
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Мария Фирсова