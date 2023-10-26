Кондитеры анонсировали рост цен на шоколад с 1 декабря

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С 1 декабря шоколад в РФ подорожает на 16,3%.
Об этом сказано в письме крупнейшего отечественного кондитерского холдинга ООО «Объединённые кондитеры». Письма были разосланы от имени управляющего директора холдинга Алексея Орлова.
На ценах скажется рост стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля, рост зарплат сотрудников от 20 до 40%, который связан с дефицитом кадров и накопленной инфляцией.
Производители вынуждены увеличить затраты на логистику на 10%, также на цены влияет рост процентных ставок по кредитам из-за повышения ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что ряд кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свои товары.
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На ценах скажется рост стоимости сырья и материалов из-за ослабления рубля, рост зарплат сотрудников от 20 до 40%, который связан с дефицитом кадров и накопленной инфляцией.
Ранее сообщалось, что ряд кондитерской продукции фабрики «Красный октябрь» получила халяльный сертификат на свои товары.
«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – халяль» сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь», — сказано в заявлении ведомства.Читайте также:
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Мария Фирсова