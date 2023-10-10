Крупный российский производитель обуви Ralf Ringer оказался на грани банкротства

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Владелец помещения Талдомской обувной фабрики ООО «Стивали», где располагалось производство Ralf Ringer, подал заявление в суд.
«Коммерсантъ» пишет, что сумма задолженности составляет 20,7 млн рублей. Ralf Ringer имеет возможность погасить долг, но из-за ареста банковских счетов перевести средства невозможно.
Арест произведён по ходатайству следователя в рамках уголовного дела. Расследование может быть связано с обвинением в уклонении от уплаты налогов. Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной обратился в ФНС. Он просит разблокировать счета, чтобы погасить долги, но ответа пока не последовало. В результате таких ограничений деятельность компании парализуется, и достичь платежеспособности она не способна.
Проблемы у Ralf Ringer начались 2 года назад, когда налоговая инспекция выявила недоимок на 3,2 млрд рублей. Чуть позже компания добилась снижения суммы до 1,5 млрд рублей, но суды признали само решение о штрафе законным.
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Арест произведён по ходатайству следователя в рамках уголовного дела. Расследование может быть связано с обвинением в уклонении от уплаты налогов. Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной обратился в ФНС. Он просит разблокировать счета, чтобы погасить долги, но ответа пока не последовало. В результате таких ограничений деятельность компании парализуется, и достичь платежеспособности она не способна.
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Мария Фирсова