Кто имеет право проверять газовое оборудование

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С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который позволяет оказывать услуги по газоснабжению только при условии обязательной проверки и ремонта внутридомового или внутриквартирного оборудования. При отсутствии проверок, газоснабжение будет отключено. Проверять бытовые приборы потребляющие газ, могут специальные службы. Как проходит проверка оборудования, существует ли график осмотра и сколько стоят услуги, расскажет редакция «Радио 1».
Зачем проверять газовое оборудование
Главная цель проверки оборудования состоит в том, чтобы обеспечить безопасность граждан. Незначительная утечка газа может привести к трагичным последствиям. Выявить неправильно подключенную газовую технику, определить места возможных утечек, заменить устаревшее оборудование — задача специалистов по проверке газовых систем. Обслуживание газовой техники регулирует постановление правительства России № 410. В нем прописаны регламент работ и обязанность собственников заключить договор на эту услугу.
Сколько раз проверяют газовое оборудование
График проверок газового оборудования формируют органы местного самоуправления. Жильцы домов предупреждаются о плановой проверке заранее, не менее, чем за 20 дней. Информирование населения возложено на управляющую компанию. Oбъявления размещаются в подъездах жилых домов, на входных дверях. Проверки осуществляются не реже одного раза в год.
График проверок газового оборудования публикуется в общем доступе и ознакомиться с ним можно на сайте обслуживающей компании. Например в Москве такой организацией является «Мосгаз». Собственник также вправе заказать внеплановую проверку. Для этого нужно обратиться в УК. Инициировать внеплановую проверку нужно при малейшем подозрении на неполадки газового оборудования. Старая техника, которая уже могла износиться, запах газа, перебои с работой оборудования — основания для внепланового обращения к специалистам.
Кто проводит проверку газового оборудования
Проверкой газового оборудования занимаются специалисты, которые имеют соответствующий доступ. У специализированной организации, которая может быть частной или государственной, должна быть соответствующая лицензия. Осуществить проверку техники в домовладении могут только те представители компаний, с которыми у управляющей компании заключен договор.
Как проводят проверку газового оборудования
Чтобы проверить, нормально ли функционируют газовые приборы, специалисты совершают целый алгоритм действий. В первую очередь, проверяется герметичность прибора и всех газовых соединений. Далее идет тестирование всех режимов работы техники, после чего проводится замена и чистка расходных элементов. Потом проводится проверка автоматики и делаются контрольные замеры. Результаты проверок двух предыдущих шагов заносятся в протокол.
Сколько стоит проверка газового оборудования
Стоимость проверки газового оборудования может разниться. Она зависит от сложности, мощности, типа размещения. Внеплановые проверки проводятся бесплатно. Обязанность гражданина оплачивать работы по техническому обслуживанию закреплена в п.42 Правил № 410. Примерная стоимость проверки газовой плиты начинается от 500 рублей.
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Кто может проверять газовое оборудование в Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет проводить одна газораспределительная организация. Такая мера позволит усилить контроль за газовой безопасностью и выстроить единую систему ценообразования услуг. В Подмосковье такой компанией стала АО «Мособлгаз».
По словам губернатора, контроль за состоянием газового оборудования единым оператором введен для того, чтобы исключить риски некачественной проверки.
«С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты», — подчеркнул Воробьёв.
Губернатор также распорядился, чтобы жителей Московской области проинформировали о том, как выглядит сотрудник «Мособлгаза», какие документы должен иметь при себе.
График проверок техобслуживания газового оборудования в Московской области будет размещен 25 декабря на официальном сайте «Мособлгаза». Проверка будет производиться один раз в год. О начале работ жителей заблаговременно проинформируют.
Жителей Московской области предупредили, что специалисты АО «Мособлгаз» будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике.
По вопросам обслуживания газового оборудования жители Подмосковья смогут обратиться на единую горячую линию: 8 (800) 200-24-09.
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Анастасия Крестьянова