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Кто имеет право проверять газовое оборудование

19 октября 2023, 16:49
Фото: iStock/Andrei Kravtsov

Фото: iStock/Andrei Kravtsov

С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который позволяет оказывать услуги по газоснабжению только при условии обязательной проверки и ремонта внутридомового или внутриквартирного оборудования. При отсутствии проверок, газоснабжение будет отключено. Проверять бытовые приборы потребляющие газ, могут специальные службы. Как проходит проверка оборудования, существует ли график осмотра и сколько стоят услуги, расскажет редакция «Радио 1».

Зачем проверять газовое оборудование


Главная цель проверки оборудования состоит в том, чтобы обеспечить безопасность граждан. Незначительная утечка газа может привести к трагичным последствиям. Выявить неправильно подключенную газовую технику, определить места возможных утечек, заменить устаревшее оборудование — задача специалистов по проверке газовых систем. Обслуживание газовой техники регулирует постановление правительства России № 410. В нем прописаны регламент работ и обязанность собственников заключить договор на эту услугу.

Сколько раз проверяют газовое оборудование


График проверок газового оборудования формируют органы местного самоуправления. Жильцы домов предупреждаются о плановой проверке заранее, не менее, чем за 20 дней. Информирование населения возложено на управляющую компанию. Oбъявления размещаются в подъездах жилых домов, на входных дверях. Проверки осуществляются не реже одного раза в год.

График проверок газового оборудования публикуется в общем доступе и ознакомиться с ним можно на сайте обслуживающей компании. Например в Москве такой организацией является «Мосгаз». Собственник также вправе заказать внеплановую проверку. Для этого нужно обратиться в УК. Инициировать внеплановую проверку нужно при малейшем подозрении на неполадки газового оборудования. Старая техника, которая уже могла износиться, запах газа, перебои с работой оборудования — основания для внепланового обращения к специалистам.


Кто проводит проверку газового оборудования


Проверкой газового оборудования занимаются специалисты, которые имеют соответствующий доступ. У специализированной организации, которая может быть частной или государственной, должна быть соответствующая лицензия. Осуществить проверку техники в домовладении могут только те представители компаний, с которыми у управляющей компании заключен договор.

Как проводят проверку газового оборудования


Чтобы проверить, нормально ли функционируют газовые приборы, специалисты совершают целый алгоритм действий. В первую очередь, проверяется герметичность прибора и всех газовых соединений. Далее идет тестирование всех режимов работы техники, после чего проводится замена и чистка расходных элементов. Потом проводится проверка автоматики и делаются контрольные замеры. Результаты проверок двух предыдущих шагов заносятся в протокол.


Сколько стоит проверка газового оборудования


Стоимость проверки газового оборудования может разниться. Она зависит от сложности, мощности, типа размещения. Внеплановые проверки проводятся бесплатно. Обязанность гражданина оплачивать работы по техническому обслуживанию закреплена в п.42 Правил № 410. Примерная стоимость проверки газовой плиты начинается от 500 рублей.

Как распознать утечку газа из плиты — советы газовика
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Кто может проверять газовое оборудование в Московской области


Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 января техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет проводить одна газораспределительная организация. Такая мера позволит усилить контроль за газовой безопасностью и выстроить единую систему ценообразования услуг. В Подмосковье такой компанией стала АО «Мособлгаз».

По словам губернатора, контроль за состоянием газового оборудования единым оператором введен для того, чтобы исключить риски некачественной проверки.

«С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты», — подчеркнул Воробьёв.

Губернатор также распорядился, чтобы жителей Московской области проинформировали о том, как выглядит сотрудник «Мособлгаза», какие документы должен иметь при себе.

График проверок техобслуживания газового оборудования в Московской области будет размещен 25 декабря на официальном сайте «Мособлгаза». Проверка будет производиться один раз в год. О начале работ жителей заблаговременно проинформируют.
Жителей Московской области предупредили, что специалисты АО «Мособлгаз» будут приходить в отличительной спецодежде, иметь при себе удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, можно получить подробную информацию о сотруднике.

По вопросам обслуживания газового оборудования жители Подмосковья смогут обратиться на единую горячую линию: 8 (800) 200-24-09.

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Стоматологи раскрыли, на сколько на самом деле вырастут цены на услуги к Новому году
Стоматолог Симкин опроверг информацию о росте цен на услуги к Новому году
19 октября 2023, 12:00

Фото: IStock/SbytovaMN

В России к 2024 году цены на услуги стоматолога вырастут на 30%. Одними из главных причин стали нестабильный курс рубля, а также санкции против РФ и проблемы с логистикой.
Информация об этом появилась в соцсетях, однако сами стоматологи опровергают эти цифры. Как рассказал «Радио 1» владелец сети стоматологических клиник «Денто Эль» и сети медицинских центров «Клиника Семейная» Константин Симкин, рост цен будет небольшим.
«Всё это не может отразиться на стоимости услуг в цифрах роста 30 и более процентов, с моей точки зрения. Я не знаю, откуда такая информация. В данной ситуации инфляционный рост будет в пределах 5-10 процентов максимум», — отметил Константин Симкин.
Собеседник подчеркнул, что зарплата стоматологов также не скажется на стоимости услуг, поскольку многие специалисты получают процент от продаж.
При этом, проблемы с логистикой действительно есть, заметил Константин Симкин. По его словам, увеличились сроки поставок оборудования.
«По оборудованию поставки есть, но сроки увеличились, а расходные материалы – они, как правило, складируемые и у каждого поставщика есть запасы. С какими-то отдельными материалами иногда возникают сложности, но если мы говорим в целом об общем объёме, на сегодняшний день все поставки идут, материалы присутствуют», — заметил он.
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#клиника
#рост
#стоматология
#цены
#услуги
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«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе KazanExpress
19 октября 2023, 08:34

Фото: istock / Abdullah Durmaz

Один из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит собственный сервис «Магнит Маркет». Об этом сообщают РБК, ссылаясь на представителей сети магазинов.


«Магнит» <…> достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет», — сообщает компания.
Сообщается, что  100% «Казаньэкспресс» хотят выкупить у «AliExpress Россия», основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда и предпринимателя Сергея Еремеева. Сумма сделки пока что не раскрывается. Кроме того, закрытие сделки будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. 

За последние 6 месяцев продажи в интернете выросли на 63%. Следвоательно из этого, одной из основных причин роста торговли в Интернете стало активное развитие маркетплейсов и повышение их популярности среди покупателей.

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#россия
#закрытие
#соглашения
#фас
#сделки
#сервис
#онлайн
#развитие
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Профессор Чеглов спрогнозировал падение цен на курятину
18 октября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Dmytro Chernykov

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в ближайшие несколько недель цены на куриное мяса могут снизиться на 10-20%.
По его словам, сильнее всего падение стоимости коснётся низкоценового сегмента продукции.

«В течение полутора-двух недель торговые сети начнут транслировать снижение оптовых цен на курицу на розницу. Прежде всего, оно коснётся тушки бройлера, крыльев, суповых наборов, низкоценового сегмента. Здесь цены могут снизиться на 15–20%, а более «деликатесное» мясо вряд ли подешевеет больше чем на 10%», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чеглов.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявлял, что серьёзного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится.

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#мясо
#прогноз
#цены
#экономика
#потребитель
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В России производители сокращают количество сахара в напитках
18 октября 2023, 17:37

Фото: istockphoto/Lemon_tm

Союзнапитки сообщает, что производители используют подсластители в напитках вместо сахара.
Российские производители безалкогольных напитков начали сокращать количество сахара в выпускаемых продуктах. Они чаще начинают использовать подсластители, пишет РИА Новости, ссылаясь на президента Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова.
 
С 1 июля в РФ начал действовать акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки. Его размер равняется 7 рублям за литр. Также в июле всемирная организация здравоохранения заявила, что включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, при этом оставив без изменения порог его безопасного применения (до 40 мг в сутки на килограмм массы тела).
 
«Одной из целью введения акциза была заявлена борьба с избыточным потреблением сахара и развитие культуры рационального потребления. Поэтому тренд, который мы сейчас видим, отвечает этому запросу. Действительно, на рынке стало появляться больше напитков с низким содержанием сахаров, а для создания привычного баланса вкуса чаще используются традиционные подсластители», - рассказал Максим Новиков.
По его словам, заменители сахара, и аспартам, который используется на производстве безалкогольных напитков, являются одними из наиболее тщательно изученных ингредиентов.
 
«Что касается вопроса вреда, информация об опасности аспартама и ацесульфама противоречит базе научных доказательств последних десятилетий и может ввести потребителей в заблуждение и привести к большему потреблению продукции, содержащей сахар. Нельзя забывать и том, что подсластители могут использоваться как инструмент для снижения калорийности рациона человека», - уточнил президент союза Максим Новиков.
Ранее сообщалось, что причина ухудшения вкуса напитков в подорожавшем акцизе на сахаросодержащие напитки и сахарозаменители.
В «Черноголовке» были вынуждены уменьшить количество сахара в газировках, чтобы не повышать цену из-за налога. В данный момент существует два заменителя глюкозы — цикламат натрия и сукралоза, которые отвечают за сладость. Но их вкус не такой натуральный, поэтому люди заметили подмену и начали критиковать бренд.

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#газировка
#сахар
#здоровье
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Как не заболеть: народные рецепты для иммунитета
18 октября 2023, 17:00

Фото: iStock/Tatiana Syrtseva

Иммунитет – это особая система, которая защищает организм от вирусов, патогенов и бактерий. При его ослаблении, человек начинает чаще болеть, а процесс выздоровления затягивается. Редакция «Радио 1» расскажет, какие народные способы укрепления иммунитета существуют и как обезопасить организм от бактерий в осенне-зимний период.

Витаминные напитки для иммунитета


В холодное время года организм особенно нуждается в заботе. Человек не получает достаточного количества витаминов, что приводит к стрессам, болезням, депрессии. Чтобы насытить организм полезными веществами, нужно употреблять витаминные напитки для укрепления иммунитета.

Витаминный компот


Чтобы приготовить самый насыщенный витаминами напиток, нужно смешать в равных частях мелиссу, мяту, иван-чай и цветки каштана. 5 столовых ложек полученной смеси нужно залить 1 литром кипятка. Полученный раствор следует подержать на огне несколько минут. Когда отвар остынет, в него добавляют любой ягодный компот без сахара. Такой компот употребляют по 0,5 литра ежедневно.

Чай из шиповника


Для изготовления напитка понадобится 100 грамм ягод шиповника, 1 литр воды и листовой чай. Ягоды нужно залить кипятком и дать настояться 1,5-2 часа. В настой полезно добавлять черный или зеленый чай. Употреблять отвар нужно по 1 столовой ложке каждый раз после приема пищи.

Клюквенный морс


Для приготовления витаминного морса понадобится 500 грамм клюквы. Ее следует размять и отжать сок. Отжатые ягоды перекладываются в кастрюлю, заливаются водой и варятся в течение пяти минут. После того, как отвар остынет, в него добавляют клюквенный сок и две столовые ложки меда. Пить морс нужно 2-3 раза в день.

 

Целебные варенья для поднятия иммунитета

 
Победить болезнь всегда помогает малиновое варенье, а вот чтобы заболевание предотвратить, следует иметь под рукой несколько простых ингредиентов и пять минут свободного времени.

Варенье из тыквы


Чтобы приготовить целебное варенье без варки, нужно взять небольшую тыкву, 50-100 грамм имбиря, два лимона. Тыкву и имбирь следует очистить от кожуры, а из лимона вынуть косточки. Все ингредиенты измельчаются с помощью блендера, после чего в смесь добавляется 100-200 грамм жидкого меда. Варенье можно хранить в стеклянной посуде и употреблять с чаем.

Варенье из клюквы и меда

                                                                                                                 Фото: iStock/Alena Bogdanova


Один лимон и 0,5 кг клюквы измельчаются, после этого к смеси добавляется 30 мл. меда. Если варенье получится очень кислым, в него можно добавить немного сахара или увеличить количество меда.

Имбирное варенье


Для приготовления варенья понадобится средний корень имбиря и лимон. Ингредиенты измельчаются, перемешиваются, после чего к ним добавляется 50-100 грамм меда или сахар.   

Что приготовить осенью: пять простых блюд из сезонных овощей
Что приготовить осенью: пять простых блюд из сезонных овощей

Настойки для иммунитета


Укрепить иммунитет помогут настойки. На вкус они менее приятные, чем витаминное варенье или компот, но равных им по эффективности нет.

Луковая настойка


Для приготовления настойки нужно 250 грамм лука, столько же сахара и 500 мл воды. Измельченный лук нужно смешать с сахаром и 1,5 часа варить на слабом огне. В остуженную настойку добавляется несколько ложек меда.

Настойка из чеснока


Две головки чеснока измельчаются и заливаются небольшим количеством красного полусладкого вина. Полученная смесь должна 14 дней простоять в темном и прохладном месте. Затем настойку нужно процедить. Употреблять витаминный раствор можно несколько раз в день по одной столовой ложке.


Чеснок с лаймом


Для приготовления настойки потребуется один свежий лайм, 4-5 зубчиков чеснока и 100 грамм меда. Чеснок следует измельчить и заправить медом. Полученная смесь выкладывается на ровную стеклянную поверхность и поливается соком одной половинки лайма. Далее ингредиенты заливаются 300 мл кипятка. В течение суток отвар настаивается, затем процеживается. Принимать настойку нужно по 10 мл перед сном.
 
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#человек
#лук
#иммунитет
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Уютная осень: 10 бюджетных идей для дома
17 октября 2023, 17:00

Фото: Istock/Evgeniya_Semenycheva

С наступлением осени природа резко меняется и на смену теплой и ясной погоде приходят опавшие листья, дожди, серое небо. Выходные дни все чаще проходят дома, поэтому особенно важно создать такую атмосферу, которая позволит насладиться осенью и увидеть в ней яркие краски. Редакция «Радио 1» сделала подборку бюджетных идей, которые помогут сделать дом в осеннее время года теплым и уютным.

Пледы


Обязательным атрибутом осени стали теплые пледы. Их можно подобрать в различных цветах, однако предпочтение стоит отдать теплым тонам: желтым, оранжевым, кофейным, коричневым, бордовым. Для уюта и тепла подойдут шерстяные и вязаные изделия. Пледы можно разложить на кровати, кресле, диване.

Ковры


Квартиру украсит даже небольшой пушистый коврик. Если осенние краски не подходят к интерьеру, то можно заменить их нейтральными цветами, которые также ассоциируются с осенью, но подойдут к мебели или ремонту. В таком случае предпочтение можно отдать коричневому, бежевому или молочному цветам.


Постельное белье


На осень следует приобретать постельное белье из мягких и теплых материалов. Комплекты из микрофибры или фланели сохранят тепло и создадут дополнительный уют. Белье можно выбрать с осенними принтами или соответствующих цветов.  

Шторы


Шторы в осеннее время подходят плотные и длинные. Самыми удачными цветами станут желтые, оранжевые или коричневые.

Свечи, гирлянды


                                                                                                                 Фото: Istock/Anastasiia Stiahailo

Дополнительный уют в доме помогут создать свечи, гирлянды или светильники. Выбирать световые приборы лучше с теплым освещением. Свечи станут не просто уютным, но и романтическим атрибутом. Их также можно подобрать к интерьеру или приобрести в «осенних» цветах.

Мебель


В осеннее время года можно приобрести небольшие пуфы. Они создадут особенную осеннюю атмосферу. Бюджетным вариантом станет покупка чехлов на стулья или кресла с осенним принтом или выполненных в теплых тонах.

Декоративные подушки


Подушки можно выбрать разных размеров и разложить их на кровати или диване. Они помогут преобразить интерьер и создать осеннее настроение. Выбирать подушки стоит с однотонными принтами или рисунками с кленовыми листьями, тыквами и другими символами осени.

Аромадиффузор


Лучше всего приобретать аромадиффузоры, в которых могут использоваться натуральные эфирные масла. Это позволит насладиться любимыми ароматами и окунуться в атмосферу осени. Самыми подходящими ароматами будут: мята, корица, цитрус, хвойный лес.

Посуда


Абсолютным лидером для создания осеннего уюта становится посуда. Это могут быть чашки необычной формы, менажницы или фруктовницы. Самым незаменимым предметом станет заварочный чайник на подставке со свечами. Это позволит сохранить напиток не только горячим, но и создаст осеннее настроение.


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#осень
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#тепло
#дожди
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В России подорожание стеклотары скажется на ценах на лекарства
17 октября 2023, 14:45

Фото: istockphoto/Khemporn Tongphay

Рост стоимости стеклотары отразится на ценах на лекарственные препараты, но несильно.
Такое мнение высказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Изменение цен произойдет на несколько процентов, а большинство производителей постараются перейти на пластиковые упаковки, сообщает НСН.
 
Накануне стало известно о возможном росте цен на лекарства и детское питание из-за роста стоимости стеклотары. Это связано и с подорожанием логистики.

Производство пластиковой тары сейчас на высоком уровне, но данный вариант подойдёт не для всех препаратов. Переход на другую тару будет сопровождаться административными барьерами, а значит это займет немало времени.

Ранее сообщалось, что крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера.

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Названо лучшее время для покупки алкоголя к Новому году
Экономист Черниговский рассказал, когда выгоднее покупать алкоголь к Новому году
17 октября 2023, 11:48

Фото: istockphoto/Nebojsa93

Покупать импортную винодельческую продукцию к новогодним праздникам лучше прямо сейчас.
В ближайшем будущем продукция подорожает из-за ослабления рубля и роста таможенных пошлин. При этом алкоголь отечественного производства вряд ли будет дорожать до конца 2023 года. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
 
«Если речь идет об импортной винодельческой продукции, лучше покупать ее уже сейчас. Если об отечественном алкоголе — я не вижу предпосылок к серьезным изменениям цен на легальную продукцию российского производства до конца года», —сообщил Максим Черниговский.
Из импортной продукции, по мнению эксперта, в первую очередь подорожают тихие и игристые вина.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить настойки вместо водки. С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.

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Россияне стали чаще пить настойки вместо водки
17 октября 2023, 11:36

Фото: istockphoto/nikitos77

Россияне предпочли водке бальзамы, ликеры и биттеры.
Об этом, ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля, пишет «Российская газета». С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.
 
Продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25% (настоек, бальзамов и т.д.) выросли на 24,6%, до 9,9 млн декалитров. Коньяк начали покупать на 10,5% чаще, объемы реализации составили 9,7 млн декалитров. Джин, виски и подобные дистилляты увеличили свои показатели на 13,3%, до 8,7 млн декалитров.
 
А вот продажи водки снизились на 0,3%, до 55,8 млн декалитров.
 
Рост сегмента слабоалкогольных напитков за 9 минувших месяцев составил 17,5%, в годовом выражении продажи выросли с 6,8 до 12,9 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.

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#водка
#россия
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