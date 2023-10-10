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Куда обратиться, если не включили отопление

10 октября 2023, 17:39
Фото: iStock/Axel Bueckert

Фото: iStock/Axel Bueckert

Накануне жителям Москвы и Московской области сообщили о включении отопления в домовладениях. Однако некоторые жильцы уже столкнулись с такой проблемой, как отсутствие тепла. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать в такой ситуации и куда обращаться.

Нет отопления в Москве: что делать


Прежде заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все жилые дома и социальные объекты были обеспечены теплом. По его словам, отсутствие тепла в жилище может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания (УК). Он отметил, что всем контролирующим службам были отданы распоряжения по обеспечению контроля за работой УК.


Отопительный сезон в столице начался 20 сентября. В первую очередь отопление включили в школах, детских садах, больницах. С 23 сентября отопления начали включать в жилых домах.

Если жители Москвы столкнулись с отсутствием подачи тепла в домах, им следует обратиться в УК или по номеру телефона: 8 (495) 539-53-53. Прием заявок по поводу отсутствия отопления осуществляется с 8 октября.

Нет отопления в Московской области: что делать


В Подмосковье с наступлением первых холодов отопление было включено в детских, садах, школах, поликлиниках, а затем жилых домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что некоторые недочеты по подаче тепла в домовладения еще остались, но их устранят в короткий срок.

Озвучена главная опасность отопительного сезона
Озвучена главная опасность отопительного сезона

По его словам, отопление подключили в более чем 50 тыс.зданий. 99% социальных объектов также уже отапливаются.

«Уже пустили тепло в 99% соцобъектов — более 6 тыс. зданий и свыше 44,7 тыс. МКД — 97%. Часть объектов запустим сегодня. По Солнечногорску до 13 октября справимся», — заверил губернатор.
Для тех, кто столкнулся с проблемой отсутствия тепла в квартирах и домах, создана горячая линия, на которой жителям Подмосковья ответят на все вопросы по вопросам проблем с отоплением: 8 (499) 455-54-15.

Жители области также могут обратиться в управляющую компанию и сообщить о проблеме. Кроме того, жители Подмосковья смогут узнать дату запуска отопления с помощью Карты коммунальных услуг МКД Московской области. На сайте содержится информация о подачи тепла по каждому дому.

Что делать, если в съемной квартире не дали отопление


Для тех, кто проживает в арендованном жилье, правила обращения в управляющую компанию или коммунальные службы такие же, как и у собственника. В первую очередь об отсутствии тепла следует уведомить владельца квартиры. Возможно, он сообщит о локальной неисправности батарей или решит проблему самостоятельно. В том случае, если с недостаточной подачей тепла или его отсутствием приходится разбираться арендатору, то он должен уточнить у других жильцов многоэтажного дома, есть ли отопление у них. Следующим шагом станет обращение в УК или коммунальную службу, которые направят специалистов для устранения неполадок.

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#правила
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#коммунальные службы
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Автоэксперт Осипов дал советы по правильному выбору зимней резины
10 октября 2023, 15:56

Фото: IStock/ViktorCap

Синоптики рекомендовали автомобилистам переобувать машины в конце октября. Независимый автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире «Радио 1» как правильно выбрать зимнюю резину.
Выбирать следует резину не универсальную, а именно зимнюю. Собеседник уверен, что только в таком случае резина будет соответствовать всем требованиям безопасности. Также Олег Осипов призвал автомобилистов обратить внимание на дату выпуска резины.
«Зимняя резина не может храниться больше пяти лет. После этого срока её надо выкидывать, даже если её не использовали. Выбирайте резину исходя из скоростного режима. Если вы ездите на дальние расстояния, то лучше использовать резину, которая для этого приспособлена», – отметил эксперт.
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Госдума снизила НДС на товары для детей
10 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto/danr13

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, облагающихся при реализации НДС по пониженной ставке в 10%.
РИА Новости пишет, что данная мера, направленная на поддержку российских производителей, импортозамещение на рынке детских товаров, пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятие закона даст возможность дополнительно поддержать российские компании.

Закон включил в перечень товаров, реализация которых попадает под пониженную ставку налога, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла, велосипеды, ванночки, бутылочки, соски, подгузники, пелёнки. НДС для таких товаров снизится с 20% до 10%.
 
Снижение налоговой нагрузки может стимулировать потребительский спрос и рост рынка. Новый закон даст возможность предприятиям дополнительно направлять на развитие около 4 млрд рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что на фоне резкого ослабления рубля компания Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%. С сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков. На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. 

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#дети
#товары
#госдума
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Крупный российский производитель обуви Ralf Ringer оказался на грани банкротства
10 октября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/JackF

Владелец помещения Талдомской обувной фабрики ООО «Стивали», где располагалось производство Ralf Ringer, подал заявление в суд.
«Коммерсантъ» пишет, что сумма задолженности составляет 20,7 млн рублей. Ralf Ringer имеет возможность погасить долг, но из-за ареста банковских счетов перевести средства невозможно.
 
Арест произведён по ходатайству следователя в рамках уголовного дела. Расследование может быть связано с обвинением в уклонении от уплаты налогов. Основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной обратился в ФНС. Он просит разблокировать счета, чтобы погасить долги, но ответа пока не последовало. В результате таких ограничений деятельность компании парализуется, и достичь платежеспособности она не способна.
 
Проблемы у Ralf Ringer начались 2 года назад, когда налоговая инспекция выявила недоимок на 3,2 млрд рублей. Чуть позже компания добилась снижения суммы до 1,5 млрд рублей, но суды признали само решение о штрафе законным.

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Менеджер по продажам Рыбенко предупредил о возможном ухудшении качества кофе
10 октября 2023, 10:45

Фото: istockphoto/ValentynVolkov

Менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко предупредил, что из-за колебаний курса валют и возросших цен российские кофейни могут понизить требования к качеству кофе.
«МК» пишет, что пока отсутствуют предпосылки для изменения стран поставщиков кофейных зерен в Россию.

Со слов Рыбенко, из-за того, что кофе покупают в долларах, высокий курс в текущий момент может нанести мощный удар по покупательской способности. Эксперт считает, что владельцы кофеен будут вынуждены покупать низкокачественный кофе. По словам менеджера, курс в данный момент оказывает гораздо большее влияние на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. С производством кофе это мало связано, зёрна привозят из Центральной Америки, Африки и Азии.
 
По данным Рыбенко, в течение последних 3-5 месяцев стоимость кофе держалась на уровне в 150-160 центов за фунт, а в 2020 году цены держались на уровне в 90-100 центов.

Ранее сообщалось, что стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая. Биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок дошли до исторического максимума. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла на 5%, достигнув $3,69 за фунт.

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#здоровье
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Россиянам раскрыли, как перестать тратить деньги впустую
«Москва 24»: Грамотно тратить деньги помогут постановка задач и анализ
09 октября 2023, 12:34

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Растрачивать деньги понапрасну можно перестать, если формулировать чёткие цели и задачи, а также грамотно анализировать траты.
Так, при постановке задач важно ставить конкретные, а не эфемерные цели. Кроме этого, необходимо прорабатывать эти цели и задачи, а именно узнавать и планировать, какая именно сумма будет затрачена. И здесь, как считают специалисты, не обойтись без анализа финансов, в чём существенно может помочь, например, ведение дневника. В него рекомендуется записывать все свои ежедневные траты для того, чтобы выявить среди ненужные и исключить их.

Как пишет «Москва 24», в экономии средств и грамотном их использовании также пригодиться избегание спонтанных покупок. Для этого перед походом в магазин составлять список необходимого. Кроме этого, эксперты не советуют заходить в магазины в плохом настроении, поскольку в таком состоянии вероятность спонтанного приобретения чего-либо намного выше из-за эмоционального состояния.

До этого россиян рассказали об аптечном средстве, которое может идеально очистить ванну. Как передаёт utro.ru, поверхности ванной и кухни можно вычистить с помощью смеси из нашатыря, хозяйственного мыла и пищевой соды.

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#магазины
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#бюджет
#рекомендации
#потребитель
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Популярные квартиры в московских новостройках подорожали на 1,5 млн рублей
09 октября 2023, 09:42

Фото: iStock/Diy13

За последний год взлетели цены на евродвушки.
«Известия» пишут, что средняя стоимость таких квартир поднялась на 13,5% до 12,9 млн руб., прирост оценивается в 1,5 млн рублей. Такие данные сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».
 
Две трети предложения (68,4% лотов) в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на три типа квартир: евродвушки (27,9%), студии (20,5%) и евротрёшки (20,1%). За год средняя цена лота квартир комфорт-класса выросла на 11%, достигнув 14,4 млн рублей.
 
Выросла стоимость евротрешек на 11,4%, достигнув 18,2 млн руб. Евротрешки подорожали на 1,9 млн рублей. Студии выросли в цене на 10,7% (8,6 млн рублей). Это на 834 тысяч рублей больше показателя 2022 года.

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#квартиры
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Топ — 10 продуктов для красивой кожи осенью
06 октября 2023, 15:09

Фото: iStock/Bet_Noire

На качестве кожи в осеннее время сказывается сразу несколько факторов: недостаток солнечного света, холод, ветер, продолжительные дожди, отсутствие витаминов. Правильно подобранный уход поможет решить проблемы с обветриванием, сухостью и покраснением кожи, однако с ее восстановлением на более глубоком уровне справится только правильное питание. Редакция «Радио 1» расскажет, какие продукты обязательно нужно употреблять с наступлением осени, чтобы сохранить здоровую и красивую кожу.

Морковь


Морковь отвечает не только за красивый цвет кожи, но и обеспечивает нормальное функционирование эпидермиса. В овоще содержится витамин А и Бета-каротин. Эти компоненты способствуют выведению из организма холестерина и выполняют функции жирорастворителя. В условиях недостатка витаминов морковь позволит сохранить кожу здоровой и эластичной.
 

Киви и апельсины

 
Фрукты содержат в себе большое количество витамина С, который способствует заживлению ран кожи. Эпидермис травмируется из-за ветра, перепада температур. На коже образуются микротрещины, в которые может попасть инфекция. Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, важно употреблять витамин С. Кроме того, он позволит укрепить иммунитет.
 

Ржаной хлеб


В ржаном хлебе содержатся полезные вещества, которые очищают организм от токсинов и шлаков. Магний, кальций, селен и калий позволит вернуть коже упругость, нормализуют обмен веществ и устранят недостатки в виде высыпаний и покраснений.  

Грецкий орех


Этот продукт отвечает за гладкость кожи. В нем содержится пантотеновая кислота и витамин В, которые станут незаменимыми помощниками с приходом первых холодов.

Как правильно ухаживать за кожей осенью
Как правильно ухаживать за кожей осенью

Постное мясо


Именно постное мясо позволит избавиться от проблемы сухости губ в холодное время года. Нежирный стейк богат витамином В2 и цинком, которые предотвратят появление растрескавшейся кожи. Мясо можно заменить иными продуктами, содержащими эти компоненты. Зеленые бобы, картофель, молоко и злаки также помогут вернуть красоту и здоровье губ осенью.

Масло подсолнечное


К покраснениям на коже может привести недостаток витамина Е. Чтобы не допустить огрубления кожи и высыпание, нужно употреблять подсолнечное и кукурузное масло. Высокое содержание этого компонента помогут быстро заживить раны и  предотвратить появление новых.  

Морепродукты


                                                                                                                 Фото: iStock/AlexRaths

На эластичность кожи и предотвращение морщин влияют медь, йод, цинк и железо. Необходимо регулярно включать в свой рацион рыбные продукты, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи. Особенно важно увеличить потребление рыбы в осенний период, когда начинается дефицит витаминов.

Молоко

 
Молочные продукты содержат кальций и витамин В12. Важно выбирать продукты с низким содержанием жира. Молоко оказывает на кожу успокаивающее и разглаживающее действие.

Хрен


Продукт является природным антибиотиком, который не просто помогает сделать кожу здоровой и красивой, но и оказывает дезинфицирующий эффект изнутри. Содержащиеся в составе хрена горчичные масла улучшают циркуляцию крови, что обеспечивает нормальное функционирование клеток эпидермиса.

Минеральная вода


Важным для процесса метаболизма является наличие достаточного количества жидкости в организме. Чтобы кожа была здоровой и красивой достаточно поддерживать водный баланс. Это также исключит проблему сухости кожи. 
 
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#молоко
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#продукты
#фрукты
#кожа
#иммунитет
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Россиянам рекомендовали заранее готовиться к Новому году
Доцент Лебединская: «Заранее можно приобрести алкоголь»
06 октября 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что закупаться к Новому году стоит заранее из-за роста цен на алкоголь и продукты ближе к празднику.
«Об организации новогоднего корпоратива и приобретении подарков лучше позаботиться заранее. Заранее можно приобрести алкоголь. Из-за повышения импортных пошлин недорогая винная продукция из Франции, Италии и Португалии совсем скоро может подорожать на 42-50%. Чуть меньше, но также активно может вырасти цена на сладкие подарки для детей. Если не предпринять меры по досрочному приобретению подарков, то покупка «новогодней корзины» обойдётся в этом году на 15-20% дороже», – констатировала в беседе с АГН «Москва» Лебединская.

По её словам, перед праздниками также могут вырасти в цене аксессуары и товары для красоты.

Ранее россиянам раскрыли способы эффективной чистки рыбы. Как передаёт utro.ru, можно опустить тушку в ледяную воду с уксусом и оставить на два часа. Также можно обдать рыбу кипятком, поднявшиеся чешуйки проще вычистить. Кроме этого, можно воспользоваться специальными разделочными досками или рыбочистками, рукояткой ложки или тупой стороной лезвия ножа.

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Как правильно ухаживать за кожей осенью
#алкоголь
#товары
#рекомендации
#потребитель
#цена
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Как правильно ухаживать за кожей осенью
05 октября 2023, 13:50

Фото: istock/Ridofranz

Осенью воздух становится сухим, эпидермис теряет влагу, защитный барьер разрушается. Редакция «Радио 1» расскажет, как сохранить здоровое и молодое лицо, независимо от погоды за окном, и какой уход за кожей стоит выбирать с наступлением первых холодов.

Очищающие средства


Осенью следует отдать предпочтение тем средствам ухода, которые будут иметь в составе оливковое масло, алоэ и гиалуроновую кислоту. В холодное время года необходимо пользоваться мягкими средствами, чтобы успокоить травмированную температурой кожу. Ветер, пыль, перепад температур, отсутствие умеренных солнечных лучей, недостаток витаминов, негативно отражаются на коже, делают ее сухой и грубой. Чтобы избежать шелушения кожи, покраснения, сухости и прочих проблем, нужно использовать очищающие средства на натуральной основе.

Увлажняющие крема


Летом предпочтение отдается кремам, которые освежают кожу. В осеннее время важно использовать средства, которые помогут удерживать в эпидермисе влагу и питать его. Если после умывания тоником чувствуется сухость или стянутость, средство срочно нужно сменить. Не рекомендуется использовать крема с легкими текстурами. В осенний период лучше перейти на более плотные крема, которые помогут восполнить дефицит питательных элементов в коже. Обратить внимание нужно на питательные, увлажняющие средства. 

Уход за губами


Самая нежная кожа на губах и под глазами. В условиях дефицита витаминов и перепадов температур – эти зоны становятся самыми проблемными. Именно поэтому зимой часто шелушится кожа на губах или появляются заметные морщинки вокруг глаз. Чтобы предотвратить сухость кожи и появление ранних морщин, с наступлением осени стоит наносить на губы и под глаза увлажняющие крема. Чем гуще консистенция, тем более питательным будет крем. Использование увлажняющих уходовых средств позволит кожи сохранить свежий и здоровый вид.

Витамин С


                                                                                                                 Фото: istock/Bet_Noire

В повседневный уход за кожей важно добавить витамин С. В осеннее время года – это самый необходимый компонент. Уходовые средства на его основе сохранят здоровый цвет кожи, увлажнят ее, предотвратят разрушение клеток, замедляет процессы старения. В осенний период важно включать витамин С не только в средства ухода за кожей, но и в рацион питания в виде добавок или натуральных продуктов.


Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха
Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха


Увлажненный воздух


Дерматологи рекомендуют в осеннее время создавать комфортную для кожи среду с помощью увлажнителя воздуха, который можно установить в спальне или на рабочем месте. Подобные устройства помогут поддерживать в эпидермисе оптимальный водный баланс. Важно помнить, что переходить на «осенний» уход за кожей нужно постепенно. Организм сталкивается со стрессом из-за изменений климата, окружающей температуры, поэтому не стоит создавать коже дополнительный дискомфорт.

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#уход
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