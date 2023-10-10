Куда обратиться, если не включили отопление

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Накануне жителям Москвы и Московской области сообщили о включении отопления в домовладениях. Однако некоторые жильцы уже столкнулись с такой проблемой, как отсутствие тепла. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать в такой ситуации и куда обращаться.
Нет отопления в Москве: что делать
Прежде заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все жилые дома и социальные объекты были обеспечены теплом. По его словам, отсутствие тепла в жилище может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания (УК). Он отметил, что всем контролирующим службам были отданы распоряжения по обеспечению контроля за работой УК.
Если жители Москвы столкнулись с отсутствием подачи тепла в домах, им следует обратиться в УК или по номеру телефона: 8 (495) 539-53-53. Прием заявок по поводу отсутствия отопления осуществляется с 8 октября.
Нет отопления в Московской области: что делать
В Подмосковье с наступлением первых холодов отопление было включено в детских, садах, школах, поликлиниках, а затем жилых домах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что некоторые недочеты по подаче тепла в домовладения еще остались, но их устранят в короткий срок.
Озвучена главная опасность отопительного сезона
По его словам, отопление подключили в более чем 50 тыс.зданий. 99% социальных объектов также уже отапливаются.
«Уже пустили тепло в 99% соцобъектов — более 6 тыс. зданий и свыше 44,7 тыс. МКД — 97%. Часть объектов запустим сегодня. По Солнечногорску до 13 октября справимся», — заверил губернатор.Для тех, кто столкнулся с проблемой отсутствия тепла в квартирах и домах, создана горячая линия, на которой жителям Подмосковья ответят на все вопросы по вопросам проблем с отоплением: 8 (499) 455-54-15.
Жители области также могут обратиться в управляющую компанию и сообщить о проблеме. Кроме того, жители Подмосковья смогут узнать дату запуска отопления с помощью Карты коммунальных услуг МКД Московской области. На сайте содержится информация о подачи тепла по каждому дому.
Что делать, если в съемной квартире не дали отопление
Для тех, кто проживает в арендованном жилье, правила обращения в управляющую компанию или коммунальные службы такие же, как и у собственника. В первую очередь об отсутствии тепла следует уведомить владельца квартиры. Возможно, он сообщит о локальной неисправности батарей или решит проблему самостоятельно. В том случае, если с недостаточной подачей тепла или его отсутствием приходится разбираться арендатору, то он должен уточнить у других жильцов многоэтажного дома, есть ли отопление у них. Следующим шагом станет обращение в УК или коммунальную службу, которые направят специалистов для устранения неполадок.
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Анастасия Крестьянова