Куда поехать в России осенью: бюджетные курорты межсезонья

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana
Отдых в осенние месяцы имеет целый ряд преимуществ. Золотая пора еще пригодна для купания в море, а тарифы на билеты и проживание в межсезонье существенно снижаются. Редакция «Радио 1» расскажет, какие города России стоит посетить осенью и где отдых в это время года достаточно бюджетный.
Курорты Краснодарского края
В середине осени на курортах Краснодарского края устанавливается комфортная температура между 23 и 30 градусами тепла. Морская вода после знойного летнего солнца продолжает оставаться теплой и подходит для купания. По прогнозам Гидрометцентра России, купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится до 10 октября.
Калининград: достопримечательности
Калининград считается одним из самых европейских городов России. Это популярное место отдыха туристов осенью. Купальный сезон в Калининграде завершается рано, однако множество экскурсий, невероятная архитектура и исторические памятники сделают путешествие незабываемым. Стоит обратить внимание, что проживание в гостиницах города-курорта достаточно дорогое и начинается от двух тысяч рублей за сутки, однако билеты на самолет осенью стремительно дешевеют.
Самыми важными достопримечательностями Калининграда считаются остров Канта, Кафедральный собор и маяк в Рыбной деревне. Эти места позволят окунуться в историю города, познакомиться с его обычаями и традициями.
Карелия: что посмотреть?
Карелия славится не только огромным количеством рек и озер, но и известным горным парком Рускеала, природным заповедником Кивач, лечебными водами и островом Кижи, а также известными монастырями Валаам и Соловки. В текущем году северный климат в Карелии вступит в свои права уже в середине октября поэтому стоит поторопится посетить этот город. Любители активного отдыха смогут могут совершать сплавы по рекам или отправится в походы.
Золотое кольцо на машине
Осень-прекрасное время года для того, чтобы провести отпуск в отдаленных от моря регионах. Познакомится со старинной архитектурой и попробовать исконно русские угощения смогут те, кто выбрал провести выходные в поездке по Золотому кольцу России. В первую очередь нужно посетить Ярославль с его Спасо-Преображенским собором и Толгским монастырем, Владимир с его Золотыми воротами, Суздаль с его кремлем и Торговыми рядами, Кострому с ее Ипатьевским монастырем. Если отправиться в путешествие на автомобиле, отдых получится не сильно затратным, так как все знаковые места расположены очень компактно.
Санкт-Петербург осенью
Санкт-Петербург особенно красив осенью. Усадьбы, парки, дворцы, мосты и соборы – это то, что нужно увидеть во время опадающей листвы, которая придает историческому городу особенную атмосферу. Достопримечательностей, о которых известно всем туристам в Санкт-Петербурге достаточно, однако не всем известные, но любопытные места в северной столице тоже есть. Например, связанные с рок-культурой, которая зародилась еще в ленинградские времена.
Читайте также:
Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»
Эстонский парламент хочет переименовать Калининград в Кёнигсберг
Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте
Анастасия Крестьянова