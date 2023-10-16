Куриное мясо подешевеет после вмешательства ФАС

Фото: istock / sergeyryzhov
Крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» уведомили Федеральную антимонопольную службу о решении снизить отпускные цены на тушу бройлера. Информацию об этом сообщает пресс-служба ФАС.
ФАС также дала рекомендации ритейлерам соразмерно снижать розничные цены.
Производители решили изменить отпускные цены после вмешательства антимонопольной службы. Напомним, 2 октября ФАС направила запросы производителям и дала обещание проверить обоснованность подорожания мяса кур. В вдеомстве заявили, что данные компании занимают ведущую позицию на рынке, из-за чего они могут влиять на конкурентную среду.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам Китая. В Ассоциации рыбного рынка заявили о вероятном подорожании сырья на 30%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В России изменится вкус газированных напитков
Россияне начали скупать отопительное оборудование
Россиян предупредили с скором дефиците вин
«В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети», — сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам Китая. В Ассоциации рыбного рынка заявили о вероятном подорожании сырья на 30%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В России изменится вкус газированных напитков
Алина Юрчак