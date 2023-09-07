Куриное «вторжение»: Украинские курицы дестабилизируют рынок ЕС

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После освобождения Еврокомиссией Украины от таможенных пошлин и снятия ограничения объемов ввоза птицы и яиц, произошел рост предложения продукции с Украины на французском рынке в двукратном объеме. До конфликта на Украине французские птицеводы ввозили примерно 10 тыс. тонн курятины каждый месяц, тогда как на сегодняшний день ввозится больше 20 тыс. тонн. Килограмм куриного мяса от французских поставщиков обходится €4,80, а украинских — €2,40.
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