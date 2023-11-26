Латвия стала крупнейшим импортером виски в Россию

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За 9 месяцев 2023 года Россия импортировала виски на 262,5 млн долларов.
Этот показатель почти в 4 раза превышает показатели января-сентября 2022 года. Большая часть всего объема пришлась на Латвию, которая отгрузила продукции на 190,6 млн долларов. В сравнении с прошлым годом поставки выросли более чем в 6 раз. Литва тоже увеличила показатели: страна отгрузила в денежном выражении в 9 раз больше виски, чем в 2022 году - на 28,9 млн долларов, пишет РИА Новости.
В пятерке лидеров оказалась Великобритания (10,4 млн долларов), Франция (7 млн долларов) и Армения (5,6 млн долларов).
Армения в 2023 году вытеснила Испанию из списка крупнейших импортеров виски в РФ.
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«Если раньше по документам импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то сейчас конечной точкой является Прибалтика, а уже оттуда идет поставка в РФ. Логистическая цепочка не поменялась, изменился документооборот. Причина заключается в том, что зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», - объясняет президент компании Ladoga Вениамин Грабар
Армения в 2023 году вытеснила Испанию из списка крупнейших импортеров виски в РФ.
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Мария Фирсова