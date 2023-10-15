Латвия вытеснила Италию из списка крупнейших поставщиков вина в Россию

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Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа 2023 года отправили в Россию вина на 317,5 млн долларов, став крупнейшими винными поставщиками в страну.
При этом Латвия вытеснила из топ-3 Италию, чей экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократился на 4%. Такие данные приводит РИА Новости, основываясь данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб.
Всего за 8 месяцев 2023 года в Россию ввезли вина более чем на 485 млн долларов. На Литву пришлось около четверти этой суммы. Если сравнивать с прошлым годом, то страна нарастила экспорт в РФ на 20,6%. Импорт вина из Грузии увеличился на 19,4%, до 112,1 млн долларов, а Латвия увеличила свой экспорт на 18,5%, до 79,5 млн долларов.
При этом больше всего вина Литва и Латвия в 2023 году завезли из Италии, страны закупались в Испании (на 21 млн долларов) и Германии (на 14,1 млн долларов).
В топ-10 крупнейших экспортеров напитка в РФ в этом году оказались Италия, Испания, Польша, Германия и Чили.
Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, считают эксперты. Всё потому, что до конца 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран.
Гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1», что повышение пошли приведёт к тому, что стоимость даже столового импортного вина вырастет в разы.
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Всего за 8 месяцев 2023 года в Россию ввезли вина более чем на 485 млн долларов. На Литву пришлось около четверти этой суммы. Если сравнивать с прошлым годом, то страна нарастила экспорт в РФ на 20,6%. Импорт вина из Грузии увеличился на 19,4%, до 112,1 млн долларов, а Латвия увеличила свой экспорт на 18,5%, до 79,5 млн долларов.
В топ-10 крупнейших экспортеров напитка в РФ в этом году оказались Италия, Испания, Польша, Германия и Чили.
Недорогого вина в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра из Италии, Испании и Франции скоро не останется в России, считают эксперты. Всё потому, что до конца 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран.
Гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский рассказал «Радио 1», что повышение пошли приведёт к тому, что стоимость даже столового импортного вина вырастет в разы.
«В скором времени дешевле 600 рублей бутылку даже столового импортного вина будет практически невозможно приобрести. А с учётом того, что доходы населения падают – это существенный фактор, который будет влиять на снижение объёмов розничной реализации импортной винодельческой продукции», — сказал он.Читайте также:
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Мария Фирсова