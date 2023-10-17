«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России «Монетка»

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Один из самых крупных российских ретейлеров «Лента» приобрел сеть магазинов у дома в России «Монетка». В сделку вошли 2 120 магазинов и 5 распределительных центров, информацию сообщает пресс-служба компании.
Как заявляет компания, сделка по покупке «Монетки» направлена на развитие формата магазинов у дома. Помимо этого, приобретение «Монетки» позволит «Ленте» стать мультиформатным игроком, добавили в компании.
Компания также заявила, что действующие магазины «Мини Лента» пройдут ребрендинг и продолжат функционировать уже под брендом «Монетка».
Ранее сообщалось, что X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сделка позволит существенно усилить позиции «Ленты» на Урале и в Западной Сибири. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров», — подытожили в пресс-службе «Ленты».
Ранее сообщалось, что X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак