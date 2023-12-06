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Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas

06 декабря 2023, 10:22
Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Дистрибутор западных спортивных брендов Lestate намерен продавать продукцию Adidas и Reebok в своей сети ASP, которая запускается в России.
Об этом «Ъ» сообщил руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. С его слов, первый магазин откроют уже на нынешней неделе в аутлете «Белая дача» в Москве.

Число магазинов под вывеской ASP пока не определено. Комиссаров объяснил, что расширение розничной сети будет проходить пошагово. Lestate уже реализует одежду и обувь от Nike, ещё одного иностранного ритейлера, который прекратил бизнес в России после начала СВО.


Ранее сообщалось, что hоссийские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro. Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

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Российские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro
«Известия»: Минпромторг прогнозирует риски ухода «Ашана», Globus и Metro из РФ
06 декабря 2023, 10:14

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети.
В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

Всего компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 российских регионах, в собственности также распределительные центры и производства товаров. К каждой торговой сети относится более двух тысяч поставщиков товаров и сырья и более 50 тысяч работников различных специальностей.

В данный момент в стране действует закон о торговле, запрещающий ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не имеют права проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках муниципалитета или округа уже на уровне 25% в денежном выражении. 

Запрет был снят в июне 2023 года после ухода из РФ финской компании Prisma. В итоге удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Минпромторг предлагает продлить действие меры и на следующий год. Тогда российские торговые компании смогут без препятствий скупать активы иностранных ретейлеров.

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#магазины
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#новости
#общество
#минпромторг
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Крупнейший российский ретейлер бытовой техники сменил логотип
Группа «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга
06 декабря 2023, 08:56

Фото: istock / starush

Крупный ретейлер техники и электроники «М.Видео» сменил логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор компании Сергей Ли, пишет РБК.

Он рассказал, что в новом логотипе изменилась буква «М», которая не менялась с 1994 года. Она стала крупнее, буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт станет печатным, а не рукописным, как было раньше. Также поменялся оттенок  красного цвета. Он стал ярче и приятнее глазу. 

Ли уточнил, что ребрендинг делался для того, чтобы буква «М» стала главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. 

В рамках ребрендинга также изменилась и подпись под логотипом. Теперь вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» будет фраза «Главный эксперт по технике».

Ранее сообщалось, что осудившая спецоперацию певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эксперт по недвижимости Саввина рассказала о лучшем этаже для проживания
Риэлтор Саввина: квартиры на первом этаже стоят меньше из-за минусов
06 декабря 2023, 08:14

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan

Этаж, на котором расположена квартира, для многих покупателей может стать фактором при покупке нового жилья.
Об этом говорит директор по продажам экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Наталья Саввина, пишет «Лента.ру». 

К примеру, если в квартире будут жить маленькие дети, люди с ограниченными возможностями или пенсионеры, то первые этажи для них более удобные и комфортные. 

«Нет зависимости от исправности лифта, легко наблюдать за ребенком из окна, экономия на услугах грузчиков, больше возможностей для эвакуации при чп и прочее», —назвала преимущества первого этажа Наталья Саввина.
При этом чем ниже квартира, тем выше вероятность образования сырости, запахов из подвала или с улицы. Также на первых этажах выше уровень шума. Иногда покупателей настораживает наибольшая доступность квартиры для воров, которые способны забраться через окно.

«Учитывая все эти факторы, квартиры на первом этаже, как правило, стоят дешевле, что для многих будет большим плюсом»,-говорит Наталья Саввина.
А вот жильё на «средних» этажах (с 4 по 10) исключают многие недостатки первого этажа. 

«Чем выше квартира, тем меньше шансов, что в неё будут заглядывать прохожие, а значит, завешивать окна плотными шторами нет необходимости. Также для жильцов «золотой середины» проще организовать доступ к квартире для скорой или служб доставки, даже в случае неисправности лифта», — говорит Наталья Саввина. 
А выбирая последние этажи, нужно помнить, что крыша дома может дать течь. Но есть и положительные стороны жизни на таких этажах: жителям открывается прекрасный вид, особенно если речь идет о современной новостройке выше 30 этажей. 

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#жильё
#квартира
#покупка
#новости
#общество
#дом
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Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
05 декабря 2023, 13:16

Фото: istock / gopixa

Министерство финансов Российской Федерации выдвинуло предложение с изменениями в программе льготной ипотеки. Теперь первоначальный взнос по ней может вырасти с 20% до 30%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на замминистра Ивана Чебескова.
 
Кроме того, ведомство планирует ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ. Также Минфин призывал урезать максимальную сумму займа по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга в 2 раза, до 6 млн рублей. Данный проект уже внесли в правительство РФ

Чебесков отметил, что сейчас ипотечный портфель крайне быстро растет, а качество падает. Повышение первоначального взноса является одной из возможных мер. 

Ранее редакция «Радио 1» пообщалась с руководителем центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Подмосковью Валерием Мамчур. Он рассказал,  что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья. 

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#качество
#правительство
#проект
#взнос
#минфин
#ипотека
#жильё
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Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца
В Союзе потребителей назвали неутешительной ситуацию с ростом цен на яйца
05 декабря 2023, 12:58

Фото: IStock/Михаил Руденко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Это поручение было дано на фоне роста цен на куриные яйца.
Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Сейчас пришло на сцену поколение управленцев, которое не видело ужасов планового хозяйства. И горько слышать, что поставлена задача изучить возможности увеличения мощностей по производству яиц, курицы и так далее. Если наши власти поверят, что их решение повысит яйценоскость, то дело плохо. Закупиться яйцами надолго не получится, поэтому единственный мой совет – переходите на подсобные хозяйства», — заявил Шелищ.
Эксперт подчеркнул, что в России повторяется ситуация, когда на закате советской власти 70% промышленности занимал оборонно-промышленный комплекс. Шелищ отметил, что демографический кризис и расширение ОПК могут привести к дефициту товаров в магазинах.

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#кризис
#яйца
#рост
#цены
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Риэлтор Никитина заявила о приросте ипотек ИЖС
04 декабря 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель агентства недвижимости, вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина заявила, что сейчас на рынке наблюдается значительный прирост индивидуальных ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
«Сейчас наблюдается серьёзный прирост ипотек на индивидуальное жилищное строительство, как под строительство дома, так и под готовое жильё. Этот тренд начался ещё в период пандемии, когда люди ощутили необходимость в своем кусочке земли. Около 17% выдачи ипотек сейчас приходится на ИЖС, до этого мы говорили о 4%», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Никитина.

Она отметила, что сейчас этот рынок переживает особый бум.

Эксперт также отметила фактор, влияющий на ены вторичной недвижимости. По её словам, этим фактором является наличия строительства рядом нового жилья.

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#строительство
#рынок
#дома
#новостройки
#недвижимость
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Автоэксперт Кадаков заявил о росте продаж новых автомобилей в России
04 декабря 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/SergeyTikhomirov

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России продажи новых автомобилей за 11 месяце этого года выросли на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Если мы сравним эти результаты с 2021 годом, тоже не самым рекордным и сложным, то поймём, что до 2021 года нам ещё ехать и ехать. В этом году будет продано около 1 млн новых автомобилей, и это, конечно, намного меньше 2021 года, когда было продано почти 1,7 млн. <…> Дальнейший рост не будет таким заметным, каким был в течение этого года», — добавил в беседе с RT Кадаков.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.

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Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой
Автоэксперт Соколов: Частые проблемы – запуск двигателя и примерзание дверей
04 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/djedzura

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что наиболее распространёнными проблемами с машинами зимой являются запуск двигателя, а также примерзание дверей, замков и стёкол.
«Решить проблему двигателя можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора. Выручит и пускозарядное устройство или провода для прикуривания, если аккумуляторная батарея села. <…> В случае замерзания может помочь прогревание салона с помощью автозапуска. Также советуем периодически обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой для авто», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.

Также автомобилист в зимний период может столкнуться с проблемой повреждения кузова реагентами, помочь в этом случае может автохимия. Кроме этого, низкие температуры могут пагубно сказаться на работе фильтров, горючего, системы охлаждения и ходовой части.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о надвигающихся морозах в Московском регионе. При этом, по его словам, такого большого количества снега уже не будет в ближайшее время.

«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона, уходящего в Предуралье. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет слабый снег», — приводят «Вести Подмосковья» сообщение Telegram-канала синоптика.

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#погода
#снег
#авто
#зима
#автомобили
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В России увеличат производство курицы и яиц
Вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство курятины и яиц
04 декабря 2023, 14:07

Фото: istock / sergeyryzhov

В конце ноября Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз получили распоряжение от вице-премьера Виктории Абрамченко по разработке мер по увеличению производства курятины и яиц. Также ведомства до 19 декабря должны изучить причины подорожания яиц. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Министерство сельского хозяйства отметили, что ведомство уже подготовило несколько изменений в законодательстве, которые смогут помочь в наращивании производства бройлеров и яиц. Отмечается, что уже введена дополнительная поддержка для строительства птицеводческих предприятий, включая бройлерное производство.

В июле этого года стоимость курица побила рекорд, что привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Российский президент Владимир Путин также заявил, что обеспокоен увеличением цен и получил правительству разработать меры  государственной поддержки для роста предложения мяса птицы на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#производство
#минпромторг
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