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«Лето кончилось, теперь худеем к Новому году!» - простыми секретами поделилась нутрициолог Коробейникова

Нутрициолог Коробейникова раскрыла шесть простых секретов на пути к комфортному похудению
21 августа 2023, 14:22

Фото: iStock/RossHelen

Пляжный сезон на исходе, однако, это совсем не значит, что красивые обтягивающие вещи пора отложить на дальнюю полку! Оставаться в форме необходимо в любое время года. ​
Как сделать процесс похудения или поддержания фигуры не изнурительным и вынужденным процессом, а приятной и полезной привычкой - рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1».

«Терпеть голод и ждать срыв не нужно! Когда организм получает достаточно нутриентов (биологически активные элементы пищи, обуславливающие жизнеобеспечение организма) - он не ищет быстрых углеводов», - подчеркнула Коробейникова.


Эксперт раскрыла шесть простых правил, которые помогут абсолютно любому человеку не сорваться и продолжить сбрасывать ненавистные килограммы.

1.Ложитесь спать до 11 вечера. Это очень важно!

2.Уберите из дома все гадости и добавьте полезности, не провоцируйте мозг на срыв.

3.Ешьте всегда в одно и то же время. Тело быстро привыкнет к режиму и будет спокойно ждать своего часа без дополнительных конфеток. Не пропускайте прием пищи - это шаг к срыву!

4.Всегда сверяйтесь с гарвардской тарелкой, где половина овощей, четверть белка и четверть сложных углеводов (которые необходимо употреблять в первой половине дня).

5.Ну и если срыв случился - встаньте и идите дальше! Не вздумайте наказывать себя голодом, срывы случаются у всех!

6.Сделайте срыв запланированным, контролируйте его. Пусть это будет читмил раз в неделю.

Вот так, придерживаясь максимально простых правил, можно сохранить свою фигуру в прекрасной форме или наконец начать сбрасывать вес и прийти к телу своей мечты, уверяет Коробейникова.

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#диета
#питание
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ФАС проверит, насколько обоснованы цены на мясо птицы в России
19 августа 2023, 13:24

Фото:istockphoto/Kondor83

Запросы от ФАС получили 3 крупнейших производителя мяса птицы в России.
ФАС проведёт проверку и выяснит, насколько обоснованы оптово-отпускные цены, которые устанавливают производители мяса. Два производителя мяса птицы уже получили предписания по результатам сделок на рынке.
 
После анализа информации ФАС сделает выводы о наличии оснований для принятия мер.

Ранее сообщалось, что ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение., пишет РБК.

Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.

Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы и свинины.

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Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на продукты до 20%



#мясо
#фас
#продукты
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Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на продукты до 20%
19 августа 2023, 10:17

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk

Цены на продукты в России в ближайшем будущем вырастут на 10-20%.
Об этом URA.RU рассказал глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

«В ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», —рассказал Алексей Каневский.
Эксперт подчеркивает, что вмешательство государства может привести к ещё большему удорожанию товаров.
 
«Сдерживать цены без последствий невозможно. Это может только навредить, поскольку приведет к ажиотажному спросу, к снижению покупательной способности, цены могут подняться ещё выше».
 Каневский призывает принять ситуацию как данность и верить в то, что она стабилизируется, ведь рано или поздно это произойдёт.
 
«Объём покупок и чек будут уменьшаться за счет снижения количества клиентов, желающих приобрести тот или иной товар. В связи с этим продавцы будут за счет своей маржинальности пытаться или стабилизироваться, или даже слегка снижать путем проведения каких-то акций, например», —прогнозирует Каневский.
Ранее экономист Никита Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов.

«Нужно пересмотреть свои потребительские расходы. Можно ездить не на привычный рынок, а на тот, где продукция дешевле. Экономия может составлять до двух раз за одну поездку. Нужно переходить на более дешёвую продукцию, как можно реже ходить в торговые сети более высокого ценового сегмента, переходить с элитных виски и коньяка на продукцию российского производителя — водку. По возможности, бросить курить или курить реже. Но ни в коем случае не покупать ширпотреб, потому что дёшево – значит, на сезон не хватит», — сказал Кричевский.
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#продукты
#цены
#магазины
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Владелец кофе Jacobs перестанет продавать продукцию брендов Tassimo и Moccona в России
19 августа 2023, 08:52

Фото: IStock/Schwede-Photodesign

Производитель чая и кофе JDE Peet''s, которому принадлежат бренд Jacobs, перестанет продавать в России Tassimo и Moccona.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на главного исполнительного директора компании Фабьена Симона, сообщает, что убрать из России бренд Jacobs планируется к концу 2023 года. На смену бренду придёт Monarch.
 
«Инновации в продукции глобального бренда Jacobs для Monarch не будут присылаться в Россию, и компания также прекратит продавать в России некоторые другие международные бренды, в том числе Tassimo и Moccona», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что производитель кофе марок Jacobs, L''''Or, Tassimo и Douwe Egberts — компания JDE Peet''''s — до конца года прекратит продажу западных брендов кофе и чая в России. На местном рынке останутся только локальные марки.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в разговоре с «Радио 1» заявил, что компания боится уйти из России из-за реального риска национализации активов, а также из-за потери рынка.

«Потеря любого рынка для крупных компаний – это всегда проигрыш перед конкурентом, это значит, что место займёт кто-то другой. Завоевав рынок, его гораздо легче потом удерживать, это даёт дополнительные конкурентные преимущества. В случае же ухода, рынок будет перераспределён, место этой компании могут занять китайские или российские производители», — заявил Дмитрий Пищальников.
Эксперт отметил, что изменения в работе компаний не приведут к глобальному росту цен на кофе в России. Однако на несколько процентов стоимость зёрен может вырасти из-за высокого курса доллара.

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Мировые цены на кофе будут расти

#кофе
#чай
#цены
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В России снизятся цены на икру
18 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

В России на фоне рекордного вылова лососевых, который является вторым по величине за всё время наблюдений, снизится цена на горбушу и икру.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков.
 
По его словам, рыба уже упала в цене на 35-40%, и через 2-3 недели это скажется на розничных расценках, которые будут снижаться соразмерно. Насколько упадут цены на икру, станет ясно в начале октября.
 
Снижение цен на красную рыбу произошло уже в начале августа. При этом рестораторы сообщали о возможном подорожании суши и роллов на 25%. В Рыбном союзе на это ответили, что причин для роста цен нет: в России достаточно сырья.

Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.

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#икра
#продукты
#цены
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В России подорожают материалы для ремонта
18 августа 2023, 17:35

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Материалы для ремонта жилья, возможно, подорожают на 20-30% на фоне ослабления рубля.
РИА Новости приводит слова мастера по ремонту с маркетплейса бытовых услуг Youdo.com Иосифа Шахова. По его мнению, степень подорожания материалов будет зависеть от доли иностранных брендов в конкретной категории.
 
Из других стран, в числе которых Китай, Германия, Турция, Китай, Италия, в страну ввозят плитку, сантехнику, кирпич, гипсокартон и прочее.
 
«Из-за ослабления рубля в первую очередь ещё подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое», —сообщила руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова.
По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год поднялись в цене на 10%, лакокрасочные материалы — на 49%, сухие строительные смеси — на 22%. Повыситься могут и цены на сами ремонтные работы — они могут подорожать на 10%.

Ранее сообщалось, что в России подорожают глазированные сырки. К октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.

«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.

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#ремонт
#цены
#квартира
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В России выросли продажи «Кенов»
18 августа 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

После выхода фильма «Барби» в России почти на четверть выросли продажи кукол «Кен».
Так, в июле россияне покупали куклу «Кен» на 23% больше, в то время как число покупок кукол «Барби» в этом же месяце выросло на 11%.

Как выяснили аналитики компании «Платформа ОФД», с 16 по 30 июля продажи игрушек выросли на 5% в сравнении с первыми двумя неделями месяца, а обороты товаров во второй половине июля выросли на 25%.

«Несмотря на то, что фильм «Барби» пока не добрался до российского проката, многие российские рестораны в период мировой премьеры «перекрасили» меню в розовый, дизайнеры сделали акцент на барбикоре, а магазины игрушек поставили коробку «Барби» для фото. Это могло повлиять на рост продаж игрушек в июле, но если сравнивать продажи в июле 2023-го с 2022 годом, то рост незначительный», — приводит Газета.ру сообщение аналитиков.

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#фильм
#россияне
#товары
#покупки
#игрушки
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В России подорожают глазированные сырки
18 августа 2023, 15:31

Фото: istockphoto/porosolka

Некоторые сырки будут стоить выше 120 рублей за штуку.
Shot пишет, что к октябрю на глазированные сырки существенно поднимут цены. В некоторых случаях — до 40%. Причины кроются в подорожавшем сырье, проблемах с шоколадом на мировом рынке и росте стоимости логистики.
 
«Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье» сообщают, что сильнее всего на ситуацию окажут влияние растущие цены на шоколад. Мировые производители бьют тревогу из-за дорожающих какао-бобов. Растут цены и на молочную продукцию, в частности творог. Цены на бензин также не добавляет оптимизма производителям.
 
По данным источников, сырки и сопутствующая продукция подорожают в среднем на 20%. Некоторые позиции на прилавке могут стать дороже в 1,5 раза.
 
В таких условиях появились предложения заменить шоколадную глазурь на фруктовую, а также снизить массу сырка на 5-7 граммов. Но производители не спешат прибегать к таким мерам.

Ранее сообщалось, что сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года. Завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.

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#еда
#продукты
#цены
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В совете при Роспотребнадзоре рассказали, как собрать ребёнка в школу
Председатель ОПИ Павлов объяснил, как сэкономить на сборах ребёнка в школу
18 августа 2023, 14:49

Фото: IStock/Margarita Orlovskaia

До начала учебного года осталось ровно две недели. Многие родители начали собирать детей в школу только сейчас. Как сэкономить на покупке канцелярии и школьной формы, в эфире «Радио 1» рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы», зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
По словам специалиста, сейчас на рынке школьных принадлежностей могут наблюдаться проблемы с доставкой. Всё потому, что такие товары обладают сезонностью, поэтому накануне 1 сентября может наблюдаться как увеличение стоимости, так и определённый дефицит.
«Все товары для учёбы лучше закупать либо заранее, например, в начале или середине лета, либо когда определённый ажиотаж спадает. Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное», — сказал эксперт.
Павлов напомнил и о качестве товаров. Он призвал родителей проверять маркировку на одежде и обуви, чтобы убедиться в качестве и безопасности товара.
«При покупке обуви нужно обязательно проверять, чтобы эта обувь была легальная, чтобы она была официально произведённая, чтобы она была безопасная. Это можно сделать с помощью приложения “Честный знак”, там нужно отсканировать QR-код. Одежда также подлежит обязательной маркировке, это тоже подтверждение качества и безопасности. Рекомендуется также избегать синтетических материалов при выборе одежды, в частности, нательного белья. И не покупать одежду в сомнительных местах», — подчеркнул специалист.
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#школа
#покупка
#товары
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В России подорожает пищевая сода
18 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto/SB

Сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года.
По данным Mash, завод в Башкирии, который производит около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители увидят изменения примерно в октябре.
 
Источник близкий к заводу «Башкирской содовой компании» сообщает, что процесс продолжается уже несколько кварталов. Сода сначала подорожала на 1,5% ,потом— уже на 5%. Сейчас полкило соды можно купить за 42,5–45 рублей, а в октябре цена может достичь 50.
 
Различные производства, которые используют гидрокарбонат натрия, активно скупают остатки по старой цене. Сложнее всего обстоят дела в Санкт-Петербурге. Местным пекарям приходится самостоятельно отправлять грузовики в Башкирию, Растут ещё и логистические затраты.

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#рост
#завод
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