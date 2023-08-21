«Лето кончилось, теперь худеем к Новому году!» - простыми секретами поделилась нутрициолог Коробейникова

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Пляжный сезон на исходе, однако, это совсем не значит, что красивые обтягивающие вещи пора отложить на дальнюю полку! Оставаться в форме необходимо в любое время года.
Как сделать процесс похудения или поддержания фигуры не изнурительным и вынужденным процессом, а приятной и полезной привычкой - рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1».
Эксперт раскрыла шесть простых правил, которые помогут абсолютно любому человеку не сорваться и продолжить сбрасывать ненавистные килограммы.
1.Ложитесь спать до 11 вечера. Это очень важно!
2.Уберите из дома все гадости и добавьте полезности, не провоцируйте мозг на срыв.
3.Ешьте всегда в одно и то же время. Тело быстро привыкнет к режиму и будет спокойно ждать своего часа без дополнительных конфеток. Не пропускайте прием пищи - это шаг к срыву!
4.Всегда сверяйтесь с гарвардской тарелкой, где половина овощей, четверть белка и четверть сложных углеводов (которые необходимо употреблять в первой половине дня).
5.Ну и если срыв случился - встаньте и идите дальше! Не вздумайте наказывать себя голодом, срывы случаются у всех!
6.Сделайте срыв запланированным, контролируйте его. Пусть это будет читмил раз в неделю.
Вот так, придерживаясь максимально простых правил, можно сохранить свою фигуру в прекрасной форме или наконец начать сбрасывать вес и прийти к телу своей мечты, уверяет Коробейникова.
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«Терпеть голод и ждать срыв не нужно! Когда организм получает достаточно нутриентов (биологически активные элементы пищи, обуславливающие жизнеобеспечение организма) - он не ищет быстрых углеводов», - подчеркнула Коробейникова.
1.Ложитесь спать до 11 вечера. Это очень важно!
2.Уберите из дома все гадости и добавьте полезности, не провоцируйте мозг на срыв.
3.Ешьте всегда в одно и то же время. Тело быстро привыкнет к режиму и будет спокойно ждать своего часа без дополнительных конфеток. Не пропускайте прием пищи - это шаг к срыву!
4.Всегда сверяйтесь с гарвардской тарелкой, где половина овощей, четверть белка и четверть сложных углеводов (которые необходимо употреблять в первой половине дня).
5.Ну и если срыв случился - встаньте и идите дальше! Не вздумайте наказывать себя голодом, срывы случаются у всех!
6.Сделайте срыв запланированным, контролируйте его. Пусть это будет читмил раз в неделю.
Вот так, придерживаясь максимально простых правил, можно сохранить свою фигуру в прекрасной форме или наконец начать сбрасывать вес и прийти к телу своей мечты, уверяет Коробейникова.
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Евгения Парфентьева