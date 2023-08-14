Любимый продукт россиян станет дороже

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Крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. Об этом 14 августа пишет газета «Коммерсантъ».
Источники «Ъ» в крупных торговых сетях подтвердили, что уже получили уведомления о повышении цен на майонез в среднем на 10% от таких крупных производителей, как ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).
Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.
В свою очередь, в российском Минсельхозе на обоюдную обеспокоенность ритейлеров и покупателей заверили, что у властей хватает инструментов, чтобы сдержать продовольственную инфляцию. Аналитики также считают, что грядущее повышение не станет слишком заметным, поскольку майонез в России потребляется стабильно, а не время от времени.
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Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.
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Артем Путинцев