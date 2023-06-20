Магазины Decathlon могут вернуться в Россию в октябре

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Планируется открыть 30 магазинов
По данным Mash, продажа бизнеса уже состоялась: примерно 90 магазинов по России и остатки товара получила новая команда.
Стали известны варианты новых названий для магазина: «Десятиборье», dec. и «ДК».
В компании ведётся поиск поставщиков и рассчитываются объёмы необходимого товара. Первое время ассортимент будет отличаться от классического декатлоновского: это связано с проблемами с логистикой. Недостающие позиции компенсируют за счёт других производителей — в основном это шорты, футболки и педали европейского производства.
Открыть планируют 30–35 самых популярных и в прошлом прибыльных магазинов.
Ранее сообщалось, что в российских ресторанах начали поднимать цены. «Известия» пишут, что цены на позиции в меню российских ресторанов в июне выросли примерно на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортной продукции. По некоторым категориям рост цен доходит до 35%.
Стали известны варианты новых названий для магазина: «Десятиборье», dec. и «ДК».
В компании ведётся поиск поставщиков и рассчитываются объёмы необходимого товара. Первое время ассортимент будет отличаться от классического декатлоновского: это связано с проблемами с логистикой. Недостающие позиции компенсируют за счёт других производителей — в основном это шорты, футболки и педали европейского производства.
Ранее сообщалось, что в российских ресторанах начали поднимать цены. «Известия» пишут, что цены на позиции в меню российских ресторанов в июне выросли примерно на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортной продукции. По некоторым категориям рост цен доходит до 35%.
Мария Фирсова