Магазины Puma с новым названием вернулись в Россию

Фото:istockphoto/Robert Way
Теперь Puma носит название Amazing Red, у бренда новые владельцы и цены примерно на 20–30% выше, чем в оригинальных магазинах.
Из России компания Puma ушла в марте 2022 года. Спустя 8 месяцев, в ноябре, сотрудников вновь вызвали на работу. Но запуск затянулся, и открыть Amazing Red на нескольких прежних точках получилось только сейчас.
Mash пишет, что продукция Puma теперь дороже. Например, кроссовки Puma RS обойдутся в 15 тысяч рублей, вместо 11.
Тг-канал пишет, что всё выставленное на полках является остатками со складов, так как товары закупали на год вперёд. Новинки окажутся в магазинах за счёт параллельного импорта, пишет Mash.
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Mash пишет, что продукция Puma теперь дороже. Например, кроссовки Puma RS обойдутся в 15 тысяч рублей, вместо 11.
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Мария Фирсова