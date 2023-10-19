«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе KazanExpress

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Один из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и запустит собственный сервис «Магнит Маркет». Об этом сообщают РБК, ссылаясь на представителей сети магазинов.
«Магнит» <…> достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет», — сообщает компания.Сообщается, что 100% «Казаньэкспресс» хотят выкупить у «AliExpress Россия», основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда и предпринимателя Сергея Еремеева. Сумма сделки пока что не раскрывается. Кроме того, закрытие сделки будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
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Алина Юрчак