Mash: в России не хватает «Роллтона» в коробках из-за дефицита специй

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В России возник дефицит «Роллтона» в коробках из-за нехватки иностранных специй. Об этом сообщил телеграм-канал Mahs.
Сообщается, что ранее специи закупали в странах Северной Африки и ввозили через Европу. Сейчас же необходимо искать новые пути закупки специй для лапши быстрого приготовления. По информации Mash, в качестве альтернативы рассматривается Китай.
Ранее также сообщалось о похожих трудностях у конкурентной компании «Доширака». Отмечается, что проблемы могли также возникнуть из-за ослабления рубля и потери сотрудников на производстве. Из-за изменений российской валюты многие работники уволились и отправились на подработки в Казахстан и Южную Корею.
Ранее в компании «Роллтона» выразили надежду, что несмотря на сложности, проблем с продажами не возникнет.
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