Машину повредили на парковке: что делать?

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Каждый автовладелец может столкнуться с неприятностью в виде повреждения авто во время своего отсутствия. В припаркованную машину может въехать другой автомобиль, ее могут задеть каким-либо предметом по неосторожности или намеренно поцарапать. Редакция «Радио 1» расскажет, как действовать, если машину повредили в отсутствие владельца.
Что делать, если машину поцарапали во дворе?
В первую очередь нужно постараться отыскать свидетелей произошедшего. Рядом стоящие автомобили могут быть оснащены видеорегистраторами, которые могли запечатлеть виновного. Разыскать причинившего ущерб, также помогут камеры видеонаблюдения, установленные в близлежащих домах. Автовладелец, которому повредили автомобиль в Москве, может обратиться на горячую линию городской системы видеонаблюдения по телефону 7 (495) 587-00-02. Записи с камер хранятся 5 суток, однако по просьбе гражданина срок их хранения могут продлить до 30. Копии с записей камеры смогут получить сотрудники ГИБДД.
Если очевидцев найти не удалось, следует обратиться в страховую компанию. Номер телефона указан в страховом полисе. Уезжать с места парковки нельзя. Повреждение автомобиля необходимо сфотографировать. Полностью компенсировать ущерб удастся только по полису каско.
Далее сотрудник компании расскажет о будущих действиях. В первую очередь, он поможет определиться нужно ли вызывать сотрудников полиции для документального оформления царапины. Этот момент регулируется правилами страхования.
Если человек, который задел автомобиль и нанес ему какие-либо повреждения не скрылся, то разрешить ситуацию можно на месте инцидента. Если виновник готов сразу возместить ущерб, досудебное соглашение все же стоит заключить. Оно имеет место, если сумма ущерба превышает 50 тысяч рублей. Такая мера позволит избежать взаимных претензий друг к другу в дальнейшем.
Машину поцарапали и скрылись
В этом случае необходимо обратиться в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС составят протокол и помогут отыскать виновного. Шансы получить компенсацию возрастут, если найдутся доказательства вины в виде записей с камер видеонаблюдения или видеорегистратора.
Что делать, если авто повредили на платной стоянке?
Если водитель припарковал авто на платной или охраняемой стоянке и вернувшись к машине увидел повреждения, то потребовать возмещение ущерба можно у собственника стоянки. В первую очередь необходимо обратиться в полицию, которая зафиксирует повреждения и составит соответствующий акт. Если собственник стоянки откажется возмещать ущерб добровольно, то компенсацию за оказание услуг ненадлежащего качества нужно требовать через суд.
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