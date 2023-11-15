Мастер фэншуй Чодрон рекомендовала красный интерьер для поддержания страсти

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Мастер фэншуй Татьяна Чодрон рекомендовала использовать в интерьере дома вещи красного цвета и зажжённые свечи для разжигания и сохранения страсти между партнёрами.
«Страсть разжигает и красный цвет, так как он соответствует половой чакре. Особое воздействие он оказывает именно на мужчин. Поэтому если женщина надела что-то красное, то 100% она не останется без внимания. И необязательно, чтобы это было платье, достаточно даже красных бус или помады», — добавила в беседе с «Москвой 24» Чодрон.При этом, добавлять такие красные оттенки и цвета надо дозированно. По словам эксперта, энергия красного цвета сильная, и при постоянном или чрезмерном её использовании она может начать оказывать негативное воздействие на человека, раздражая его.
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