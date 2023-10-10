Менеджер по продажам Рыбенко предупредил о возможном ухудшении качества кофе

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Менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко предупредил, что из-за колебаний курса валют и возросших цен российские кофейни могут понизить требования к качеству кофе.
«МК» пишет, что пока отсутствуют предпосылки для изменения стран поставщиков кофейных зерен в Россию.
Со слов Рыбенко, из-за того, что кофе покупают в долларах, высокий курс в текущий момент может нанести мощный удар по покупательской способности. Эксперт считает, что владельцы кофеен будут вынуждены покупать низкокачественный кофе. По словам менеджера, курс в данный момент оказывает гораздо большее влияние на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. С производством кофе это мало связано, зёрна привозят из Центральной Америки, Африки и Азии.
По данным Рыбенко, в течение последних 3-5 месяцев стоимость кофе держалась на уровне в 150-160 центов за фунт, а в 2020 году цены держались на уровне в 90-100 центов.
Ранее сообщалось, что стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая. Биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок дошли до исторического максимума. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла на 5%, достигнув $3,69 за фунт.
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Со слов Рыбенко, из-за того, что кофе покупают в долларах, высокий курс в текущий момент может нанести мощный удар по покупательской способности. Эксперт считает, что владельцы кофеен будут вынуждены покупать низкокачественный кофе. По словам менеджера, курс в данный момент оказывает гораздо большее влияние на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. С производством кофе это мало связано, зёрна привозят из Центральной Америки, Африки и Азии.
Ранее сообщалось, что стоимость апельсинового сока бьёт рекорды из-за плохого урожая. Биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок дошли до исторического максимума. Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. выросла на 5%, достигнув $3,69 за фунт.
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Мария Фирсова