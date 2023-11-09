Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Во время выступления на Российском винодельческом форуме заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов высказал мнение о том, что рестораны следует обязать указывать в меню вино российского производства.
По его словам, правительство прорабатывает открытие в крупных магазинах «российской полки», где будут представлены товары только российского производства. В проект добавят и вино.
По мнению Евтухова, российский алкоголь должен быть на первых местах в винных картах. Также он отметил, что представленность отечественного вина в ресторанах больших городов возросла почти в 3 раза.
Ранее сообщалось, что в России чай подорожает на 15–20% в будущем году. Причиной повышения цен явились колебания курса, проблемы с логистикой и растущие издержки производства. На ситуацию оказывает влияние нестабильность курса, на котором завязаны все этапы чайного производства: от оборудования до сырья.
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«Примерно таким же путем надо пойти к тому, чтобы российское вино обязательным образом попадало в меню российских кафе, ресторанов и других организаций общепита», - сообщил заместитель министра Виктор Евтухов.
Ранее сообщалось, что в России чай подорожает на 15–20% в будущем году. Причиной повышения цен явились колебания курса, проблемы с логистикой и растущие издержки производства. На ситуацию оказывает влияние нестабильность курса, на котором завязаны все этапы чайного производства: от оборудования до сырья.
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Мария Фирсова