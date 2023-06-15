Минпромторг пропишет для маркетплейсов новые нормы работы

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В Минпромторге считают, что есть необходимость дать определение онлайн-ритейлу, а крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров.
При этом онлайн-розница выступает против дополнительных мер контроля, а тем более ограничительных.
Ранее в Москве сотни продавцов Wildberries вышли на забастовку. Baza пишет, что предприниматели не могут вывести заработанные деньги. Ещё в начале мая маркетплейс списал у 300 продавцов суммарно около миллиарда рублей и заблокировал их личные кабинеты — за то, что они якобы использовали серые рекламные схемы.
В ответ предприниматели устроили забастовку, и маркетплейс отменил списание средств, обещая вернуть предпринимателям их профили. Согласно оферте, на это отводился 21 день, но все сроки уже истекли.