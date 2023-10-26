Минсельхоз предлагает запретить вывозить из страны некоторые виды мяса птицы

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Минсельхоз предлагает на полгода запретить вывоз из РФ некоторых видов мяса птицы.
Проект данного постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Лента.Ру».
Предложение планируют реализовать с декабря нынешнего года. Это объясняется необходимостью сдерживать рост цен и не допустить дефицита. Виды продукции, экспорт которой может оказаться под запретом, в материалах не перечисляется.
В Минсельхозе отмечают, что цены на отдельные виды мяса домашней птицы за год взлетели более чем на 25%. В ведомстве связывают рост цен с «со снижением объемов производства в последние месяцы и роста её себестоимости на фоне высокого курса доллара США».
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Предложение планируют реализовать с декабря нынешнего года. Это объясняется необходимостью сдерживать рост цен и не допустить дефицита. Виды продукции, экспорт которой может оказаться под запретом, в материалах не перечисляется.
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Мария Фирсова