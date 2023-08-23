Минсельхоз прокомментировал новость о повышении цен на детское питание

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Минсельхоз, комментируя возможный рост цен на детское питание Nestle, заявил, что допускает недружественные шаги.
Производственные объёмы детского питания в стране растут. Об этом заявляет пресс-служба Минсельхоза РФ. По данным ведомства, цены на отечественное сырьё для производства детского питания остаются стабильными.
При этом в министерстве не исключают риска недружественных шагов со стороны акционеров швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
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«За первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тыс. тонн», —сказано в сообщении пресс-службы Минсельхоза.
Ранее сообщалось, что с сентября вырастет стоимость заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), завтраков (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка»), а также растворимых какао-напитков.
На решение поднять цены повлияли мировые цены на какао-бобы и сахар. При этом будущая индексация не сможет полностью компенсировать издержки компании. Такое мнение высказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. В России производится 70-80% заменителей грудного молока, но сырьё при этом на 90% импортное.
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Мария Фирсова