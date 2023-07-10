Минсельхоз сообщил, когда снизятся цены на лук

Фото: istockphoto/Olha_Afanasieva
В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на репчатый лук снизятся в ближайшее время, после сбора урожая.
Объём урожая репчатого лука в этом году будет равен примерно 1,1 млн тонн, пишет РБК.
Также ведутся поиски альтернативных поставщиков, учитывая неурожай в азиатских странах, которые традиционно поставляли репчатый лук в Россию.
Ранее сообщалось, что цена лука за кг на российском рынке впервые превысила 70 рублей. В мае этот показатель достигал 73,3 рубля.
Рост цен на лук связан с плохим урожаем в Средней и Центральной Азии из-за сильных морозов. Холодной зимой овощи, которые хранились на складах, испортились. Весной Казахстан, Узбекистан и Таджикистан ввели запрет на экспорт лука в Россию.
Читайте также:
Россияне резко перестали покупать стройматериалы
В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы
Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
Также ведутся поиски альтернативных поставщиков, учитывая неурожай в азиатских странах, которые традиционно поставляли репчатый лук в Россию.
Рост цен на лук связан с плохим урожаем в Средней и Центральной Азии из-за сильных морозов. Холодной зимой овощи, которые хранились на складах, испортились. Весной Казахстан, Узбекистан и Таджикистан ввели запрет на экспорт лука в Россию.
Читайте также:
Россияне резко перестали покупать стройматериалы
В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы
Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
Мария Фирсова