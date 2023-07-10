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Минсельхоз сообщил, когда снизятся цены на лук

10 июля 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Olha_Afanasieva

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на репчатый лук снизятся в ближайшее время, после сбора урожая.
Объём урожая репчатого лука в этом году будет равен примерно 1,1 млн тонн, пишет РБК.

Также ведутся поиски альтернативных поставщиков, учитывая неурожай в азиатских странах, которые традиционно поставляли репчатый лук в Россию.


Ранее сообщалось, что цена лука за кг на российском рынке впервые превысила 70 рублей. В мае этот показатель достигал 73,3 рубля.

Рост цен на лук связан с плохим урожаем в Средней и Центральной Азии из-за сильных морозов. Холодной зимой овощи, которые хранились на складах, испортились. Весной Казахстан, Узбекистан и Таджикистан ввели запрет на экспорт лука в Россию.

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#лук
#репчатый лук
#овощи
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Россияне резко перестали покупать стройматериалы
10 июля 2023, 10:03

Фото:istockphoto/ferrerivideo

В январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости.
 
Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах. По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).

Снижение интереса зафиксировано и на связанные со строительством услуги — россияне стали реже обращаться с запросами «строительство» (минус 8%), «монолитные работы» (минус 18%), реже стали искать мастеров-прорабов (минус 14%) и каменщиков (минус 6%).

Также россияне стали экономить на мебели и ремонте. С начала нынешнего года сократили расходы на обустройство дома, пишет «Лента. Ру».За первую половину 2023 года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 млрд рублей. Это на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сократился и средний чек — он составил 2300 рублей и показал снижение на 20%.

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#строительство
#ремонт
#экономия
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Санкт-Петербург оказался городом с самой быстро растущей ценой аренды жилья
10 июля 2023, 09:12

Фото: фотобанк Московской области

За июнь ставки аренды однокомнатных квартир выросли почти во всех крупных российских городах.
«Известия» пишут, что рынок аренды жилой недвижимости готовится к периоду высокого спроса. Об этом рассказала директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
 
Осенью объём предложения на рынке аренды жилой недвижимости снижается до критических значений. Найти достойный вариант квартиры по доступной цене становится почти невозможно.
 
В этом году объем предложения начал сокращаться с начала июля, за счет активного внутреннего туризма. Из-за этого начали расти средние арендные ставки.
 
По итогам июня на первом месте по росту средней арендной ставки однокомнатных квартир стал Санкт-Петербург, где она выросла на 1,6%. На втором месте Самара с ростом 1,2%. Тройку замкнула Казань, здесь месячный рост составил 1%. В лидерах также Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%).

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#аренда
#квартира
#жильё
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В России выросли цены на такси
10 июля 2023, 08:38

Фото: iStock/Yury Karamanenko

За первую половину нынешнего года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4%, если сравнивать с прошлым годом, и достигла 435 рублей. В Москве стоимость выросла на 12%, до 771 рубля.
«Коммерсантъ» пишет, что крупнейший онлайн-сервис такси «Ситимобил» объяснил динамику цен удорожанием автомобилей, их обслуживания, топлива, запчастей.
 
Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова назвала причинами роста цен возросшие цены на ОСАГО и проблемы с GPS-навигацией в столице.
 
Также рост цен на машины и затрат на их эксплуатацию вызвал отток водителей. В 2023 году, по словам Зариповой, дефицит таксистов усилился на фоне частичной мобилизации.

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#такси
#цены
#таксист
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Аналитики выяснили, сколько стоит самая недорогая новостройка в Москве
09 июля 2023, 18:23

Фото:istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В начале июля 2023 года самая бюджетная новостройка в Москве обойдётся в 5,4 млн рублей.
Данная квартира площадью 23 кв. м. находится в районе Люблино, пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков агентства недвижимости DOLGOV PRO.
 
В данный момент на столичном рынке недвижимости достаточный объем квартир-студий, которые можно купить за 5,4–6,4 млн руб. При этом год назад входной порог был более высоким — от 5,5 млн до 6,5 млн рублей.
 
Весной нынешнего года было зарегистрировано на 18% больше договоров, чем в зимний период 2023 года.

А самая дорогая квартира на российском вторичном рынке находится в Гранатном переулке в центре столицы. Она оценивается в 2,94 млрд рублей. 

6-комнатный пентхаус площадью 975 кв. м занимает 9 этаж элитного жилого дома «Гранатный Палас», который построен в 2009 году. Дом находится рядом с Патриаршими прудами и Садовым кольцом. Он представляет собой монолитно-кирпичное здание, выполненное в стиле ар-деко. К услугам жильцов предоставлены фитнес-зал, бассейн, детская игровая зона, сигарная комната и паркинг с мойкой.

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#квартира
#Москва
#жильё
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В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы
09 июля 2023, 13:53

Фото: Фотобанк Московской области

В магазинах Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы, которую нашли в цеху главного производителя CA Cedergren.
Об этом рассказала глава компании Мод Седергрен, пишет РИА Новости. Дефицит яиц сохраняется в стране уже 2 месяца. Компания перестала поставлять их в супермаркеты.
 
«Мы не сдаемся, мы продолжаем бороться, —сказала Седергрен. — Мы вернемся на рынок».
Сальмонелла в яйцах была обнаружена в апреле после плановой проверки в упаковочном цеху компании в Флисериде на юго-востоке Швеции.

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#Швеция
#яйца
#дефицит
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Финансист Савчина рассказала, почему рассрочку не стоит брать при нестабильном доходе
06 июля 2023, 08:19

Фото: istockphoto.com/Kiwis

Рассрочка требует строгого соблюдения сроков и размеров выплат, поэтому, если доход нестабильный и отсутствует «подушка безопасности» от рассрочки лучше отказаться.
В противном случае может грозить штраф или судебные разбирательства. Об этом предупредила доцент кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Оксана Савчина в интервью агентству «Прайм».

Также не рекомендуется брать рассрочку особо забывчивым россиянам.

Оксана Савчина отметила, что важной чертой рассрочки является отсутствие переплаты. Зачастую продавец идёт на такую форму оплаты, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить объем продаж. Рассрочка предоставляется на конкретный товар и часто предусматривает первоначальный взнос. 

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#рассрочка
#кредит
#займ
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Муниципальное жильё в Подмосковье теперь можно приватизировать онлайн
05 июля 2023, 21:09

Фото: Istockphoto / AntonioGuillem

Приватизировать муниципальное жильё жителям Московской области теперь можно онлайн. Для этого нужно лишь подать электронное заявление на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения договор о приватизации будет автоматически зарегистрирован в Росреестре. Затем выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет заявителя на подмосковном портале госуслуг.
 
Приватизация – это бесплатная передача муниципального имущества в личную собственность. Каждый совершеннолетний житель может воспользоваться этой процедурой один раз. Услуга предоставляется бесплатно.
 
Заполнить онлайн-заявку на приватизацию жилых помещений муниципального фонда можно на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ – «Операции с недвижимостью».

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#Московская область
#Подмосковье
#жильё
#приватизация
#цифровизация
#онлайн
#Минжилполитики МО
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Строительный эксперт Васильев предупредил об опасности просроченных стройматериалов
05 июля 2023, 20:19

Фото: istockphoto/VvoeVale

Строительные материалы, у которых истек срок годности, могут быть опасны, некоторые способны взорваться.
Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал  строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, любые строительные материалы запрещено использовать после истечения срока годности.
 
«Монтажная пена с истекшим сроком годности — это опасная лотерея, баллон может просто не работать или даже может взорваться», — объясняет Федор Васильев.
Просроченный цемент может со временем потрескаться, а клей для плитки теряет прочность. Также нельзя использовать заколерованную краску с кислородом. Может появиться запах плесени и прогорклого масла.

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#ремонт
#строительные материалы
#срок годности
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В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home
05 июля 2023, 10:23

istockphoto/Tohid Hashemkhani

Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
 
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.

В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
 
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.

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