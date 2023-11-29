Минсельхоз: Цены на продукцию птицеводства выросли из-за высокого спроса

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Причиной роста цен на курицу, яйца и прочую птицеводческую продукцию явился высокий спрос, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей российского Министерства сельского хозяйства. В ведомстве также отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле.
«По ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, таких как картофель, лук, свекла. Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса отмечается повышение цен на продукцию птицеводства», — отметили в министерстве.
Кроме того, представители Минсельхоза заявили, что в этой связи уже выработан комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.
Российское правительство называло в числе причин роста цен на птицеводческую продукцию удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.
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Кроме того, представители Минсельхоза заявили, что в этой связи уже выработан комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.
Российское правительство называло в числе причин роста цен на птицеводческую продукцию удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.
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Артем Путинцев